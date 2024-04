'Pasapalabra' celebró sus 1.000 programas en Antena 3 con la vuelta de Moisés, tomas falsas y un gran anuncio

La presente etapa de Pasapalabra alcanzó este miércoles los 1.000 programas en Antena 3. El concurso de Roberto Leal celebró esta cifra redonda con una entrega “normal”, pero con “mucho pellizquito”, tal y como dijo el presentador. Y también con varios detalles a comentar. Por ejemplo, Leal anunció que desde Pasapalabra “estamos preparando un grandísimo torneo para celebrar estos mil programas como nos merecemos nosotros. Un torneo a lo grande, competido también, que prontito anunciaremos”.

Por tanto, la celebración especial por este millar de programas se verá próximamente, aunque la emisión de este miércoles tampoco estuvo mal. De hecho, coincidió con el regreso de Moisés Laguardia después de haberse perdido las tres entregas anteriores por una indisposición. “Estoy bien, todavía un poquito convaleciente, pero ya bien”, dijo el riojano, que dio las gracias “al hospital Ramón y Cajal de Madrid, que me atendieron muy en urgencias, y sobre todo, al equipo de Pasapalabra, que habéis estado genial conmigo estos días”.

“Se te ha echado de menos. Hemos estado todos pendientes. Sabíamos que no era nada grave pero, evidentemente, no podías hacer el programa”, señaló Roberto Leal, que agradeció una vez a Pablo Díaz su predisposición para sustituir a Moisés durante su ausencia. Moisés, por su parte, volvió con fuerzas, pues se impuso por 22-21 en 'El Rosco' a Óscar Díaz, aunque no pudo redondear su triunfo con el bote, del que le separaron dos letras.

Tomas falsas y el divertido lapsus de Roberto Leal

El Pasapalabra número 1.000 también contó con la participación de Víctor Palmero y Melani Olivares por el equipo azul (Moisés) y de Lorena Bernal y Arturo Valls por el equipo naranja (Óscar Díaz).

Valls, que este miércoles estrenó el concurso El 1% en el prime time de Antena 3, fue el protagonista involuntario de un divertido lapsus cometido por Roberto Leal. El momento ocurrió en 'La Pista', cuando Valls acertó que la canción que estaba sonando era Sugar, Sugar, de The Archies. El valenciano se puso a cantarla, pero Leal no cayó en la cuenta de que la canción era inglés y le pidió a Valls que la cantara “en castellano”. Y claro, el presentador de El 1% se lo tomó al pie de la letra, nunca mejor dicho, y empezó a cantar “azúcar, azúcar, miel, miel” mientras Leal se reía por su propio fallo.

Este cómico lapsus se produjo poco después de que Pasapalabra emitiera otro momento lleno de humor. Concretamente, un vídeo recopilatorio con algunas de las mejores tomas falsas que ha dejado la grabación del concurso a lo largo de esos 1.000 programas.