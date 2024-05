Eurovisión estalla en su último ensayo: denuncia y ausencia de Irlanda por la TV israelí, reivindicación de Francia, y renuncia de la portavoz noruega

Más frentes abiertos en Eurovisión 2024, cuando apenas faltan seis horas para el arranque de una final ya de por sí caldeada por la expulsión de Países Bajos por “comportamiento inapropiado”. El tercer ensayo general de la gala, el conocido como family show, ha servido para que la tensión termine de estallar.

La controversia de la participación de Israel en plena ofensiva en Gaza, donde ya han muerto 34.971 personas, así como la actitud de los medios y delegación del estado hebreo, ha derivado en las reacciones encendidas y las protestas de varias delegaciones, así como a título individual. Así, Bambie Thug, la representante de Irlanda, tomaba la delantera al ausentarse del ensayo de vestuario de la mañana del sábado para poner en conocimiento de la Unión Europea de Radiodifusión una queja por los comentarios peyorativos hacia ella en la retransmisión de la semifinal de KAN.

KAN, sobre Bambie Thug: “Preparen sus maldiciones”

La cantante irlandesa, cuyo verdadero nombre de Bambie Ray Robinson, se ha ausentado del ensayo de vestuario para la final en el Malmö Arena. A través de sus redes sociales, la representante avisaba de un “hecho” de carácter grave sucedido cuando esperaban para el ensayo del desfile de banderas.

“Sentí que era necesaria la intervención urgente de la UER. La UER está abordando el problema seriamente y estamos debatiendo sobre qué acciones debemos emprender”. “Esto significa que me he perdido mi ensayo. Lo siento mucho por todos aquellos fans que habían venido a verme. Espero que nos veamos sobre el escenario esta noche”, escribía la cantante.

Irlanda lamenta que ciertos países “incumplan las normas”

Poco después, la propia artista ha explicado a través de RTÉ News, de la cadena pública irlandesa, el detonante: los comentarios sobre ella realizados por uno de los comentaristas de la radiotelevisión pública israelí. En concreto, se avisó a los espectadores del canal de que su actuación “daba miedo”, incidiendo en que no era recomendable para niños.

“Habrá muchos conjuros, magia negra y ropas oscuras, símbolos satánicos y muñecos de vudú, como si estuviéramos en la Cats Square de Jerusalem a mediados de los noventa”. El comentarista aludía a una plaza de la ciudad famosa en aquel momento por concentrar el ocio nocturno gótico de la época.

Además, habló de que la canción había generado “controversia” en su país de origen, mencionado una petición remitida a la RTÉ para descalificar a Bambie Thug, de quien señaló que “habla negativamente de Israel”. “Pero de eso podemos hablar más tarde. Preparen sus maldiciones”, agregó.

“Estoy furiosa por el hecho de que otras delegaciones incumplan las normas y se les siga permitiendo estar”, se quejó la artista a su televisión pública. Para entonces, ya se contaba con su negativa a actuar en el ensayo.

Francia interrumpe su actuación en el family show

La UER está “estudiando seriamente” el asunto, tal y como indica la artista irlandesa, mientras se siguen produciendo reacciones de rechazo a la participación de Israel, o a la guerra en sí en Gaza, por parte de otras delegaciones. Todo se ha visto reflejado en el family show, que no ha contado con Irlanda.

Durante el desfile de banderas ya saltaban las alarmas, puesto que no habían salido a desfilar tres delegaciones: Irlanda, Grecia y Suiza. En el caso de los primeros, como decimos, no salieron a ensayar su número. Sí lo hicieron la griega Marina Satti y Nemo, por parte de los suizos.

Durante el turno de Francia, ya en la recta final de las actuaciones, se ha producido otro momento destacado. Slimane ha interrumpido su interpretación de Mon Amour durante este tercer ensayo para pronunciarse y pedir la paz, arrancando los aplausos del mundo. En el momento álgido de la canción, que hace a capella, ha comenzado a hablar y ha lanzado un evidente dardo a la UER, aludiendo al lema. “Unidos por la música, sí. Pero con paz y amor”. Se trata de un mensaje similar al que ya expresó la italiana Angelina Mango ante la prensa desplazada a la localidad sueca.

La portavoz de Noruega se retira en protesta por Israel

Las reacciones no han terminado aquí, pues no solo los artistas desplazados a Suecia han tomado partido. Poco antes de las 15:00 horas, se anunciaba una retirada: la de la cantante Alessandra Mele, que debía ser la portavoz de los votos del jurado de Noruega y que ha decidido apearse de su labor.

La que fuera representante del país escandinavo en Eurovisión 2023, donde terminó en quinta posición, toma esta decisión en protesta por “la situación de tensión” del festival en Malmö, marcado por la controvertida participación de Israel, y tras los acontecimientos de las últimas horas. Así lo ha anunciado la televisión pública noruega, NRK, que ha encomendado a la presentadora Ingvild Helljesen que asuma esta tarea in extremis.

Algo después, y a través de un vídeo publicado en redes sociales, Mele ha expuesto sus argumentos: “Esta noche iba a anunciar las puntuaciones de Noruega durante la final de Eurovisión. A pesar de que estoy agradecida de que se me diese la oportunidad de hacerlo, he tomado la decisión de retirarme. El leimotiv 'United by music' ['Unidos por la música'] es la razón por la que yo hago música: unir a las personas. Pero ahora mismo, esas palabras son sólo palabras vacías”.

“Se está produciendo un genocidio y os pido que por favor abráis los ojos, que abráis vuestro corazón. Dejad que el amor os guíe hacia la verdad, está justo en frente de vosotros. Libertad para Palestina”, terminaba la artista.

Reunión de urgencia de la UER

Todo esto sucede en un ambiente enrarecido, no solo con la controversia en torno a Israel, cuya delegación ya había protagonizado un incidente con un periodista español, sino con la descalificación del representante de Países Bajos, Joost Klein, aún reciente. El artista había sido expulsado tras un incidente ocurrido después de su actuación en la primera semifinal. De este modo, Eurovisión 2024 se quedará solo con 25 actuaciones.

Con un clima irrespirable, y ante las quejas de las delegaciones, la televisión de Suecia, SVT, está informando de la celebración de un gabinete de crisis de la UER para examinar cómo actuar tras la expulsión de Klein, que ha sido recibida con malestar del resto de países. No en vano, la propia televisión neerlandesa tachó de “desproporcionada” la descalificación.

De acuerdo al medio noruego VG, cuatro delegaciones mantuvieron reuniones con la UER en la noche del viernes, pues meditaban retirarse de la competición ante los acontecimientos de las últimas horas. Reino Unido, Suiza, Portugal y la propia Irlanda fueron los países que han expresado el sentir a los organizadores, en conversaciones que se habrían alargado hasta altas horas de la madrugada.