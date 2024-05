Kiko Matamoros celebra el corte de su hija a Carlos Sobera por “la enésima provocación” de 'Supervivientes'

Sofía Suescun y Laura Matamoros se repartieron el protagonismo de la gala de Supervivientes: Tierra de nadie que se emitió este martes en Telecinco. Mientras que la hija de Maite Galdeano viajó a Honduras para sorprender a Kiko Jiménez, la hija de Kiko Matamoros regresó a España tras haber sido expulsada por la audiencia del reality.

Al llegar al plató, Matamoros se encontró con un nombre que la persiguió por los pasillos de Mediaset: Makoke. Y cuando empezó su entrevista con Carlos Sobera, lo primero que hizo el presentador es preguntarle por la exmujer de su padre.

“¿Echas de menos a alguien? ¿Te falta Makoke? ¿Quieres que venga Makoke?”, le dijo el vasco con ironía, pues entre ellas no existe buena relación. “No, en realidad me falta mi padre, pero como no puede estar...”, respondió ella sin pensárselo dos veces. Sobera le compró el discurso rápidamente y dejó para más tarde otros comentarios sobre Makoke: “Es lógico que eches de menos a tu padre porque son dos meses sin verle”.

Pendiente de la gala, el padre de Laura ha reaccionado a este momento que se vivió en el programa. “Menudo hostión ante la enésima provocación de Supervivientes y Telecinco”, ha escrito en su perfil de X (antes Twitter).

No es la primera vez que arremete contra 'la isla de los famosos'. El extertuliano de Sálvame asegura que Telecinco le tiene “vetado” desde que se canceló este magacín hace ahora un año.

De hecho, en las últimas semanas ha criticado a la organización del reality por el trato que se le ha dispensado a su hija, pero lo ha hecho desde su único altavoz: las redes sociales.

La semana pasada, Matamoros lamentó no poder estar en el plató de Supervivientes para sacar la cara por la joven: “Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito”, se quejó.