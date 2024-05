Roberto Leal comparte su alegría tras entregar el bote de 'Pasapalabra': “Se lo toman como deportistas de élite”

Todavía con la resaca emocional de haber entregado su cuarto bote en Pasapalabra, Roberto Leal ha conectado a primera hora de este jueves con la edición de Antena 3 Noticias de Manu Sánchez para valorar la victoria de Óscar Díaz en 'El Rosco' y también, las buenas audiencias conseguidas de nuevo por su programa en un evento especial de prime time.

“Ha sido uno de los grandes momentos que nos regala ser parte de Pasapalabra, y se levanta uno como si todavía no fuese verdad”, ha comenzado expresando el presentador de Atresmedia, que considera el 30.1% como el premio a “un esfuerzo increíble del equipo”: “Cuando ocurre una cosa así se hace un especial, se trabaja muchísimas horas, y ha sido un regalo para todos: por supuesto para el ganador y para Moisés que se ha convertido en uno de los referentes del programa”.

Preguntado por sus sensaciones al entregar el premio de casi 2 millones de euros, Leal ha confesado que no esperaba que Óscar acertase la última pregunta: “Si te digo la verdad, esto no te lo esperas nunca. Pero especialmente en el rosco de ayer. Estaban a cuatro, y por mi cabeza pasaba que iban a empatar. De pronto Óscar se lanzó a por las cuatro y cuando dijo precisamente pronunciado el apellido, a mí se me pusieron los pelos de punta. Me cogió completamente de improvisto que se lanzase, y fue increíble. Fue un momento verdaderamente emocionante”.

En ese sentido, el presentador de Antena 3 ha elogiado la dedicación de los dos duelistas, que ya figuran en el grupo de históricos de Pasapalabra. “Los concursantes se preparan muchísimo, como para una oposición, así que están preparados para cualquier cosa. Les llega una pregunta de estas y en ese momento se la saben, pues se pueden llevar un bote como el de anoche”.

“Todos los que se presentan a Pasapalabra y están mucho tiempo en un duelo no es por casualidad. Y no es porque sean profesionales del concurso, sino porque se lo toman realmente como un trabajo de un deportista de élite. Estudian todos los días muchísimo y aunque tengan sus trabajos también, se centran completamente en esto. Y si un día coincide que esas 25 preguntas, que son dificilísimas, se las saben porque se las han estudiado, pues tienen un premio a tanto tiempo de dedicación”, ha agregado Roberto Leal.

Además, el conductor andaluz ha expresado a Manu Sánchez los sentimientos encontrados a los que se enfrenta cada vez que entrega un bote: “Es una sensación preciosa porque te alegras de que el bote haya caído, a un lado o a otro. Pero por otro lado, como presentador me da pena porque se van los dos y entran nuevos participantes. Hay un proceso de encariñarte con los nuevos y echar de menos a los que han compartido tanto tiempo contigo”. Este jueves 16 de mayo, dos nuevos concursantes empezarán a escribir su propia historia.