Wyoming tira de ironía para pedir más tras sorprenderse con su 'primera vez': “Hoy Ayuso ha acertado”

El 25 de abril, elDiario.es ya informaba de que “PP y Vox quieren quitar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer de una plaza y un centro cultural en Alpedrete”. Un día después, el 26 de abril, directamente recogían que PP y Vox habían cambiado sin avisar las placas, ante “la indignación” de la familia. Más de una semana después, el 8 de mayo, su hija Teresa Rabal estuvo incluso en TVE denunciando lo ocurrido. Y este sábado 11 de mayo, vecinos y artistas se concentraron para mantener los nombres, como también recogió elDiario.es.

Desde la primera noticia han pasado 20 días, pero ha sido ahora cuando el PP de la Comunidad de Madrid se ha enterado. Y de hecho, Ayuso está haciendo ver que gracias a su intervención los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer seguirán en Alpedrete, desautorizando al alcalde del PP que las había quitado.

El embrollo llegó este lunes a El Intermedio, con la ironía de Wyoming que empezó diciendo que “en la vida hay siempre una primera vez”, y anunció que iba a ser su primera vez en algo: “Va a ser la primera vez que destaque algo positivo de esta mujer”, dijo señalando al pantallón en el que apareció una foto de Isabel Díaz Ayuso. “Hoy Ayuso ha acertado”, concedió, explicando lo sucedido y mostrando el mensaje en 'X' de Ayuso “condenando esa decisión y pidiendo al alcalde de Alpedrete que rectifique”.

Felicitándose por haber coincidido en algo con ella, Wyoming aprovechó para pedirle un poquito más: “Puestos a hacer las cosas bien, señora Ayuso, no nos quedemos ahí. Por qué por ejemplo no exige reponer los versos de Miguel Hernández en el memorial de Las trece rosas (...), por qué no se anima a pedir que se repare la obra maestra de fanatismo cometida por el Ayuntamiento de Madrid, como fue la destrucción de la placa de homenaje al ministro socialista Indalecio Prieto. Y ya que estamos, por qué no hace caso a las organizaciones de memoria histórica y permite que se coloquen en el edificio de la Puerta del Sol, en el que por cierto tiene usted su despacho, una placa que recuerde que aquel lugar fue un centro de tortura del franquismo”.