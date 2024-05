Vídeo: El espectáculo de Suiza con Nemo y 'The Code' en la final de Eurovisión 2024 como aspirante a la victoria

Eurovisión 2024 ha celebrado este sábado su gran final, con emisión de La 1 de TVE en directo. Lo ha hecho con 26 candidaturas en liza, aunque pocas han llamado tanto la atención como la de Suiza. Su representante, Nemo, ha cumplido con lo esperado al firmar una de las grandes actuaciones de la noche en el Malmö Arena, al igual que hizo el jueves durante la celebración de la segunda semifinal.

Todo esto, gracias a su original puesta en escena —una plataforma circular sobre la que ha girado en el escenario— y lo ágil de su canción, The Code, un tema con tintes autobiográficos. De hecho, la letra de la misma dice “esta es mi verdad” (“This story is my truth”) siendo esa verdad la condición de Nemo de persona no binaria. “Ser no binario es una gran parte de mi verdad. Este sentimiento de poder defenderme y ser yo mismo dondequiera que vaya es la mayor parte de mi verdad”, explicó hace unos días a Eurovision World.

El género fluido, la salud mental y la necesidad de que cada persona encuentre su lugar en el mundo son los temas centrales de la música de Nemo, de 25 años, que desde el principio ha situado a Suiza entre las favoritas a ganar Eurovisión 2024. Algo que habla bien de su elección por parte del país helvético, que venía de pasar muy desapercibida en las ediciones de 2022 (17ª posición) y 2023 (20ª).