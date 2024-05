España se hace fuerte en Eurovisión con el Benidorm Fest: su peso más allá del “doblete” de Nebulossa y Megara

Eurovisión 2024 ya ha arrancado. Tras la primera semifinal de este martes, en la que serán elegidos los primeros diez finalistas, TVE ofrecerá el jueves la segunda semifinal, con un doblete español que trae consigo un nuevo hito para nuestro país dentro del certamen. Esto, sumado a la actuación de Chanel en el opening de esta 68ª edición, y a la participación de escenógrafos y profesionales musicales nacionales en varias de las candidaturas, hacen de la de este año una de las entregas del festival con más presencia española de la historia.

Una dupla conformada -evidentemente- por Nebulossa, representantes de España tras conquistar el Benidorm Fest 2024 con su himno Zorra; y por Megara, los representantes de San Marino en la ciudad sueca de Malmö que acoge durante estos días el evento tras la victoria de Loreen en 2023. La banda de rock lo hará con el tema 11:11 con el que se convirtieron en los vencedores de Una voce per San Marino.

Los primeros actuarán de forma 'simbólica' durante la segunda semifinal, ya que, recordemos, España tiene garantizado el pase a la final junto al resto del llamado Big Five (lo completan Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) y el país anfitrión (Suecia). Los segundos sí que se lo juegan todo en una noche competida en la que tendrán como rivales a algunos de los grandes favoritos a alzarse con el Micrófono de Cristal, como Suiza o Países Bajos, entre otros.

En este selecto grupo, el de los candidatos al triunfo, no se encuentran, a priori, ni Nebulossa ni Megara. Los destinos de las dos bandas españolas parecen entrelazados, al haber llegado hasta Eurovisión mediante caminos inversos. El dúo formado por Mery Bas y Mark Dasousa ha logrado pisar suelo eurovisivo a través del Benidorm Fest después de que en 2023 se presentaran sin éxito a la preselección de San Marino, donde Megara este año sí ha conseguido el billete a Malmö tras su participación en el Benidorm Fest 2023 en la que alcanzaron la final con un meritorio cuarto puesto.

Hay por tanto un denominador común: el del Benidorm Fest, que ha logrado en apenas tres años afianzar su marca como preselección de España para Eurovisión, más allá de los resultados obtenidos. También, como veremos en este artículo, ha conseguido convertirse en un dinamizador de la industria audiovisual y musical española, exportando talento patrio fuera de nuestras fronteras.

Nebulossa y Megara, quinto doblete español en Eurovisión

Para más inri, la casualidad -la organización- ha querido que se produzca una tesitura de lo más llamativa y que alimenta esa idea de los destinos cruzados. España participará en la segunda semifinal entre los novenos y décimos participantes de la gala, es decir, entre Letonia y San Marino. Por tanto, Nebulossa y su Zorra pasarán por el escenario justo antes de que lo haga Megara con 11:11, interpretando dos canciones consecutivas en español en un hecho inédito hasta ahora en la historia del festival.

“Seis minutos seguidos de español no se ha dado nunca, es la primera vez. Nosotros estamos felices y contentos. Nos ha tocado en un puesto maravilloso y feliz. ¿Nos podía haber tocado el undécimo? Ha tocado el décimo, no pasa nada. Esperemos estar en la final y actuar los undécimos, ¡tenemos una oportunidad más!”, declaraba Megara en una entrevista con verTele, bromeando con el orden de actuación y el título de su canción en el certamen.

Esta coincidencia es posible también gracias a una de las grandes novedades que Eurovisión 2024 ha implementado en su mecánica. Hasta este año, las actuaciones del Big Five y el país anfitrión se emitían grabadas durante las semifinales. Ahora, se realizan en directo y en igualdad de condiciones que las del resto de candidatos que sí se la juegan. De esta manera, se encadenarán esos seis minutos prácticamente consecutivos (postales mediante) en los que las bandas valenciana y madrileña defenderán las candidaturas de sus respectivas delegaciones con temas íntegramente en español.

Sin embargo, esta no será la primera vez que España tenga a representantes nacionales en dos delegaciones distintas dentro de una misma edición del certamen. Antes, sucedió hasta en cuatro ocasiones, por lo que el de Nebulossa y Megara será el quinto doblete español en Eurovisión. El primero fue provocado por la participación de las Baccara con Luxemburgo en la edición de 1978 en la que coincidieron con el canario José Vélez y su recordado Bailemos un Vals. El último, el conformado en 2008 por Gisela, ex de OT 1 que representó a Andorra el mismo año que el polémico Rodolfo Chikilicuatre lo hizo para España con Baila el Chiki-chiki.

Por el camino, también ocurrió con la gallego-belga Verónica Codesal, integrante del grupo Urban Trad que rozó la victoria con Bélgica en 2003, el mismo año que enviamos a Beth con su hit Dime; y con la asturiana Jennifer Serrano -Jenny-, que defendió también la bandera de Andorra con el tema en catalán Sense tu. En total, cuatro dobles representaciones de España en Eurovisión que obtuvieron, como vemos a continuación, un resultado dispar:

Eurovisión 1978

España: José Vélez - Bailemos un vals (10ª posición)

José Vélez - Bailemos un vals (10ª posición) Luxemburgo: Baccara - Parlez-vous français? (7ª posición)

Eurovisión 2003

España: Beth - Dime (8ª posición)

Beth - Dime (8ª posición) Bélgica: Verónica Codesal (Urban Trad) -Sanomi (2ª posición)

Eurovisión 2006

España: Las Ketchup - Un Blodymary (21ª posición)

Las Ketchup - Un Blodymary (21ª posición) Andorra: Jenny - Sense tu (Eliminada en la semifinal)

Eurovisión 2008

España: Rodolfo Chikilicuatre - Baila el Chiki-chiki (16ª posición)

Rodolfo Chikilicuatre - Baila el Chiki-chiki (16ª posición) Andorra: Gisela - Casanova (Eliminada en la semifinal)

Eurovisión 2024

España: Nebulossa - Zorra (¿? posición)

Nebulossa - Zorra (¿? posición) San Marino: Megara - 11:11 (¿? posición)

Escenógrafos y músicos españoles en Malmö

Pero la presencia de españoles en Eurovisión 2024 va más allá de los mencionados participantes y afecta a otro de los aspectos fundamentales en el éxito de las diferentes candidaturas: la escenografía, que contará con tres firmas españolas en Malmö, algo también inédito hasta la fecha. Aparte de las correspondientes a España y San Marino, que han querido contar con talento nacional para esta labor, encontramos la de Irlanda, que ha fichado a un realizador de nuestro país para toda su propuesta artística.

Por segundo año consecutivo, España contará con escenógrafos españoles en el festival. Tras el buen hacer de los chicos de La dalia negra con Blanca Paloma en 2023, Nebulossa contará con Juan Sebastián Domínguez e Israel Reyes, los dos directores escénicos que ya diseñaron su propuesta en Benidorm y que ha mantenido en su equipo de cara a la puesta en escena que se verá sobre el escenario del Malmö Arena de Suecia.

El primero cuenta con una larga trayectoria como escenógrafo, figurinista y director de arte, formando parte de programas de televisión como Got Talent, Idol Kids o The Dancer; o encargándose del vestuario de la ópera Rigoletto para la Ópera de Tokyo, entre otros proyectos recientes. El segundo, director escénico y autor y productor teatral, ha producido más de 36 estrenos teatrales, desarrollando proyectos internacionales en países como en Estados Unidos o China. Canario de origen, Reyes ha sido durante 18 años el director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, siendo responsable también de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Megara también han querido contar con un cerebro español para idear la propuesta sanmarinense. Y lo han hecho con uno de los grandes nombres propios del Benidorm Fest: Javier Pageo, escenógrafo responsable de las puestas en escenas de las actuaciones de Rayden y su Calle de la llorería (2022); Karmento y su Quiero y duelo (2023); y Marlena y su Amor de verano (2024). Estas tres participaciones consecutivas en la preselección patria se suman a otros proyectos televisivos, como La Voz u Operación Triunfo, e incluso proyectos eurovisivos, siendo el escenógrafo de Sandra Valero con el LOVIU que otorgó la medalla de plata a España en Eurovisión Junior 2023, un puesto que ha traído la versión infantil del festival a España en 2024 tras la renuncia de la vencedora Francia.

El trío de escenógrafos españoles lo completa Irlanda de la mano de Sergio Jaén, artífice de una de las grandes sorpresas de Eurovisión 2024. El ilicitano es el responsable de la escenografía de Bambie Thug y su tenebroso Doomsday Blue, que tantas pasiones ha levantado tras su participación en la primera semifinal. El joven, afincado en Londres por sus estudios de cine y televisión, fue contactado por la cadena pública irlandesa RTÉ para producir el videoclip del tema, algo que, tal y como él mismo explicó a Eurovisión-Spain, acabó llevando a cabo en apenas cinco días. Viendo que no tenían a nadie para la propuesta escénica de su actuación en Malmö, Jaén les propuso un proyecto que ha acabado materializándose en Malmö como una de las candidaturas más aplaudidas del certamen.

Pero la cosa no queda ahí, ya que España también tiene presencia en Eurovisión 2024 en el apartado estrictamente musical. Por un lado, con el hispano-alemán Greg Taro, hermano del cantante Álvaro Soler, como uno de los compositores de la canción Always on the run de Isaak Guderian con Alemania; y con la vasca Leire Gotxi Angel como una de las compositoras del tema Loop de Sarah Bonnici con Malta.

Por otro, con la conocida profesora de voz y movimiento de OT 2020 Natalia Calderón como coach vocal del cantante Dons y su candidatura con Letonia, una labor que ya desempeñó con España en Eurovisión Junior entre 2019 y 2022 con Melani García, Soleá, Levi Díaz y Carlos Higes. Natalia Calderón fue además jurado del Benidorm Fest en la edición inaugural de 2022 que encumbró a Chanel. A todos ellos se les suma José Pablo Polo, compositor y productor de los temas Secreto de agua (2022) y EaEa (2023) de Blanca Paloma en el Benidorm Fest, quien figura como productor musical de Megara en Malmö al crear la nueva base musical del 11:11 con San Marino.

El hito con Chanel que consolida el éxito del Benidorm Fest

El boche de oro de toda esta situación lo ha puesto Chanel, protagonista de la gran apertura de Eurovisión 2024. La artista ha impactado en la primera semifinal de este martes, que contó con un opening que la cantante llevó a cabo junto a otros dos populares iconos del festival: Eleni Foureira y Eric Saade, representantes respectivamente de Chipre en Eurovisión 2018 y de Suecia en 2011. Los tres han regresado al gran escenario del certamen tras haber dejado huella con una medalla de plata, en el caso de Foureira, y dos de bronce, en el de Saade y Chanel.

La vuelta de Chanel ha causado fervor dentro y fuera de nuestras fronteras, realizando una reinterpretación de la coreografía del emblemático SloMo -por el conflicto con los derechos del baile- con el que otorgó a España su mejor resultado en Eurovisión desde 1995. Su tercer puesto en Turín 2022 supuso además la puntuación más alta de España en toda su historia con 459 puntos.

Su éxito vino precedido por su victoria en la primera edición de un novedoso Benidorm Fest que supuso un antes y un después en nuestra trayectoria en el festival de la canción. Después de años y años de batacazos europeos, RTVE daba al fin un paso de gigante, llevando a cabo una preselección a la altura de lo que se demandaba en el resto del continente. Y también devolvía la ilusión a los fieles seguidores del concurso tras tiempos oscuros de selecciones internas o de desinterés ante las improvisadas preselecciones, sin estándares de calidad suficientes o relegadas a una gala especial dentro del programa Operación Triunfo. Unos tiempos, aquellos, en los que España se afincó a los últimos puestos de la clasificación final de Eurovisión.

Y más allá del jarro de agua fría con Blanca Paloma en 2023, y de lo que pueda suceder con Nebulossa en Malmö, lo cierto es que el Benidorm Fest se ha empezado a consolidar como una marca propia capaz de atraer las miradas de Europa. Como hemos analizado, son varios los países que han querido 'pescar' talento español, con muchos nombres relacionados con la preselección española, mejorando así la imagen y la posición de RTVE entre las grandes emisoras de la UER. A finales de este año, el foco se elevará exponencialmente en lo que será un gran reto para la cadena pública española: la organización de Eurovisión Junior 2024, que servirá como gran examen en el deseo de todos de traer muy pronto la versión senior del festival a nuestro país.