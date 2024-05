Suiza gana Eurovisión 2024 con Nemo y su 'The Code' en una edición marcada por la polémica con Israel

Europa se rinde ante la sensibilidad de Nemo. Suiza cumple con los pronósticos y gana Eurovisión 2024 con el tema The Code, que llegó a Malmö como una de las propuestas favoritas y ha dado a su país el Micrófono de Cristal 36 años después de la victoria de Céline Dion. España ha sido 22º con Nebulossa en una edición marcada -y manchada- por la polémica participación de Israel.

Así lo acreditan los 591 puntos que ha recibido la candidatura suiza, una canción que habla sobre el propio proceso de introspección de le artiste hasta identificarse como persona no binaria. Un mensaje liberador y de visibilidad LGTBIQ+, reforzado por la bandera que ha lucido durante toda la noche, que causó sensación desde sus primeras interpretaciones en directo y que ha terminado batiendo a Baby Lasagna de Croacia, la otra candidatura que partía entre las grandes aspirantes y con la que se ha jugado el duelo final.

En cuanto a Israel, que también llegaba a la final con opciones serias de victoria por una previsible ola de apoyo sionista -como analizábamos en este artículo previo- ha quedado 5ª de la clasificación definitiva impulsada precisamente por un alto televoto de 323 puntos. En la votación de los jurados, Eden Golan ha quedado en 12ª posición con 52 puntos, por lo que la suma no le ha dado para aspirar a más que un top 5. Además, Ucrania ha dado una de las sorpresas de la noche al recibir también un apoyo masivo del público, 307 puntos del televoto, que le han dejado 3ª en la clasificación definitiva.

Vídeo: El espectáculo de Suiza con Nemo y 'The Code' en la final de Eurovisión 2024 como aspirante a la victoria

Con este triunfo, Suiza suma su tercer trofeo eurovisivo tras los conseguidos en 1956 y 1988 con Lys Assia y Céline Dion, respectivamente. Ambos son de gran calado en la historia del certamen, puesto que el primero inauguró el palmarés en la primera edición y el segundo fue uno de los más mediáticos, con la artista canadiense y su recordado Ne partez pas sans moi.

A sus 25 años, Nemo Mettler coge el relevo de Loreen para llegar al techo de una carrera musical que inició de manera precoz, y en la que no deja de encadenar éxitos. Empezó a desarrollar su pasión desde muy temprana edad gracias al violín, el piano y la batería, y con sólo 18 años ya coleccionaba premios en su país. Actualmente cuenta con cuatro EP en el mercado, el último de ellos centrado en temas como la identidad de género y la salud mental.

Su propuesta The Code, que como decimos relata su viaje personal tras darse cuenta de que no se concebía ni como hombre ni como mujer, fue seleccionada por la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión tras un proceso interno en el que contó con asesoramiento de un jurado profesional y un panel popular. Una elección que ha terminado siendo de lo más exitosa, rompiendo con una racha negativa para uno de los países fundadores de Eurovisión.

Tras 63 participaciones, Suiza entra en el club de los países que acumulan tres victorias junto a Noruega, Dinamarca, Italia y Ucrania. En la última década se había quedado fuera de la final hasta en cuatro ocasiones,y venía de un top 20 con Remo Forrer en Liverpool 2023. Su mejor resultado de los últimos años era el bronce que se colgó en 2021 con Gjon’s Tears y su popular Tout l’univers.

Así queda la clasificación final

Nebulossa firma un 22º puesto en Eurovisión 2024

En lo que respecta a España, Eurovisión 2024 ha dejado un mal sabor de boca para Nebulossa, que firma un 22º puesto en la línea de los pronósticos y las expectativas. Pese a las buenas sensaciones de la actuación de Mery Bas y Mark Dasousa, con todo el Malmö Arena cantando Zorra, esta buena energía no ha conseguido trasladarse en forma de votos.

En total, la propuesta de TVE ha conseguido 30 puntos, 11 del televoto y 19 de los jurados internacionales. Nebulossa han sido los 19º mejor valorados para los jueces de los distintos países, con el siguiente reparto: 6 puntos de San Marino, 1 de Suiza, 4 de Austria, 7 de Italia y 1 de Finlandia.

Todo lo relativo a la posición de España lo analizamos en esta otra noticia.

Así ha sido la actuación de Nebulossa con su 'Zorra' para España en la final de Eurovisión 2024

ABBA 'reaparece' en la final del Eurovisión de la polémica

La final de Eurovisión 2024 ha culminado una jornada, la de este sábado, marcada por la polémica y la incertidumbre, que han estado presentes en el ambiente de Malmö durante toda la semana. Por un lado, por la expulsión de Países Bajos en una histórica decisión tomada por la UER -considerada como “desproporcionada” por la televisión neerlandesa- mientras la policía sueca realizaba una investigación a su representante, Joost Klein, tras la denuncia de una integrante del staff del festival por un “comportamiento inapropiado” contra ella.

Por otro, por la renuncia de la portavoz de Noruega a dar los puntos de su país durante la final ante la participación de Israel, por la ausencia de Bambie Thug en el último ensayo general que dejó en el aire su posible retirada del concurso y por la acción de Slimane, candidato francés, en esa misma última prueba, pidiendo en mitad de su actuación “unidad a través de la música, sí, pero con paz y amor”. Una serie de acontecimientos que no han hecho sino que llegáramos con máxima tensión a la gala definitiva del certamen, como también ha quedado evidenciado con los abucheos que ha recibido el supervisor ejecutivo Martin Österdahl al intervenir en la final.

Esta ha contado con un número de apertura a cargo del sueco Björn Skifs y su nostálgico éxito Hooked on a feeling, que ha precedido al tradicional 'desfile de banderas' en el que los participantes, al contrario de lo que ocurrió en el ensayo del viernes, sí han portado las insignias de sus correspondientes países. Skifs no ha sido el único artista invitado a la final, que ha contado también con las actuaciones de Alcázar, extinto grupo sueco que se ha reunido de forma especial para esta ocasión y, por supuesto de Loreen, ganadora de Eurovisión 2023. La doble campeona del festival ha realizado un medley que ha concluido con Tattoo, la canción que le hizo alzar por segunda vez el preciado Micrófono de Cristal.

Pero sin duda, el momento más especial de la noche, al margen de la competición, ha llegado en el tramo final de la gala con el homenaje a ABBA por el 50 aniversario de su victoria en Eurovisión con su mítico Waterloo. El emblemático grupo sueco 'ha reaparecido' reunido sobre el escenario del Malmö Arena, eso sí, a través de sus Abbatars, los famosos hologramas de la tecnológica gira en la que los más nostálgicos han vuelto a disfrutar, de algún modo, de sus conciertos.

Tras una breve presentación -en la que se usaron frases reales pronunciadas por sus integrantes-, han entrado en acción las suecas Charlotte Perrelli (vencedora en 1999), Carola (triunfadora en 199), y la austriaca Conchita Wurst (la icónica ganadora de 2014) para entonar ese Waterloo que ha hecho vibrar a todo el estadio.

En el apartado de la competición, el show lo han abierto por todo lo alto los anfitriones, los gemelos Marcus y Martinus y el movido Unforgettable con el que los locales han desplegado un auténtico recital de realización televisiva. A continuación, se han encadenado actuaciones de todos los géneros, como el pop de Always on the run de Alemania, la polémica Hurricane de Israel con abucheos y gritos, y el tecno de Lituania con Luktelk, que ha antecedido al coreado Zorra de España con el que Nebulossa ha agitado la velada.

En esta ocasión, con motivo de los cambios en la designación del orden de actuaciones de la final -con hasta 13 países colocados 'a dedo' por la UER-, los favoritos han estado bien repartidos entre las dos mitades de la gala. Destacando en la primera parte propuestas como las de Ucrania con Teresa & María -con mensaje de “peace and freedom for Ukranie incluido- e Irlanda con Bambie Thug y Doomsday Blue, donde también ha lanzado un alegato; y en la segunda, Italia y La Noia, Suiza y The Code, Croacia y Rim Tim Tagi Dim y Francia y su Mon Amour. La austriaca Kaleen ha sido la encargada de cerrar la fiesta a ritmo del maquinero We will rave.

Como en todo el festival, las dos presentadoras de la gala final han sido la estrella de Hollywood Malin Åkerman, conocida especialmente por Watchmen y por la serie Billions; y la cantante y cómica Petra Mede, con amplia experiencia en estas funciones, que ha inundado de humor esta agridulce semana de Eurovisión.