Juega tú El Rosco con el que Óscar Díaz ha ganado 'Pasapalabra': ¿eres capaz de completarlo?

Ha sido el gran momento televisivo de la semana: Óscar Díaz ha ganado este jueves 1.816.000 euros al completar El Rosco de Pasapalabra, como contamos en esta otra noticia.

Y desde verTele, como ya hicimos con Rafa Castaño (puedes hacerlo aquí), te ofrecemos jugar tú el mismo Rosco, pero en formato virtual e interactivo, desde tu móvil, tableta u ordenador, sin necesidad de registrarte ni identificarte. Sólo dale directamente a "▶️Comenzar" e intenta completar El Rosco ganador de Óscar Díaz en 'Pasapalabra':

Hemos preparado las mismas preguntas y respuestas en cada letra para que intentes emular al ganador del concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Como el programa, nosotros damos la letra (aclarando si “empieza por” o “contiene la”) y la definición de cada palabra. Tú te tendrás que ocupar de lo más difícil: escribir la respuesta. Podrás comprobar si has acertado en el momento, y no te preocupes por las mayúsculas ni los acentos, que así vas un poco más rápido.

Las letras, definiciones y palabras del Rosco de Óscar Díaz en 'Pasapalabra'

Si todavía no has completado el juego, no te hagas trampas a ti mismo pasando a esta parte de la noticia.

A continuación resumimos las preguntas y respuestas por cada letra que Pasapalabra planteó a Óscar Díaz, y el concursante logró responder para completar El Rosco y ganar 1.816.000 euros: