'Supervivientes' salvó a los dos evidentes y resolvió el futuro de Aurah tras su caída pero no el de Laura Matamoros

La novena entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras vivió un “hito histórico”, según Sandra Barneda, al salvar hasta a dos concursantes de la nominación. Tanto como “hito” e “histórico”... pero así fue.

Lo hizo con una ceremonia de salvación en la que se sentaron Arkano, Miri, Pedro García Aguado, Kiko Jiménez, Aurah Ruiz y Laura Matamoros. Estas dos últimas, tras haber sido evacuadas de la aventura por dos preocupantes accidentes.

Las dos empezaron el programa apartadas de sus compañeros y bajo supervisión médica aún. Hasta que Laura Madrueño resolvió su futuro en el reality.

Todo ello en una gala en la que celebraron el Día de la Madre con vídeos y detalles de los hijos de las concursantes: Aurah, Laura, Blanca y Arantxa.

Aurah se reincorporó con sus compañeros para descubrir dos sorpresas

Con la primera que conectó el programa fue con Aurah que había sido evacuada tras caerse en una prueba, el pasado jueves, y preocupar por sus gritos de dolor, pensando que no volvería a caminar y lamentando la cadera. El equipo médico se la llevó en helicóptero para revisar lo ocurrido.

Al conectar con ella, la viceversa tenía mejor cara aunque estaba preocupada: “Estoy muchísimo mejor, fue un susto terrible. Una caída brutal que no me esperaba para nada. Me siento mal porque hasta que no me diga el doctor si puedo seguir, y yo quiero seguir, estoy asustada de no poder continuar. Quiero luchar hasta el final”, confesaba la concursante.

Por lo que Sandra Barneda procedió a leer el parte médico: “Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión ósea ni visceral y viendo la buena respuesta al tratamiento la concursante puede regresar a la playa. Seguirá con el tratamiento y hasta consolidar su mejoría no efectuará las pruebas”.

Aurah celebró la resolución de su caída y volvió a reunirse con sus compañeros donde descubrió que estaba nominada de forma directa y disciplinaria por el robo que cometió junto a Miri al equipo del programa: “No lo sabía. Estoy contenta por volver y entiendo que asumamos las normas”, aceptó.

Laura Matamoros, evacuada y bajo supervisión médica

Por otro lado, Barneda también conectaba con Matamoros que estaba en una camilla tras haber sido evacuada por una caída, mientras recogía leña.

El programa emitió las imágenes en las que se le veía por el bosque, con compañeras, buscando troncos. Se resbalaba y se daba un golpe seco y sonoro en la espalda que, hasta minutos después no le hacía efecto. “Me estoy mareando, me duele desde el coxis a la lumbar”, se quejaba sin poder incorporarse y llorando.

Llegó el médico y ella aseguró que no podía ni moverse o se “rompería”. Por lo que se la llevaron inmovilizada. Horas después, al conectar con la concursante, explicaba lo ocurrido: “Fue una caída tonta que en frío me empecé a marear, no sentía la cadera para abajo”.

Sin embargo, el equipo prefirió mantenerla “en observación” y decidir sobre su futuro en el programa el próximo martes.

Los dos primeros salvados de la semana

En la pasada gala se vivió una nominación múltiple, con hasta 6 concursantes en la lista negra. Arkano, Kiko, Laura y Pedro por la habitual forma de votos y Miri y Aurah por motivo disciplinario, tras ser pilladas robando al equipo del programa.

Por ello, los 6 se situaban en la habitual plataforma de salvación en la que Madrueño dejaba caer cubos de barro - si seguían nominados- y de agua si se salvaban.

La primera en salvarse fue Aurah que lo celebró tras sus días de baja y el segundo fue Arkano que volvía a “agradecérselo a España” tras lograr el porcentaje más alto de salvación en la gala anterior.