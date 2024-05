'Supervivientes 2024' expulsó a una de sus protagonistas y soltó una bomba sobre Gorka y Marieta: “Estoy en shock”

La décima gala de Supervivientes 2024 vivió la “expulsión más dura de toda la edición” como había advertido Jorge Javier Vázquez desde el arranque, por los tres protagonistas que se la jugaban: Miri, Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Pero antes de resolverla el programa vivió un momento inesperado que hasta hizo saltar a uno de los concursantes más tranquilos. Todo ocurría en Palapa, cuando escuchaban algunas de las discusiones de los últimos días y Kiko dejaba en el aire un posible romance entre Gorka y Marieta.

Al conectar con el directo, Kiko volvía a tirar la piedra y esconder la mano: “Es la hora de contarnos las verdades. ¡Compartidlo con la audiencia! Gorka tienes un compromiso y mejor que no lo hagas tras las cámaras, que lo vea todo el público”, decía. Mientras los dos aludidos estaban con cara de incredulidad.

Tras pedirle varias veces que contara lo que supuestamente sabía, el novio de Sofía Suescun acababa soltando la bomba: “He visto a Gorka y Marieta comerse la boca”. Momento en el que el de El Conquistador saltaba de su sitio para ponerse a gritar en mitad de la Palapa y desmentirlo: “¿Quién me ha visto comerme la boca con Marieta? Pisar a la gente para resaltar, eres un mentiroso compulsivo”, repetía.

Aseguraba que está muy enamorada de su novia de fuera y que se quiere casar con ella. A la vez que la de las Tentaciones negaba la versión: “No ha pasado, me he quedado en shock porque no ha pasado. Yo lo diría porque estoy soltera y no tengo nada que perder”.

La decisión del médico sobre la salud de Laura Matamoros

Laura Matamoros continuaba evacuada desde hacía unos días, tras una caída en seco que le había dejado dolorida la espalda. “Ha sido una semana muy complicada sin saber si puedo seguir o no, sin saber nada de mi familia que es muy duro”, lamentaba.

Por lo que Jorge Javier procedió a leer los resultados médicos: “La paciente ha respondido satisfactoriamente al tratamiento, lo que permite su reincorporación a la playa. Deberá continuar el tratamiento y no realizará pruebas que exijan esfuerzos físicos hasta su completa recuperación”.

Una decisión que alegraba a la concursante porque quería seguir en el reality, solo que la celebración le duró poco...

Miri y Kiko se salvan de la expulsión por lo que Laura se marcha definitivamente

Miri, Kiko y Laura se sentaban en la plataforma de salvación para descubrir quién era el primero de ellos que se salvaba por la audiencia. Un privilegio que logró la de MasterChef y que celebró por todo lo alto, ya que no se lo esperaba.

La expulsión definitiva quedaba entre Laura y Kiko, dos concursantes que pasaron de ser grandes amigos en Playa Limbo, a enemigos en la unificación. Aunque siempre mantuvieron algo de cariño entre ellos. “Sé que nadie entenderá nuestra relación, pero son muchos años”, decía la hija de Kiko Matamoros.

Minutos después, ambos ocupaban el centro de la Palapa para escuchar la sentencia de la audiencia. Una sentencia que ella creía que perdía. “El público ha decidido que se salve de la expulsión Kiko”. Por lo que Laura se convirtió en la expulsada de la noche.

Ambos se fundieron en un abrazo infinito y él se emocionó. Mientras ella se despedía del resto: “Tantas vidas no puede tener un gato. Me voy con mis niños. Había tenido esta semana de mierda, gracias por apoyarme el tiempo que he estado. Disfrutad de la experiencia, nunca sabes si vas a volver”, decía a sus compañeros y se marchaba con el saco, por segunda vez en la edición.

Los nuevos nominados de la semana

Tras las habituales nominaciones, los concursantes de Olimpo metieron en la lista negra a Javier Ungría y a Pedro García Aguado empatados. Un empate que Torres (líder) resolvió señalando a ...*

(En elaboración*)