La concursante que abandonó 'MasterChef' habla tras la polémica: “Hay quien dice que fui buscando la fama”

MasterChef 12 sigue envuelto en una nueva gran polémica por lo ocurrido en la última gala, emitida el pasado miércoles 24 de abril en TVE, cuando Tamf ara, una de las participantes, fue duramente atacada por parte del jurado al anunciar su decisión de abandonar. La reacción fue especialmente desairada por parte de Jordi Cruz, en un asunto que ha llegado incluso a la esfera política con críticas de la ministra de Sanidad Mónica García por el tratamiento de la salud mental, y con preguntas de Sumar en el Congreso para la presidenta de RTVE. Ahora, ha sido la concursante la que se ha pronunciado después del terremoto formado en la cadena pública.

Este viernes, horas antes de que RTVE lazase un comunicado en el que anunciaba su decisión de retirar el último programa de MasterChef tanto de plataforma como de sus redes sociales, Tamara reaparecía con un vídeo en X (antes Twitter) en el que hablaba de las razones por las que quiso abandonar el talent culinario. “No sabes cómo es realmente el juego hasta que lo juegas, y lo de acatar órdenes no es un problema”, empieza diciendo la joven, que enumera algunas de las dinámicas que, según su testimonio, le llevaron a tirar la toalla.

“El constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseos, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... Son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa”, prosigue. “Hay quien dice que fui buscando la fama. No es por dármelas de diva, ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mis vídeos de finanzas, no por mi paso por MasterChef. En todo caso les he generado yo más 'engagement' que cualquier otro concursante hasta el momento”, presume.

“Lo más triste de ser sincero, y no caerle bien a todo el mundo, es que no gusta. Lamento decir, amigos, que no le vas a gustar a todo el mundo. Y lo mejor es mostrar tu forma de ser para dejar ir lo que no te hace bien, o lo que no te aporta. Me despido con mi frase preferida: mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien eres”, sentencia Tamara, que en otro mensaje en la misma red social confiesa que tras 11 años en emisión en TVE nunca vio el programa,: “No me imaginaba cómo iba a ser el show talent al que me habían invitado a presentarme”, asegura.

RTVE retira el último programa de 'MasterChef'

Con un mensaje publicado a las 21:40 horas en la noche de este viernes 26 de abril, RTVE anunciaba: “La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de MasterChef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental”.

La corporación tomaba esta decisión, anunciándola además públicamente, después de que ni la productora Shine Iberia ni el juez del programa Jordi Cruz hayan querido pedir disculpas por lo sucedido, según cuentan a verTele fuentes conocedoras de la situación y próximas a RTVE. Por ello, ha sido la cadena la que ha tomado esa determinación.

El comunicado de RTVE llegaba justo cuando fuentes de la productora Shine Iberia se dirigían a verTele para desmentir y puntualizar una información que habíamos publicado por la tarde. En el último párrafo de la noticia de las preguntas parlamentarias de Sumar, como puede verse aquí, en verTele habíamos desvelado que “la dirección de entretenimiento de TVE solicitó a Shine Iberia, tras visionar el capítulo cuando la productora a cargo de MasterChef se lo presentó a la cadena pública, que no se emitiese el momento que ha acabado llegando al Congreso. Sin embargo, la productora lo mantuvo tal cual se emitió este miércoles”.

Como decíamos, fuentes de la productora desmienten esa información (no usando esas palabras), remitiendo un mensaje oficial aclarando que “TVE conoce perfectamente el contenido de cada programa”, como ya habíamos dicho al dejar claro que la petición de retirada de esa escena había llegado tras proceder al visionado facilitado por Shine. Las mismas fuentes inciden en que “la cadena pública conoce y supervisa el contenido de cada programa de MasterChef a través de su producción delegada así como de la propia dirección de entretenimiento de TVE”, precisamente la dirección que, reafirmándonos en nuestra información, pidió a la productora eliminar esa polémica parte.

En una última aclaración, aseguran también a verTele: “Shine Iberia incorpora absolutamente todos los cambios de contenido que solicita TVE, que además comprueba lógicamente la edición final del contenido antes de su emisión”, y procedían a explicar que a TVE se le envía un visionado previo, la cadena solicita cambios, éstos se hacen, y se vuelve a enviar hasta que RTVE lo aprueba, repitiendo ese proceso tantas veces como sea necesario, según su explicación. Repitiendo que la productora realiza “todos los cambios” que le pide la cadena, y que no se pidió eliminar ese momento, insisten en que la responsabilidad de lo que se emite es de RTVE.

Justo en ese momento, la cadena publicaba el tuit anunciado la eliminación del capítulo de MasterChef, y pidiendo disculpas por emitir “un contenido que no debió suceder”.

Peticiones de RTVE no atendidas por Shine

El intercambio ha seguido. Teniendo en cuenta que MasterChef lleva emitiéndose en TVE desde el año 2013, no es la primera vez que en verTele teníamos conocimiento de una petición de RTVE que no había sido cumplida por la productora. Ya que la empresa incidía especialmente en que “Shine hace todos los cambios que le pide la cadena”, preguntamos si la cadena les llegó a pedir por escrito que no se llevase a un invitado (o invitada), y aún así fue, grabó, se promocionó y se emitió. La respuesta es que no tienen constancia de nada de eso. Cuando hubo polémica por la visita de Isabel Díaz Ayuso como invitada, verTele tuvo constancia de que RTVE pidió a Shine, incluso por escrito, que no se hiciera para no incluir a políticos en el entretenimiento. Aún así se mantuvo la invitación, se grabó, se promocionó con la presidenta madrileña, y se emitió.

También preguntamos si se les ha pedido reducir duraciones de galas, pero se han quedado tal cual alegando la imposibilidad de recortar. La respuesta de la productora es que se ajustan duraciones a lo que pide la cadena. En los últimos cuatro años, verTele ha tenido constancia de varias peticiones de reducir duración de galas que no fueron atendidas.

Pese a todo, Shine defiende que en la actual edición de MasterChef se habla mucho de salud mental, y comparte una recopilación de vídeos que pone como ejemplos de su posición respecto a un tema tan grave: David hablando con Pepe sobre su crisis mental, otro de unas palabras de Maicol y el respeto a David, otro sobre la amistad de Maicol y David, otro de la expulsión de David, otro con palabras de David, y otro con palabras de Ángela sobre David. David es, recordemos, el legionario terraplanista que ya originó otra polémica al programa por dar voz a su discurso negacionista de la ciencia.

Sobre Tamara, sin embargo, comparten otra recopilación de momentos muy diferente: llamando cerdos a sus compañeros, diciendo que no se dedicaría a la cocina ni loca, diciendo que llegará un momento en el que le empezará a molestar el sonido de la voz de una compañera, asegurando que le molesta todo el mundo, quejándose con otro compañero por invadir su espacio personal, siendo aplaudida por los jueces en la gala 4, cuando se salvo a sí misma, cuando entró picando ella a Jordi, o cuando dijo que ella se quiere mucho. Es decir, una recopilación más bien negativa de la concursante, indicando que ella tenía claro por qué entró y por qué se fue.

Así fue el polémico abandono de Tamara en 'MasterChef'

Todo se originó antes de la prueba de eliminación, que tuvo a Pulga, David, Alberto, Samya, Celeste, Maicol y Gonzalo como portadores de los delantales negros que ponían en cuestión su continuidad en las cocinas de TVE. En ese momento, Tamara, al hilo de la discusión de la pasada gala con Pepe y Jordi, comunicó su decisión de abandonar.

“Hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero hay momentos en los que me he sentido más y menos cómoda, con la situación, la experiencia en general... Aquí entre mis compañeros muchos se lo merecen más. Y no me veo en la final así que me voy. Me despido voluntariamente”, dijo ante el asombro de sus compañeros.

Las palabras de Tamara causaron un gran shock entre sus compañeros y la rápida respuesta de Pepe Rodríguez, que le preguntó a la concursante los motivos de su decisión: “No me siento a gusto. No estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, presión, tensión entiendo que es un programa y al final todos tomamos una decisión. Quiero tomar esta”, respondió la participante con seguridad.

Críticas a Jordi Cruz y 'MasterChef' por su reacción

En ese momento, Jordi Cruz la interrumpió con un mensaje airado: “Te están haciendo preguntas y yo no te haría ninguna, te diría 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí”, dijo muy serio el catalán, al tiempo que ella insistía en su malestar.

“Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo”, replicó mientras Samantha Vallejo-Nágera se unía a los reproches. “Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años”, señaló con retintín la empresaria.

Jordi Cruz se le acercó entonces para pedirle que se fuese: “Muy bien, chao. Su delantal, su puerta”, se limitó a decir, indicándole el camino hacia la salida mientras Tamara daba las gracias a todos. Acto seguido, el programa emitió la dura reacción de David, el legionario terraplanista contra su compañera: “Tamara se ha marcado un 'por la cara, me piro de aquí, me da igual todo, me da igual la opinión de Pepe, de mis compañeros, para mí mi vida es más importante fuera...'. A eso se le llama 'yoismo'. Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro y a todos los que se han presentado y no han podido entrar”, dijo el chico, que acabó siendo el expulsado de la noche.

“Continuamos. Aquí no ha pasado absolutamente nada”, soltó entonces Jordi Cruz, que en las últimas horas ha sido 'trending topic' en la red social X (antes Twitter), donde acumula cientos y cientos de comentarios negativos por la poca empatía que mostró con Tamara ante su decisión de abandonar.