La pareja de Ayuso se vio con la 'mano derecha' de la presidenta madrileña horas después de querellarse contra la Fiscalía

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se vio con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, este miércoles por la noche en una cafetería de la capital. El encuentro tuvo lugar horas después de que el novio de la presidenta regional, que está imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros, se querellase contra la fiscal de Madrid por revelación de secretos.

En las fotografías, adelantadas por la Cadena SER, se ve a la 'mano derecha' de Ayuso junto a González Amador en la barra de una cafetería del distrito de Barajas. A las 21.16 le mostró una serie de documentos. Después se desplazaron de la barra a una mesa.

Alfonso Serrano ha admitido que se vieron pero lo ha enmarcado en una “coincidencia” de dos personas que “se conocen” y que se tomaron “una Coca-Cola”. Según las explicaciones que ha dado a la Cadena SER, la reunión no se produjo para abordar su caso de fraude fiscal y falsedad o las comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas y no hubo “intercambio de papeles”.

“Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez [la mujer de Pedro Sánchez], que ella es quién suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono (...) Después llamamos a Ramses, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio. Por lo que fuimos a tomar una Coca-Cola en un bar petado de gente en una cristalera frente a la calle con una persona que conozco”, ha ironizado Serrano en rueda de prensa.

Pero Serrano tampoco ha negado que hablasen sobre el caso de fraude fiscal. Según publica la Cadena SER, el senador del PP ha rechazado aclarar lo que ha tratado “con un ciudadano particular”. El PP dejó de utilizar los términos “novio” o “pareja” para referirse a González Amador en un cambio de estrategia que tuvo lugar el pasado 18 de marzo. Desde entonces es “un ciudadano particular” con el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid en un piso que fue comprado después de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. La pareja disfruta de una segunda vivienda situada justo encima.

