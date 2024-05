'Y ahora Sonsoles' reunió a los Locomía tras 30 años antes de estrenarse la película sobre su trayectoria

Locomía se volvió a reunir 30 años después. Fue este miércoles en el plató de Y ahora Sonsoles. Lo hicieron aprovechando el estreno en cines de Disco Ibiza Locomía, la película de Atresmedia Cine que narra la exitosa a la par que conflictiva historia del grupo.

El plató del magacín vespertino de Antena 3 recibió así a Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Manolo Arjona, tres de los miembros del grupo, que obsequiaron a Sonsoles Ónega con uno de sus icónicos abanicos. Los tres acudían con la intención de “cerrar el círculo que se quedó abierto”, que quedó truncada por los problemas internos, principalmente entre Xavier Font, fundador del grupo, y José Luis Gil, productor y manager. Precisamente de esos problemas internos se habló la tarde previa también, con la presencia de Gil y de Lurdes Iribar, la única mujer que formó parte de Locomía.

“Cometimos errores y los vamos a subsanar ahora”

“Cometimos una serie de errores y cuando supuestamente íbamos a ser lo más grande nos quedamos en nada. Pecamos de inocentes, de niños. La fama se nos subió a la cabeza y pensábamos que estábamos por encima del bien y del mal. Cometimos errores y los vamos a subsanar ahora”, proclamó Armas, aprovechando la oportunidad del estreno del filme, que llega algo menos de dos años después de la docuserie Locomía, que ya abordó el auge y caída del proyecto musical.

Los tres tuvieron la oportunidad de hablar de Font, en última instancia el artífice del proyecto: “Nunca pertenecí al harén de Font, por lo que era el discordante. Fui el último que llegó. Pero reconozco que creó ese concepto en Ibiza, eso es innegable. Luego el éxito lo hemos creado nosotros”, señaló Fuentes.

Armas, por su lado, fue crítico con el relato público que hace Font de su relación: “Los dos decidimos ser pareja, no lo decidió él. Y la verdad sea dicha, yo me enamoré de la historia de Locomía. Cuando se dio cuenta de que para mí mi principal objetivo era Locomía, no lo aceptaba. Era una guerra que tenía conmigo”.

Sobre la película: “Hay bastante ficción” pero “es divertida”

Los tres fueron críticos con Font, no en lo que respecta a su labor como ideólogo, pero sí por cómo los trató. “Con el tiempo te das cuenta de que era una persona muy egoísta”. “Decidí abandonar el grupo por amor y por Font”, aseguró Juan Antonio.

Los tres tuvieron oportunidad de hablar de Disco Ibiza Locomía: “Hay bastante ficción”, afirmó Armas sobre la película, dirigida por Kike Maíllo. “Ojalá hubieran pasado muchas cosas de las que dicen”. “Es muy divertida. Nosotros, que somos los que hemos vivido esta historia, sabemos lo que no es real y lo que sí, pero a la gente le va a gustar. Van a decir: 'Estos chicos qué bien se lo pasaron'”, aporta Arjona.