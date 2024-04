PP y Vox cambian sin avisar las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer en Alpedrete ante “la indignación” de la familia

“Mis padres tienen centros culturales, teatros, calles y plazas de toda España, con gobiernos de distintos colores, y esto nunca había ocurrido”. Teresa Rabal responde “además de dolida, superada” después de que el Ayuntamiento de Alpedrete, en manos de PP y Vox, haya retirado el nombre de sus padres, Paco Rabal y Asunción Balaguer, de una plaza y un centro cultural de la localidad. El municipio ha amanecido este viernes con las placas de ambos espacios cambiadas, ahora rebautizadas como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera.

“Lo llevaban en secreto pero se filtró”, explica la actriz a este periódico sobre cómo se enteraron tanto ella como su hermano, Benito Rabal, de la decisión tomada por el alcalde, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro. Lo primero que hicieron fue pedir cita el miércoles con el cabildo, que se la concedió ese mismo día. “Lo único que le pedía es que me diera una razón lógica por la que quitaban los nombres. No me la podía dar. Me dijo una absurdez. Que hacía no sé cuántos años que Alpedrete se había independizado de Collado Villalba”. Teresa Rabal le respondió asegurando que le estaba “mintiendo”. “Ten el valor de decirme la verdad”, le replicó.

Al salir del encuentro, la actriz afirma que habló con concejales de otros partidos políticos, que sí les están “apoyando”, que le dijeron que le “estaba mintiendo”. Posteriormente, el jueves, emitieron un comunicado a través de la Unión de Actores en el que manifestaron su enfado y desacuerdo con el acto que enmarcaron “dentro del revanchismo y revisionismo histórico en el que está empeñado la ultraderecha”.

El alcalde indicó a la actriz que todavía “no era seguro” que fueran a retirar los nombres, pero en la noche de este jueves al viernes, ha sucedido. “Han cambiado las placas, no ha pasado por el Pleno. Están averiguando si es legal o no. Lo sea o no, la legalidad sentimental no existe”. Revisadas las actas de los Plenos celebrados en lo que llevamos de 2024, las placas con los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer no han sido mencionadas en ninguno de ellos. Tampoco en las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento a lo largo de la mañana de este viernes pero a la publicación de este artículo aún no ha sido posible.

La actriz insiste en que es una decisión que “no se entiende”. “Mis padres tenían pensamientos de izquierdas, pero qué tiene que ver eso con su trabajo y su calidad humana. Sí que puso sus nombres el PSOE, pero luego han pasado tres gobiernos del PP y esto no había ocurrido. Ahora están PP y Vox, e imagino que la cosa vendrá por ahí”, opina. Precisamente Cultura es una de las tres áreas lideradas por Vox en el Ayuntamiento, por Amaya Acosta. Las otras dos se corresponden a Urbanismo y Medioambiente (Mª del Carmen Fernández) y Juventud (David Losada).

La actriz afirma que en su reunión con el alcalde le llevó “una lista” con otros lugares en los que hay espacios con los nombres de sus padres, como Murcia.

“No nos vamos a callar”

Teresa Rabal considera que lo sucedido es “insólito e indignante”. “Hemos tomado la decisión de que no nos vamos a callar”, advierte. “Quiero que den la cara. Es muy fuerte, es una ofensa a mis padres muy grande. Una falta de respeto, de muchísimas cosas. El nombre en la plaza y a la casa de la cultura no la quisieron poner ellos, fue un regalo del pueblo”.

Más allá de desentrañar el proceso por el que finalmente han retirado las placas, avanza que están en conversaciones con AISGE y la Unión de Actores para debatir sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos, que puedan pasar por una rueda de prensa o incluso una manifestación. “Me pillas en un momento ofuscada y dolida”, reconoce sobre las dudas que experimenta sobre cómo deben proceder. La escultura que hay de Paco Rabal en la rebautizada como Plaza de España es otra de sus preocupaciones, ya que no sabe si también querrán quitarla. “Tampoco quiero que ahora esté la escultura ahí”, plantea.

El retiro de los nombres de sus padres se enmarca dentro de los casos de censura que se han producido en diferentes puntos del mapa de España desde que Vox y PP pactaran para poder gobernar tras las últimas elecciones municipales. “Atacan la cultura y la memoria histórica, pero es que les da igual”, lamenta la intérprete.