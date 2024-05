'Supervivientes 2024' montó una 'hoguera' para que Marieta contara la verdad sobre Gorka: “Ha habido besos”

La décima entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras montó su propia “hoguera” para que Marieta - salida de La isla de las Tentaciones- prendiera el fuego al confesar lo ocurrido con Gorka. Y así lo hizo.

No fue la única en desvelar secretos, también Arantxa del Sol se decidió a contar lo que se había querido callar hasta ahora sobre la relación de su marido con la mujer de Ángel Cristo. Así como Laura Matamoros también habló de temas peliagudos de su vida personal en el Puente de las emociones.

Todo ello en una noche en la que a Miri la sancionaron por haber saltado la valla para ir en busca de Paolo y el hijo de Sofía Cristo se enfadó con Laura Madrueño por unas malas indicaciones.

Marieta, sobre Gorka: “Ha habido besos en la comisura”

El tema estrella de la semana fue el posible beso entre Marieta y Gorka que sacó a la luz Kiko en la pasada gala. Al escucharlo, Gorka entró en cólera negándolo todo y confesando sus sentimientos de amor eterno por su novia. Marieta también lo negó... pero no de forma tan contundente.

Desde entonces, el de El Conquistador le ha retirado la palabra: “Me faltó contundencia a la hora de negar lo que había pasado, y después la veo amiga con Kiko y eso me genera desconfianza. Este tema no va conmigo, es algo que no ha ocurrido y prefiero no tener relación. Nunca querría llegar a la final por una trama que no existe aunque dé morbo”.

Para que ambos se sinceraran, el programa montó un altillo en un lugar separado donde nadie les podía escuchar y los llamó uno a uno. Primero a Gorka que volvió a negar los hechos: “Te lo juro por mi madre, no he traspasado ninguna barrera irrespetuosa para mi novia. Sí que hemos sido amigos con Marieta y teníamos complicidad pero más allá nada. No la he besado rotundamente. Creo que Kiko me ve como un rival muy fuerte y me quiere sacar de aquí”, argumentó.

Minutos después acudía Marieta a solas y Barneda le pedía la verdad. Momento en el que ella cambió la versión: “Para mí eres sagrada así que voy a ser justa contigo y con la audiencia. Es verdad que ha habido besos en la comisura cuando vivía con él en Condena. Gorka es muy cariñoso, aquí necesitamos cariño y yo no tengo ningún compromiso. Para mí eran besos de deseo. Me dijo que quería dormir conmigo y creo que se siente atraído por mí”, aseguró.

Una versión que Laura Matamoros también confirmó desde su expulsión: “Todos hemos visto cosas, que si fuese mi novio yo no perdonaría. Son faltas de respeto en una relación como besos y abrazos con otra persona, en comisuras, celos de Marieta si se acercaba a mí. Parecen más una relación de pareja que de amistad. Mucho dice que quiere a Andrea pero al final hay que demostrarlo...”.

Laura Matamoros habló de la separación del padre de sus hijos y de Makoke

Y desde ese destierro ya como exconcursante, Laura cruzó el puente de las emociones en el que la primera palabra fue para hablar de la “familia”: “Para mí es lo más importante, tanto mis padres como mis hijos. Siempre he querido formar una familia pero al final no ha podido ser. Quiero llevar bien la educación de mis hijos, que es lo esencial. No me siento tan orgullosa de mí misma porque ha habido muchas cosas en mi vida que no he hecho bien”.

Seguidamente apuntó a su separación: “Ha habido muchas separaciones en mi relación, quizá lo deberíamos haber hecho desde un principio. Me duele porque siempre he querido formar una familia con el padre de mis hijos, pese a muchas circunstancias pero al final creo que lo mejor es que nuestros hijos crezcan felices con nosotros por separado. Las cosas se tienen que demostrar que creo que es lo que ha fallado por parte de los dos”.

También habló sobre Makoke de la que dijo que es “la madre de mi hermana” pero que “cuando haces daño a una familia y le sigue haciendo, internamente lo paso muy mal. No todo vale por dinero”, zanjó.