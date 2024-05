'Supervivientes' asustó con el accidente de Aurah Ruiz, que nominó desde el hospital tras ser castigada por robar

Telecinco emitió este jueves 2 de mayo una nueva gala de Supervivientes, que saldó con otra clara victoria en audiencias y con varios momentos trascendentales en el devenir de la edición. Y no sólo por la expulsión definitiva de Arantxa del Sol, sino también por la dura sanción a Miri y Aurah y por el impactante accidente que llevó a esta última a ingresar en el hospital.

En lo que respecta a la eliminación semanal, y tras la aplastante salvación de Arkano en Tierra de Nadie, era Rubén Torres el que se salía de la pelea al principio de la noche. Miri y Arantxa se la jugaban poco después ante la audiencia, siendo la segunda la elegida por el público para poner fin a su aventura en el programa.

“Me da una pena tremenda que te vayas y no sabes cuánto te agradecemos que tu vuelta a la televisión haya sido aquí. Has sido una inspiración para muchos de nosotros a lo largo de estos días de aventura, enhorabuena por su paso por Supervivientes”, dijo Laura Madrueño en su emotiva despedida de Arantxa del Sol en la Palapa, ante un Ángel Cristo que no se acercó a decirle adiós y se mofó de su eliminación con un “good bye, con escala en Paraguay”.

También tuvo unas bonitas palabras para ella Jorge Javier Vázquez, que en la misma línea de Madrueño le agradeció su entrega al reality: “Me gustaría decirte compañera de la televisión, me encanta formar parte de este medio y me ha encantado que hayas vuelto a la televisión de la mano de Supervivientes y te esperamos con los brazos abiertos para escucharte en los platós”.

Miri y Aurah, sancionadas por robar al equipo de 'SV'

Menos amable fue el resto de la gala para Miri y Aurah, que se enfrentaron a una dura sanción de la organización por entrar a robar comida en la cabaña del equipo técnico. “Ha ocurrido muy grave, algo que nos ha obligado a modificar el rumbo del programa”, anunciaba Jorge Javier al inicio del programa, arropado desde Honduras por Madrueño: “Nos habría encantado empezar la gala con la alegría de siempre, pero estamos en la Palapa de manera excepcional. Hemos tenido que hacer esta apertura de manera urgente porque dos de nuestros supervivientes se han saltado las normas del programa”.

Antes de ser destapadas en los vídeos, las dos protagonistas se declaraban culpables ante sus compañeros y el público. “Teníamos muchísimo hambre”, decían en la Palapa. Y es que durante la noche aprovecharon la oscuridad de la playa para entrar de manera furtiva en los aposentos de producción y robar “dos leches y un zumo”.

“Entendemos que estáis pasando mucha hambre, pero robar es deshonesto para el equipo, también para vuestros compañeros”, les dijo el presentador, en tono serio. “Fue el último grado de supervivencia que se nos ocurrió”, explicó Miri, que exculpó a otros compañeros: “Ni se planeó ni se pensó, simplemente nos asomamos y entramos”.

Tras las explicaciones de Aurah y Miri, Kiko Jiménez señaló que no estaban diciendo toda la verdad y que había más personas implicadas en todo esto: “No van a decir a quién se le ocurrió el robo, no son las únicas implicadas”, denunció, apuntando a Blanca Manchón y Laura Matamoros: “No pueden entrar a la caseta cuatro personas y decidieron entrar ellas dos. Me han chivado que han sido las cuatro gatas salvajes y aquí todos estamos pasando hambre”.

Matamoros se desmarcó del hurto, pero Blanca admitió haberles hecho la cobertura. Miri, además, dejó claro que todos los compañeros salvo Ángel Cristo y Gorka se habían beneficiado del botín, aunque la sanción fue a parar únicamente a las dos 'cazadas' por las cámaras.

El castigo lo comunicó Jorge Javier Vázquez a la audiencia, antes de producirse las nominaciones. Y es que tanto Miri como Aurah aparecerían automáticamente en el grupo de nominados semanales como pena por romper las reglas del programa.

Aurah sufre un accidente y es trasladada al hospital

Además, la ex de MyHyV sufrió un revés más grave durante la gala, ya que un accidente durante el juego de localización la llevó directa al hospital.

Como parte de la prueba, los concursantes tenían que transportar un cubo de agua por el circuito, controlando el equilibrio mientras sorteaban diversos obstáculos y aportando el mayor líquido posible a un recipiente de mayor capacidad. Una tarea que Aurah se tomó muy en serio hasta el punto de transportar tanto peso que acabó cayendo al suelo.

La superviviente sufrió una fuerte caída en mitad del circuito, dándose de bruces con la arena en la cara. Rápidamente todos sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza y el equipo médico salió a socorrerla, mientras ella gritaba del dolor.

Laura Madrueño detuvo el juego para que la concursante fuese atendida y Jorge Javier Vázquez pidió cortar la conexión. A los pocos minutos, la presentadora volvía a pedir paso desde Honduras para tranquilizar a los espectadores y a la familia de la participante: “Ha sido un gran susto para todos, está el equipo médico atendiéndole, tranquilidad para la familia”.

“Está con el equipo médico, van a hacerle pruebas para descartar cualquier tipo de complicación, pero ya está mejor. Estamos todo el equipo con ella, muy pendientes y dándole todo nuestro cariño. Muchísima tranquilidad para su la familia y para todos”, volvió a insistir Madrueño momentos más tarde, hasta que Jorge Javier pudo dar un parte médico antes de finalizar la noche.

El presentador, como cierre del programa, tranquilizó al público anunciando que la caída no había tenido graves consecuencias para Aurah: “Ahora se encuentra en observación, no tiene ninguna rotura. Está en el hospital, ha sufrido un golpe fuerte, la buena noticia es que no tiene ninguna rotura”.

Además, la afectada pudo participar a distancia en la resolución de la gala, aportando sus nominaciones a través de un mensaje de audio. Fue el propio Jorge Javier, tras dar la noticia sobre su estado de salud, quien desveló el voto telefónico de la canaria para Laura Matamoros.

Finalmente, las castigadas Miri y Aurah Ruiz, junto a Arkano, Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Pedro García Aguado completaron la lista de nominados semanales. Será el público quien decida quién de ellos vuelve a España el próximo jueves.