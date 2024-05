Risto Mejide cortó su conexión con el portavoz de las monjas clarisas por faltar el respeto a Sor Lucía Caram: “Hasta aquí”

Los espectadores de Todo es mentira fueron testigos este miércoles de un fuerte desencuentro entre dos invitados que obligó a Risto Mejide a cortar la conexión con uno de ellos, el portavoz de las monjas clarisas José Ceacero, por sus “faltas de respeto” a Sor Lucía Caram.

Ocurrió en un momento de la emisión, cuando el programa de Cuatro abordó la salida de las monjas clarisas de la Iglesia Católica, que ha saltado a los titulares en las últimas horas. Una decisión que las protagonistas achacan a una “persecución” por parte de su entorno y ante la que la eclesiástica televisiva quiso aportar otra visión, asociándola a un “pelotazo urbanístico”.

Fue entonces cuando Ceacero, portavoz de la mencionada organización, tachó a Sor Lucía Caram de “mentirosa” y se saltó sus turnos de palabra para intentar desmentirla. Ante esto, Mejide trató de moderar la intervención, advirtiendo a su invitado: “Así no podemos seguir. Lo siento mucho, si no respeta los turnos no podemos seguir hablando”.

Un aviso que no surtió efecto, ya que el portavoz continuó con sus faltas de respeto a Sor Lucía Caram: “Que no diga tonterías, que miente más que ve”, dijo. Palabras que obligaron al presentador de Cuatro a dar por finalizada la conexión: “Lo siento mucho, voy a tener que cortar. Yo no puedo permitir que se esté faltando al respeto continuamente a una religiosa que está informando. Hasta aquí hemos llegado”, expresó. Ceacero se quitó el pinganillo y desapareció del plano.