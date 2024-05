'El Intermedio' celebró su propio Eurovisión al ritmo de SalvaNemo Illa: “Es el fin del Procés, adéu Aragonés”

El Intermedio regresó este lunes tras uno de los fines de semana más intensos en nuestro país, tras el polémico Festival de Eurovisión y las elecciones catalanas. Para hablar de todo ello en un mismo sketch, el programa hizo un crossover entre ambos eventos.

“Bona nit Espanya!” llegaba exclamando Raúl Pérez a plató, convertido en Salvador Illa, el más votado en Catalunya. Aparecía vestido como Nemo Mettler - ganador del certamen musical- en su actuación con 'The Code' y empezaba a versionar la canción pero relatando su triunfo en la jornada electoral:

“El PSC triunfó, ya está aquí el Salvador. Es el fin del Procés, adéu Aragonés.

El pueblo ya votó, no gana Puigdemont. Me quedo yo el Govern, que a mí me han votado més.

Pactar va a ser la jajajajaja, ¡ay qué coñazo va a ser llegar a President. Empieza el show, uooohooo

Si somos tres: Comuns y ERC, un trío siempre es bien, soso yo? No, no, no

Illa. TE recuerdo quién soy yo, soy un crack, soy tu crush, soy tu salvador

Aunque sea un poco tostón, hasta el BOE es más chisposo que yo, ser aburrido es mi don

Yo gano en comparación. Ya está bien de follón, mírame a mí mantita y siestón.

¡Esta es mi revolución! ¡Sin movernos del sillón! ¡Viva el aburrimiento!

El sanchismo vuelve a triunfar, nadie se va a independizar, ¡Illa maravilla!“.

Cabe recordar que, antes de comentar las elecciones catalanas, El Gran Wyoming ya había criticado la censura de Eurovisión hacia los gestos de apoyo al pueblo palestino con un largo monólogo en el que lamentaba que en el Festival se pudiera “actuar con lentejuelas pero no con principios”.