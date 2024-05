'Supervivientes' dio el susto con Blanca Manchón y la sorpresa con el porcentaje de salvación más alto de la edición

Más allá de la reaparición de Sofía Suescun, La octava entrega de Supervivientes: Tierra de nadie estuvo marcada por un gran susto y una gran alegría. La parte negativa la puso Blanca Manchón, que se desmayó repentinamente en la playa horas antes de la emisión. “Le están dado espasmos”, alertaron sus compañeros, que se quedaron sobrecogidos al ver que había perdido el conocimiento. Algo que ocurrió, según Aurah Ruiz, fue fruto del sobreesfuerzo al que se había sometido la deportista: “Lleva dos horas en el agua pescando, y no ha cenado ni almorzado”.

Blanca recuperó el conocimiento para decir que le pesaba “un montón” el cuerpo. Sus compañeros actuaron con rapidez para que no se tragara la lengua en unos momentos de máxima tensión. Después, el equipo médico se la llevó para atenderla en mejores condiciones.

“El doctor me ha visto entera, he tenido un desvanecimiento, yo no me acuerdo de nada. Ha sido un sobreesfuerzo, tengo que descansar un poquito, pero que estoy bien. Me han puesto bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco y una vez que he tenido la tensión controlada me han mandado para acá”, explicó Manchón a sus compañeros. “Es lo más fuerte que he visto en mi vida, lo he pasado muy mal y me he asustado mogollón”, reconoció Laura Matamoros, que no pudo contener las lágrimas fruto del impacto.

Horas más tarde, en Tierra de nadie, una ya recuperada Blanca habló de lo ocurrido con Carlos Sobera: “Es cierto que no he sido nada consciente de lo que pasó, ha sido más fuerte para ellos que para mí”. El presentador, por su parte, felicitó al resto de concursantes por tener “una reacción rápida y muy buena” para socorrer a la 'robinsona', que se unió a estos elogios: “Se han volcado todos conmigo y eso es de valorar, tengo un equipazo”.

Arkano, el salvado con más votos de la edición

El gran susto de Blanca Manchón dio paso a una de las grandes alegrías de la noche, la que se llevó Arkano al saber que se había salvado de la eliminación. Y no de cualquier manera, pues el rapero recibió el porcentaje de votos “más alto” de toda la edición, tal y como desveló Laura Madrueño antes de pronunciar su nombre. “No me lo esperaba. Lo fácil es estar con alguien cuando está ahí triunfando y fuerte, pero a mí, que estaba débil, me habéis mostrado mucho amor. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Voy a darlo todo a partir de ahora en todas las pruebas!”, dijo el freestyler.

“No os merecéis que esté tan rayado con tantas inseguridades que muchas veces inventa la cabeza. A partir de ahora, a darlo todo y a creérmelo”, añadió el joven, que durante la noche llegó a acaparar el 50% de los votos. Recordemos que Arkano fue nominado por Gorka, el líder de su grupo, porque éste creía que su amigo necesitaba “sentir el cariño del público”. Por lo tanto, la jugada le ha salido bien, pues su compañero sigue en el reality y con más fuerzas que nunca. Por contra, Arancha del Sol, Miri y Rubén Torres siguen nominados y este jueves se jugarán su permanencia en la isla.