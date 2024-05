Sofía Suescun reaparece en 'Supervivientes' tres años después de que fuera vetada por Mediaset

Mediaset ha dado un paso adelante para reconciliarse con Sofía Suescun. Este miércoles, Telecinco contó con ella para que mandara ánimos a su novio, Kiko Jiménez, durante la emisión de Supervivientes Tierra de nadie. La navarra no intervino en directo, sino a través de un breve vídeo que grabó para su pareja.

“¡Hola, mi amor! ¡No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos! (...) Hoy vais a enfrentaros a la noria, pero cuando estés subido a esos palos, por Dios te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas. ¡Mucha suerte mi vida, te amo con locura!”, fue su mensaje.

La ruptura de Mediaset con Sofía Suescun

La intervención de Sofía pilló totalmente por sorpresa a Kiko. Y no era para menos, pues su pareja llevaba tres años vetada por parte de Mediaset. En la primavera de 2021, el grupo de comunicación dejó de contar con la ganadora de GH 16 y Supervivientes 2018 después de que ella se negara a fichar por su agencia de representación. En su lugar, la navarra decidió fichar por la agencia de Dulceida, algo que su 'casa televisiva' no le perdonó.

A partir de ese momento, Sofía desapareció abruptamente de la programación de Mediaset, lo que llevó a 'la reina de los realities' a fichar por plataformas como Netflix (formó parte del reality Falso Amor) y, sobre todo, a dedicarse casi por completo a sus redes sociales. Todo esto, mientras su universo familiar (Kiko, Maite Galdeano y Cristian Suescun) seguía presente en Telecinco.

Allá por 2022, Sofía restó importancia a lo ocurrido diciendo que no se sentía vetada, sino que “de repente, no fui más a los programas y me centré en las redes sociales”. Pero meses más tarde, la influencer dio por cerrada su etapa en la cadena: “Hay que saber cerrar etapas, transformarse y evolucionar. Me lo he pasado muy bien, he dado mucho y me han dado mucho, pero quiero algo más”.

Los cambios en el grupo y la postura de la influencer

En los últimos tiempos, sin embargo, todo ha cambiado. Primero, por parte de Mediaset, que en este tiempo ha cambiado de consejero delegado (Alessandro Salem por Paolo Vasile). Y después, por la propia Sofía, que allá por marzo reconoció a El Televisero que estaba dispuesta a ir al Supervivientes: All Stars que prepara Telecinco y adelantó verTele: “Por qué no? No me cierro a nada”.

Por si fuera poco, en un reciente Conexión Honduras, Sandra Barneda preguntó a Maite Galdeano si su hija estaría dispuesta a reaparecer en Supervivientes para defender a Kiko. “No sé, Sandra. Ya sabes lo que pasó… Pero, ella estaría encantada, claro que sí”, respondió la madre de la influencer. Ahora, este acercamiento se ha hecho realidad, aunque con la duda de si se quedará aquí o si, por el contrario, la presencia de Sofía Suescun ante las cámaras de Telecinco volverá a ser algo habitual.