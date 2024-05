Nebulossa y su 'Zorra' se quedan en 22ª posición para España en Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 ha dejado un mal sabor de boca para España. Europa no ha bailado a ritmo de Zorra y ha colocado a Nebulossa en el 22º puesto. El grupo ha empeorado la 17ª posición obtenida por Blanca Paloma en 2023, llevando a nuestro país a la parte más baja de la clasificación, donde durante los últimos días nos colocaban todas las apuestas. El Micrófono de Cristal se lo ha llevado Suiza con 591 puntos con The Code, mientras que Croacia ha sido segunda en esta 68ª edición del certamen celebrado en Malmö (Suecia).

La realidad es que la propuesta española no ha terminado de destacar, con el conjunto de la puesta en escena, frente a las candidaturas que durante toda la semana se han mantenido como las principales favoritas. La sensación es que España no tenía ninguna opción de competir por el triunfo, unas expectativas con las que RTVE ha sido al menos coherente, apelando a la diversión y a la importancia de lanzar un mensaje contra el machismo, la LGTBIfobia, e incluso el edadismo, ante una audiencia de más de 160 millones des espectadores.

Un objetivo, este último, que han logrado con creces gracias a Zorra, una canción synth-pop de reminiscencias ochenteras con la que el grupo valenciano ha reescrito la historia de una RTVE que, como recordamos, censuró a Las Vulpes por el uso de la misma palabra en uno de sus temas. La propuesta de Mery Bas y Mark Dasousa -los dos integrantes de Nebulossa-, que generó una gran controversia en España en los días posteriores a su victoria en el Benidorm Fest, nació como un himno de empoderamiento femenino que buscaba resignificar una palabra que históricamente se ha lanzado como ataque hacia las mujeres. Y aunque la candidatura, a la vista de los resultados, no ha acabado de convencer, lo cierto es que la canción es todo un éxito en plataformas, con más de 16 millones de reproducciones en Spotify y otras 8 millones de visualizaciones en Youtube.

Con este 22º puesto, que empeora al cosechado por Blanca Paloma, se frena del todo el cambio de tendencia que la delegación patria en Eurovisión esperaba tras el histórico bronce de Chanel en 2022. España, que parecía haber dejado atrás años de participaciones consecutivas a la cola de la clasificación final del certamen, regresa a unos últimos puestos que eran habituales durante los años más oscuros de nuestro paso por el festival. A pesar de ello, el Benidorm Fest se ha consolidado ya como una de las preselecciones más relevantes del continente y como una marca propia capaz de exportar, tal y como analizamos, talento nacional más allá de nuestras fronteras.

España quedó la 19ª del jurado tras recibir puntos de Italia (7), San Marino (6), Austria (4), Suiza (1) y Finlandia (1). A estos se les sumaron los 11 puntos otorgados por toda la suma del televoto, lo que la lastró hasta la 22ª posición con solo 30 puntos.

Así ha sido la actuación de Nebulossa con su 'Zorra' para España en la final de Eurovisión 2024

Pese a este 22º puesto de Nebulossa en Malmö 2024, RTVE cierra con dignidad una de las candidaturas más frescas de la edición y que ha logrado ganarse el cariño tanto de los fans del festival como del público asistente a todas las galas y ensayos en suelo sueco, donde una canción en español como Zorra ha sido de las más cantadas y coreadas.

Sin embargo, se obtiene una posición que tiene que servir de reflexión a la cadena pública de cara a 2025, año en el que debe trabajar para devolver la ilusión de los seguidores españoles por la consecución de una victoria que hasta hace pocos años parecía inalcanzable y que, gracias al Benidorm Fest, la rozamos en 2022 y la soñamos en 2023 con un gran número que no obtuvo los resultados esperados.

Este periplo eurovisivo, a pesar del resultado, es para María y Mark, de 55 y 47 años respectivamente, una entrada por la puerta grande a un mundo que para ellos era prácticamente desconocido. Y es que sólo hace cuatro años que formaron este dúo que llegó al mercado en 2020 con su primer single, La Colmena. Los valencianos, pareja dentro y fuera de los escenarios, tienen dos hijos y ella regenta un centro de estética en su tierra natal. Ese, junto al trabajo de él como productor musical, ha sido hasta ahora el sustento de su familia y el motivo por el que han tenido que hacer malabares para promocionar su candidatura mientras seguían al pie del cañón en el negocio, tal y como explicaron a verTele días antes de que arrancara el festival.

Esta no era la primera vez que intentaban participar en Eurovisión, ya que se presentaron hace un año a Una voce per San Marino, la preselección de la república serenísima para el festival, con el objetivo de representar al país en Liverpool 2023. No lo consiguieron en aquella ocasión y tampoco tenían esperanzas de hacerlo en el Benidorm Fest 2024, que finalmente les dio el trampolín definitivo hacia Europa.

Así queda la clasificación final de Eurovisión 2024

Suiza conquista el Eurovisión de la polémica con Israel

Europa se rinde ante la sensibilidad de Nemo. Suiza ha cumplido con muchos de los pronósticos y ha conquistado Eurovisión 2024 con el tema The Code, que llegó a Malmö como una de las principales favoritas -junto a Croacia-y ha dado a su país el Micrófono de Cristal 36 años después de la victoria de Céline Dion. Todo ello, en una entrega manchada por la polémica participación de Israel, que finalmente ha sido quinta con 375 puntos. Tras hacerse público el desglose de puntos del televoto, se ha desvelado que Israel se llevó el 12 de España.

591 puntos certifican la victoria de la candidatura suiza, una canción que habla sobre el propio proceso de introspección de le artiste hasta identificarse como persona no binaria. Un mensaje liberador y de visibilidad LGTBIQ+, reforzado por la bandera que ha lucido durante toda la noche, que causó sensación desde sus primeras interpretaciones en directo y que ha terminado batiendo a Baby Lasagna de Croacia, la otra candidatura que partía entre las grandes aspirantes y con la que se ha jugado el duelo final. Israel ha quedado 5ª impulsada por un alto televoto.

