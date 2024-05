'Supervivientes 2024' pone “los pelos de punta” con la visita de Sofía Suescun a Kiko: “¡He vuelto!”

La décima entrega de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie contó con una de las mayores sorpresas que podían esperar los amantes del formato: la visita de Sofía Suescun. En la misma semana en la que se ha conocido su fichaje como primera concursante de Supervivientes All Stars, la ganadora de la edición de 2018 volvía a Honduras para dejar atónito a Kiko Jiménez.

Un regalo que no se espera ni él, ni esperaban los espectadores ya que Suescun había sido vetada en Mediaset desde hacía tres años, hasta que su presencia ya vuelve a ser más que bienvenida.

“¡He vuelto!” gritaba una de las reinas de los realities de Telecinco desde la Noria Infernal donde protagonizó una de las hazañas más recordadas del formato. “Estoy súper feliz de estar aquí. Con una sensación de vivir un sueño por lo que he sentido desde que he pisado estos cayos tan mágicos que tanto me dieron. Tengo los pelos de punta”, confesaba igual que lo hacía Carlos Sobera.

Todo ello en una entrega que arrancaba con la inesperaba presencia de Sofía, pero con la esperada ausencia de Arantxa del Sol en plató desde que la cadena anunciara que dejaba de contar con ella por su confesado altercado con Ángel Cristo. Una decisión que ni se comentó en la emisión.

El primer salvado de la semana

Gorka, Javier Ungría, Aurah Ruiz y Pedro García Aguado eran los nominados de la semana que se situaban en la plataforma de salvación para conocer cuál de ellos salía de la lista negra.

El primero en caer al agua fue el coach. Le siguió el ex de Paula Echevarría y acabó en remojo también la influencer. Por lo que el salvado de este martes fue el ex concursante de El Conquistador.

(*En elaboración)