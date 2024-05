Así ha ganado Óscar Díaz el bote de 'Pasapalabra': 1.816.000 euros tras 157 'Roscos'

14 meses después, Pasapalabra ha entregado su bote. Óscar Díaz se proclamó ganador en El Rosco, haciéndose con el bote de 1.816.000 euros este miércoles 15 de mayo. Como ya hizo en ocasiones previas, Antena 3 reservó para su prime time la hazaña del madrileño, que completó la prueba de final del concurso y se impuso a Moisés Laguardia, poniendo fin a una rivalidad que ha durado 154 programas.

“Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen: Fahrenkamp”. Esas son la definición que leyó Roberto Leal y la correspondiente respuesta correcta de Óscar, con la que se desató el júbilo en el plató. Al pronunciar el término, se producía una oportuna interrupción publicitaria en Antena 3, que generaba un extra de tensión. A la vuelta de la publicidad, y dejando que el tiempo se consumiera casi por completo el presentador certificaba la victoria. El confeti inundaba el set para celebrar la resolución completa de las 25 palabras del Rosco, al que puedes jugar tú mismo aquí.

La victoria le supone un total de 1.816.000 euros; toda vez que se descuente la tributación de Hacienda a esta clase de premios, se quedará en 989.720 euros, tal y como desglosamos en esta otra noticia.

“Nos tratáis tan bien que ganar también supone perder”

“Estoy superado”, reconocía Óscar en los primeros momentos, tratando de explicar cómo había logrado la gesta. “La S me sonaba mucho, y la F... A ver, arquitectos alemanes me acordaba de uno”, afirmaba muy nervioso.

Preguntado por lo que planeaba hacer con el dinero, comentaba que sufragar “necesidades mundanas obvias”: “Tenemos un piso a medias con el banco, así que a ver si puede ser nuestro. Y sobre todo que la gente a mi alrededor, sobre todo mi mujer, mis hermanas y mi madre, estén más tranquilas. A eso añadía ”una cosa que va a sonar un poco rara“: ”Aprender a leer: la vida a veces nos lleva por un camino un poco tortuoso y yo creo que leo bastante pero no sé si leo bien. Disponer de un poquito de tiempo para leer en condiciones va a ser muy bonito“.

Díaz también aprovechaba para elogiar al equipo del programa. “Es una ruptura con nuestra rutina, de nuestro trabajo y costumbres. Y nos tratáis tan bien que el hecho de ganar también supone perder. Es como si me quitaran un juguete”, comentaba por el hecho de cerrar etapa. “He disfrutado de cada momento, empezando por ti”, le decía al presentador.

Como suele ocurrir en estas tesituras, Pasapalabra se encargó de que la familia estuviera rápidamente al tanto del triunfo. Primero cogía el teléfono Conchi, la madre de Óscar. “Hasta aquí hemos llegado”, comenzaba él, dándole un poco de misterio antes de darle la gran noticia. “¡Vamos a llorar como magdalenas!”, exclamaba él. Preguntada por Leal, Conchi ensalzaba a su hijo: “Eres un tío legal, formal, y todo lo que una madre puede decir de su hijo”. Por alusiones, él respondía: “Si lo soy es por ti, porque has batallado mucho en esta vida para sacarnos adelante”.

Luego era el turno de su pareja, Patricia, a través de una videollamada proyectada en el pantallón del plató. “¡Esto es un sueño!”.

Óscar, a Moises: “Para mí eres el mejor”

Inevitablemente, el éxtasis por Óscar contrastaba con la sensación agridulce de Moisés. El zaragozano había permanecido un total de 245 entregas en Pasapalabra y se había quedado más de una vez a las puertas de la victoria. No falló ninguna respuesta en su rosco, pero se le agotó el tiempo con 22 aciertos y tres letras por resolver. No obstante, ha tenido que ver a su compañero alcanzar esa gloria.

En todo caso, no se va ni mucho menos de vacío, pues su total acumulado por las victorias en el concurso le otorgan un buen pellizco: 162.000 euros. El joven definía su larga estancia en el concurso como “una fiesta diaria”. “Casi un año ha durado este sueño que ha sido increíble. Esto para mí ha sido una casa. Os voy a echar de menos”.

“Me he quedado sin palabras también. ¡Enhorabuena! Esto consiste en llegar a 25 y lo has conseguido. Hay muchísimo trabajo detrás, me alegro un montón”, comentaba el concursante, que se llevaba también los elogios del ganador: “Para mí has sentido un referente, no es un comentario bienqueda”, aseguraba emocionado Óscar. “Por aquí hay que pasar y hay que enfrentarse a los mejores. Y para mí eres el mejor”, añadía, antes de darse un fuerte abrazo.

Un Rosco resuelto en prime time

Ese ha sido el resultado que los espectadores de Antena 3 han podido conocer en horario de máxima audiencia. Atresmedia ha empleado la misma estrategia de anteriores botes, como el de Rafa Castaño de marzo de 2023.

Así, Pasapalabra ha abandonado de forma extraordinaria su franja tradicional de las 20:00 horas, hora a la que se ha emitido un especial para conocer de cerca a ambos participantes. Luego, en el access prime time, El Hormiguero cebó aún más la gran cita contando con ambos concursantes en plató junto a Pablo Motos, manteniendo la intriga del vencedor, antes de dar paso a la emisión.

El competido duelo llega a su fin tras 154 programas

El primer programa de Óscar en Pasapalabra se emitió el 22 de septiembre de 2023, tras ganarle la plaza en la silla azul a Fernando, un participante que solo estuvo en una entrega. Desde entonces, se ha mantenido firme en su puesto, acumulando un total de 157 entregas.

“Soy autónomo y esa es mi principal actividad, pero he dado unas cuantas vueltas a la vida y actualmente llevo la prensa de torneos de golf”, se presentaba este traductor de formación, y jefe de prensa de profesión, ante Roberto Leal y la audiencia de Antena 3. Ahora bien, ya era un rostro familiar para los seguidores de los concursos televisivos. No en vano, tuvo participaciones en Pasapalabra en 2000 y en Pasapalabra en familia en 2018. Además, fue uno de los integrantes de Los Dispersos de ¡Boom!, que se llevaron 1.546.400 euros; y también tuvo un largo y brillante paso por Saber y ganar.

Cuando llegó, Moisés ya había iniciado meses atrás otra exitosa andadura en Pasapalabra. En su caso, desde el 17 de mayo de 2023. Desde entonces, ambos han disputado un total de 154 duelos, contando el de este miércoles 15. El tanteo no ha podido ser más igualado: Moisés se llevó 63 victorias por 57 de Óscar, mientras se han de sumar 34 empates. Hay que recordar que Moisés estuvo algunos días fuera de pantalla, a mediados del pasado abril, a causa de una “indisposición”; en estos pocos programas de ausencia lo sustituyó un histórico del programa: Pablo Díaz, el merecedor del premio de 1.828.000 euros en julio de 2021.

Frente a los 162.000 euros que había acumulado su rival a lo largo de sus 245 programas, Óscar también añade otros 89.400 euros correspondientes a sus victorias antes de la noche del 15 de mayo.

El quinto bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' en España

El bote final que Óscar se lleva le permite entrar en el panteón de premiados con una mayor cuantía del formato desde que se produce en España. En concreto, sus 1.816.000 euros le colocan en quinto puesto, justo por detrás del ya mencionado Pablo Díaz.

El récord de Pasapalabra sigue correspondiendo a Rafa Castaño, que hace ahora algo más de un año, el 23 de marzo de 2023, se llevaba 2.272.000 euros, poniendo fin al duelo más largo y competido de la historia del concurso, contra Orestes Barbero. Aquel fue el último premio entregado por Pasapalabra, que ahora tiene por delante la labor de encontrar nuevos concursantes que logren afianzarse en el plató y también ante los espectadores.

El ranking de premios más altos de la historia de 'Pasapalabra'

Rafa Castaño (2023, Antena 3): 2.272.000 euros Eduardo Benito (2006, Antena 3): 2.190.000 euros David Leo (2016, Telecinco): 1.866.000 euros Pablo Díaz (2021, Antena 3): 1.828.000 euros Óscar Díaz (2024, Antena 3): 1.816.000 Juan Pedro Gómez (2013, Telecinco): 1.674.000 euros Fran González (2019, Telecinco): 1.542.000 euros César Garrido (2012, Telecinco): 1.524.000 euros Paz Herrera (2014, Telecinco): 1.310.000 euros Antonio Ruiz (2017, Telecinco): 1.164.000 euros

El Rosco completo con el que Óscar ganó 'Pasapalabra'