Ayuso se niega a aclarar si conocía la confesión de su pareja ante la Fiscalía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido hoy en declaraciones a los medios en un acto en Arganda del Rey a la ley de amnistía, a la esposa del presidente de Gobierno y, de nuevo, al supuesto uso de “todos los poderes del Estado” para hacerle daño a través de su pareja. Pero no ha querido responder a la pregunta, reiterada durante la comparecencia, de si conocía que su pareja había confesado dos delitos fiscales 2 de febrero cuando lanzó sus acusaciones el pasado miércoles. Tampoco ha explicado Ayuso si cree aún que, en realidad, es Hacienda la que le debe 600.000 euros a su novio, y no él quien cometió un fraude fiscal por valor de 350.000 euros, como sostuvo la semana pasada.

“Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario”, despachó. El resto de sus respuestas versaron sobre la ley de amnistía, la esposa del presidenta del Gobierno o los “rulos de dinero” de la operación Koldo. “Parece que cualquier resistencia a Pedro Sánchez se tiene que ver con los poderes del estado, utilizados de esa manera espuria”, ha insistido.

“Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver con la estrategia de defensa de un particular”, ha esgrimido la presidenta, y ahí se ha quedado. Si se ha interrogado, sin embargo, sobre la revelación de datos fiscales, un “escándalo gravísimo”, en su opinión. No es relevante, según esta tesis, el carácter noticioso de las informaciones que vienen sucediéndose de la semana pasada, sino el intento de “la izquierda y sus terminales mediáticas” por desprestigiarla a ella. Aunque no haya contribuido hoy a aclararlo, Ayuso dijo confiar, no obstante, en que “se conocerá más adelante todo lo que pasa, porque lo bueno es que luego a la luz sale todo y cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que ha hecho”.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo en el que reconocía los delitos para evitar el juicio. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, envió un correo a la Fiscalía a través de su abogado el pasado 2 de febrero: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, escribía el abogado de la pareja de Ayuso, que reconocía que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.

Ese email desmiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que su pareja está bajo “una inspección de Hacienda sacada de quicio”, que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

La presidenta de Madrid ha evitado este lunes repetir la afirmación de que es falsa esa deuda y ha insistido en la teoría de la persecución contra su pareja, aunque este ya se ha declarado culpable.

––––––

Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así, que casi nadie cuenta. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.