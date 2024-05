Vídeo: Francia impacta con su cantante Slimane 'a distancia' para interpretar 'Mon Amour' en la final de Eurovisión 2024

Como era de esperar, Francia ha demostrado poderío en la gran final de Eurovisión 2024. Slimane, uno de los que partían como favoritos para esta edición en Malmö, ha cautivado al entonar Mon Amour y ha acabado en cuarta posición tras Ucrania tercera, Croacia segunda, y la ganadora Suiza con Nemo y su 'The Code'.

El tema, que se ha escuchado en la vigésimo quinta posición de la gala en el Malmö Arena, ya había sido todo un éxito a nivel popular, con más de 24 millones de reproducciones de acuerdo a Spotify. Sobre el escenario, el cantante de góspel ha erizado la piel de los asistentes y demostrado el porqué de esa aceptación.

En una edición con gran variedad de puestas en escena, la propuesta del cantante destacaba tanto por la fuerza vocal de Slimane, como por la sobriedad de la escenografía, fiándolo todo al mensaje y a la interpretación. Pura emoción para este hit romántico de Slimane, que como hiciera en el ensayo del family show, ha aprovechado para lanzar una reivindicación ante la polémica participación de Israel: “United by Music, but with peace and love” (Unidos por la música, pero con paz y amor).

Slimane, como decíamos, era uno de los que llegaban mejor posicionados de cara a las apuestas en Suecia, estando en la terna con Croacia, Suiza, la sorpresiva Irlanda y la controvertida candidatura israelí. El artista llegaba tomando el relevo de La Zarra (que quedó en decimosexta posición de la clasificación de 2023) con el objetivo de otorgar el triunfo a nuestro país vecino, cuya última victoria data de 1977.

