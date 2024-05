Abucheos y gritos en la final de Eurovisión 2024 contra el supervisor y responsable de la UER, Martin Österdahl

Tras unas horas de máxima tensión en Eurovisión 2024 debido a la participación de Israel, la final se ha desarrollado con relativa normalidad. Así ha sido al menos durante la primera parte de la gala, la de las canciones en sí misma.

Eso cambió al empezar la ronda de votaciones, y específicamente al dar entrada a Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de la UER para el Festival, que debía certificar que no había sucedido nada extraño a la hora de que los países puntuaran.

“No le han acompañado los aplausos, sino los abucheos”

Para “asegurarse de que todo ha ido según los planes”, Petra Mede y Malin Åkerman, las presentadoras de Eurovisión 2024, daban entrada al paco donde se encontraba el control de realización y dirección del certamen. Al acercarse la cámara por grúa a la zona, y enfocarse a Österdahl, los abucheos fueron notables, tal y como certificaron los comentaristas españoles de RTVE.

“Puedo deciros que hemos revisado y verificado los resultados”, explicaba el ejecutivo, mientras traducían Tony Aguilar y Julia Varela. “No ha sido demasiado bien recibido”, decía el locutor, algo que corroboraba su compañera. “No le han acompañado los aplausos, sino los abucheos y los pitidos”.

La situación volvió a repetirse cuando Österdahl intervino para hacer la lectura de los puntos correspondientes al jurado de Países Bajos. El estado se apeó de la competición tras la descalificación de Joost Klein, tras un incidente con una operadora de cámara nada más bajar del escenario durante la segunda semifinal; tras considerar “desproporcionada” la reacción de la Unión Europea de Radiodifusión, su televisión anunció que no intervendrían en las votaciones como tal, y por tanto ha sido el productor sueco el que ha hecho las veces de portavoz.

Abucheos durante el reparto de puntos de Israel

Las protestas han vuelto a ser audibles cuando llegaba el turno de que Israel repartiera los puntos de su jurado profesional. “Estamos oyendo silbidos y abucheos del público en el Malmö Arena”, atestiguó Aguilar para los espectadores de RTVE. Los momentos en que los jurados internacionales repartían puntos a Israel también se vieron igualmente subrayados por pitos.

En contraste, Mimicat, la que fuera representante lusa de Eurovisión 2023 y que esta vez ejercía de portavoz de los puntos de Portugal, mandó un mensaje de paz y concordia que fue aplaudido por los asistentes.

Como decíamos, durante la primera parte de la gala, todo se desarrolló sin imprevistos o sobresaltos. Bien es cierto que la actuación de Eden Golan, candidata de Israel, no pudo maquillar los abucheos y gritos, siendo este el principal momento en el que se evidenció el malestar. No fue el único momento de significación durante este bloque de actuaciones. También hubo espacio para los mensajes reivindicativos de Bambie Thug (Irlanda), que no participó en los últimos ensayos, y Slimane (Francia) al término de sus intervenciones.

La primera gritaba “Love will triumph over hate” (El amor triunfará sobre el odio) al término de su turno, mientras que el representante del país vecino exclamaba: “Unidos por la música, pero con paz y amor”, una variación del lema de Eurovisión, aludiendo explícitamente a la petición de paz en Palestina, donde continúa una ofensiva por parte de Israel, en la que ya han muerto 34.971 civiles.