Iñaki López responde a Manu Tenorio por su nueva crítica a Nebulossa y 'Zorra': “¿Artistas reclamando censura?”

A apenas dos semanas de Eurovisión 2024, Manu Tenorio ha reactivado sus críticas a Nebulossa y su tema Zorra con unas palabras que han generado controversia en redes sociales y a las que ha querido responder incluso el presentador de laSexta Iñaki López.

Tras cargar contra la canción ganadora del Benidorm Fest hace semanas, el exconcursante de Operación Triunfo 1 ha vuelto a señalar su elección. Al ser preguntado por los periodistas en un acto, ha deslizado que no debería ir a Eurovisión “porque lo ven muchos niños”.

“Me parece una canción que... si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de canción de autor... Ese festival también lo ven muchos niños. Entonces mi hijo no va a ver el festival este año porque no me parece”, argumenta el extriunfito.

Además, Tenorio hace una analogía futbolera para criticar a Mery Bass, vocalista de Nebulossa: “En un equipo de fútbol no puedes tener a jugadores que no corran. A un festival de la canción no puedes enviar a gente que desafina. Y eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler o Daniel Diges”.

Unas palabras ante las que ha reaccionado, entre otros, el conductor de Más Vale Tarde Iñaki López: “¿Artistas reclamando censura?”, se pregunta, en respuesta al vídeo del cantante.

Cabe recordar que Manu Tenorio fue uno de los artistas que apoyaron la puesta en marcha del Canción Fest, un nuevo festival “de la canción española” que “clonaba” al Benidorm Fest y cuyo anuncio generó una importante polémica no sólo por su parecido al certamen de TVE, sino también por el hombre que lo impulsaba. No se ha vuelto a saber nada del proyecto, que canceló su presentación tras perder el apoyo de la Generalitat Valenciana.