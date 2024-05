Cuánto se quedará Óscar Díaz de su premio en 'Pasapalabra' tras tributar a Hacienda

Óscar Díaz se ha convertido este miércoles 15 de mayo en el nuevo ganador de Pasapalabra. El concursante completó El Rosco, la prueba estrella del formato presentado por Roberto Leal, alzándose con un bote de 1.816.000 euros. Sin embargo, esta cantidad no será la que perciba exactamente el participante, ya que tendrá que descontarle el dinero que tributará a Hacienda.

El madrileño puso fin así a 157 programas y ocho meses de aventura en el concurso de Atresmedia, donde ha protagonizado una espectacular batalla contra Moisés Laguardia, enfrentándose hasta en 154 ocasiones.

Antena 3, en la línea de sus anteriores botes, programó una emisión especial en prime time, aprovechando la expectación por el duelo con su compañero y rival Moisés Laguardia (que tuvo que decir adiós al programa). En ella, Díaz se impuso al acertar las 25 palabras y completar su Rosco, al que tú también puedes jugar aquí.

Óscar Díaz se ha embolsado 1.816.000 euros, el quinto mayor premio que ha entregado hasta la fecha el concurso presentado por Roberto Leal. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuánto dinero se quedará realmente el madrileño tras tributar a Hacienda?

El dinero que pagará Óscar Díaz a Hacienda por el premio de 'Pasapalabra'

Hacienda reclamará a Óscar Díaz dos partes de su premio. La primera tributación consiste en una retención preventiva del 19% a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El 19% de 1.816.000 es 345.040 euros, una cifra que será retenida de inmediato por la productora del programa que, en cierto sentido, se comporta como “recaudadora” para Hacienda. Por tanto, el dinero que recibirá Óscar Díaz de primeras en su cuenta es de 1.470.960 euros.

Pero la cosa no queda ahí. Tal y como explica la plataforma fiscal TaxDown, este tipo de premios no están exentos de tributar en el IRPF, pues se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que hay que incluirlos en el apartado de la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente a su consecución. Cabe mencionar que esta ocasión se tendrán en cuenta todos sus ingresos, no solo el premio del concurso.

En este caso, el porcentaje que se aplica depende de la comunidad autónoma en la que resida cada ciudadano y del nivel de ingresos que se declaren. Como Óscar Díaz es de Madrid, tributará por un lado un lado un 24,5% de la escala estatal y, por otro, un 21% en la comunidad autónoma, es decir, un 45,5% en total.

De este modo, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 444.920 euros del premio y la Hacienda autonómica de Madrid 381.360 euros. En total, ambos organismos se quedarán con 826.280 euros y a Óscar le quedaría un premio neto de 989.720 euros.