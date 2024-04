Risto Mejide, ante las respuestas de Alfonso Serrano en 'Todo es mentira': “¿Te piensas que soy tan imbécil?”

Los espectadores de Todo es mentira presenciaron este jueves 4 de abril un 'choque' virtual entre Risto Mejide y Alfonso Serrano, Secretario General del PP de Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, a consecuencia de la reciente publicación de unas fotografías de este junto a Alberto González Amador tras las investigaciones de elDiario.es.

El presentador de Cuatro conectó con Serrano para pedirle explicaciones sobre su encuentro con la pareja de Ayuso, horas después de que este se querellase contra la Fiscalía. “Es el epicentro de esta investigación”, le comentó Mejide. “Es el novio de mi jefa y amiga, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nos conocemos, ¡uau!”, dijo irónico el político.

Fue entonces cuando comenzó un intercambio entre el conductor y su invitado, que eludía las preguntas y echaba balines fuera. “Quieres que nos traguemos que pocas horas después de querellarse contra la Fiscalía, tú te sientas con él y es una casualidad”, planteó Risto. “Si quisiera esconder algo me iría a una habitación de hotel, como hace la mujer del Presidente del Gobierno”, dijo Serrano.

“Con todo el respeto, te pido que nos respetes a nosotros y a nuestra inteligencia. Explícanos qué pintas tú sentado con este señor en estos momentos. ¿De qué estabais hablando y por qué habíais quedado?”, insistió el presentador, a lo que su entrevistado comentó: “No voy a entrar en el juego que la izquierda política y mediática quiere”.

“Deberías contestar si no hubiera nada que ocultar”

“Precisamente podrías dar ejemplo. Si pides que todo el mundo dé explicaciones, cuando te toca a ti puedes darlas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no lo haces?”, volvió a preguntar Risto, que ante las vueltas de Serrano añadió: “Te estás riendo de los 2 millones de espectadores que tiene este programa, pero allá tú. Te hago las respuestas que tengo que hacerte y que, en teoría, deberías contestar si no hubiera nada que ocultar. Y no las estás contestando”.

Fue entonces cuando el Secretario General del PP de Madrid comentó que su encuentro con Alberto González Amador era como otros que tiene con ciudadanos de a pie. “¿Piensas que me voy a creer que esto es lo mismo que quedar con cualquier ciudadano? ¿En tan poca estima me tienes? ¿Te piensas que soy tan imbécil?”, le preguntó Mejide, que dio por imposible obtener una respuesta de Serrano. “No pretendo que me creas. Lo que te estoy diciendo es que no voy a entrar en el trapo”, zanjó el invitado.