Nebulossa agita el Benidorm Fest: “Sería un cambio para España poder expresar el mensaje de 'Zorra' en Eurovisión”

Nebulossa se ha convertido, a dos semanas de la celebración del Benidorm Fest 2024, en el primer fenómeno de la edición. Su anuncio el pasado noviembre como los menos conocidos del cartel a nivel mediático ya despertó una curiosidad que mutó a sorpresa en el momento en que lanzaron Zorra, una canción reivindicativa que en apenas un mes ya ha sido considerado por muchos como un himno.

Detrás de este grupo se encuentran María Bas y Mark Dasousa, un matrimonio valenciano que comparte desde hace años su pasión por la música y que ha visto relanzado su proyecto gracias a un escaparate, el del certamen de TVE, que vivirá su clímax entre el 30 de enero y el 3 de febrero con las galas de La 1.

“Sabía que la canción no iba a pasar desapercibida porque tiene mensaje”, celebra en conversación con verTele su vocalista María Bas, escasas horas después de superar el millón de escuchas de su tema en Spotify, y a punto de alcanzar otro millón de reproducciones del videoclip oficial en Youtube. “Se nos ocurrió hacer este tipo de letra que aunque sea simple, llega a la gente porque es un mensaje liberador. Y realmente Zorra me ha servido de terapia”, añade la cantante, que con este tema logra resignificar un término que en ocasiones ha recibido como insulto.

La cantante admite que “cuando presentamos la canción me daba un poco de miedo cómo pudiera tomársela la gente”, y aunque es prudente y marca como primer reto superar la semifinal del Benidorm Fest, no esconde lo que significaría poder llevar su tema a Eurovisión: “Sería un cambio para nuestro país poder expresar ese mensaje a nivel europeo”.

Además, hablamos con Nebulossa sobre cómo está preparando su propuesta, que se plasmará por primera vez sobre el escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm esta semana en los ensayos, y avisa: “No queremos salirnos de cómo somos, de nuestra esencia. No soy Chanel, no voy a hacer una coreografía. Queremos sorprender y que sea algo bonito, pero nuestra canción por sí sola no necesita más”.

¿Quién es Nebulossa? ¿Quién hay detrás del primer fenómeno viral del Benidorm Fest 2024?

Nebulossa somos Mark Dasousa y María Bas, y aparte de compartir este proyecto somos pareja desde hace veinte años. Nuestra música nos gusta definirla como synth pop ochentero, y realmente este es el proyecto que siempre soñé para poder exteriorizar lo que siento y lo que pienso.

En apenas dos meses habéis pasado de ser los menos conocidos del cartel a nivel mediático, a pegar el primer 'pelotazo' llegando al millón de escuchas de 'Zorra'. ¿Cómo se gestiona algo así tras una vida dedicada a la música a otra escala? ¿Cómo se ha vivido en casa?

Como tenemos nuestros respectivos trabajos se está viviendo de manera muy natural, todavía es algo que no nos acabamos de creer. Sabíamos que Zorra iba a gustar, pero a este nivel... No nos ha dado tiempo a pararnos a pensar en todo, es tan increíble. Lo más bonito es que la gente se ha agenciado la canción, es un mensaje tan liberador que había mucho que sacar de dentro. Considero que Zorra se está haciendo tan grande porque a la gente le está gustando y la está sintiendo como la siento yo.

¿Cuál era vuestro propósito u objetivo cuando decidisteis presentaros al Benidorm Fest? ¿Tuvisteis claro que tenía que ser con 'Zorra'?

Eso fue cosa mía. Soy la que se encarga de realizar las gestiones e inscripciones a concursos y festivales, como pudo ser Una voce per San Marino, pero no entraba en nuestros planes esto. Realmente lo que quería era dar más visibilidad al grupo porque estoy muy ilusionada con él, es un proyecto mío, ¡y quién iba a pesar que nos iban a escoger!

Sabía que la canción no iba a pasar desapercibida porque tiene mensaje, la gente la siente y hay mucho que sacar, pero de ahí a que nos eligiesen... Cuando envié la canción pensé que el título iba a llamar la atención, y eso que lo mandé con una “X” y no con Zorra. Yo la escuchaba y me saltaban las lágrimas, pero ¿quién iba a pensar que pasaría esto? Lo que ha ocurrido con el videoclip, lo de ser la canción más viral de España... todo.

Desde que pudo escucharse 'Zorra' por primera vez se la catalogó como el himno de la edición, por su mensaje y también por su sonido. Habiendo tenido el precedente de 'Ay mamá' en la primera edición, ¿fue Rigoberta Bandini inspiración para vosotros?

Nuestros referentes realmente son grupos de los 80 como pueden ser OMD, The Human League, Alphabeat, Depeche Mode... es música que me ha marcado y grupos que he seguido. Recuerdo con diez años grabarme Joan of Arc de OMD, porque era el sistema que había en aquella época. Eso son realmente nuestros grupos, pero eso no quiere decir que no tengamos otros [referentes] a nivel español. Están grupos de los 80 como Mecano, Radio Futura, Golpes bajos... también te podría decir infinidad de ellos. Y además hay grupos actuales como Rigoberta Bandini, Varry Brava o Miss Caffeina, que yo soy superfan, que quieras que no nos inspiran a la hora de componer y por la musicalidad, porque también son sonidos más modernos.

Por ejemplo, recuerdo que cuando compusimos Glam le comenté a Mark que esa canción molaba mucho y teníamos que hacer algo más moderno para aproximarnos a esa sonoridad. Y claro que son inspiraciones todos ellos porque te fijas en su manera de componer, porque son más jóvenes, y nosotros queremos llegar a más gente.

"He sentido que muchas veces la edad me ha cerrado las puertas" María Bas, Nebulossa

Hablábamos del mensaje de 'Zorra', y de cómo el público lo ha hecho suyo. ¿Por qué sentíais la necesidad de hacer esta reivindicación?

Porque desde bien jovencita me he sentido muchas veces marginada en todos los sentidos. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones, sigue pasando hoy en día, y necesitábamos una canción así. He llevado esto ahí dentro, he vivido situaciones en las que me han llamado “zorra” o lo han insinuado, y cuando nos pusimos a desarrollar el EP de Nebulossa queríamos que tuviese un hilo conductor: hablar de relaciones tóxicas, de maltrato, de todo lo que está ocurriendo en la sociedad con las mujeres... Se nos ocurrió hacer este tipo de letra que aunque sea simple, llega a la gente porque es un mensaje liberador. Y realmente Zorra me ha servido de terapia.

Cuando presentamos la canción me daba un poco de miedo cómo pudiera tomársela la gente. Al ser seleccionados en el Benidorm Fest ya estás más arropado, y ya da igual lo que piense la gente, pero cuando a nosotros no nos conocían sí pensabas: '¡Ostras! ¿Qué van a pensar de este título, de la canción?'. Porque cuando tienes otro nivel parece que se te considera de otra manera. Y claro, no me esperaba para nada que la gente se sintiese tan identificada: desde gente mayor como los que participaron en el videoclip hasta gente de nuestro pueblo, por decirte algo, que también están emocionadísimos.

Zorra está sirviendo de terapia para mucha gente. La gente del colectivo LGTBI dice que es un himno, ¡pues a lo mejor sí! Yo no quiero decirlo, pero se está viendo que todo el mundo se ha apropiado de la canción. ¡No sé qué más puede pasar!

Más allá del mensaje de la canción, ¿sentís que vuestra candidatura en sí misma también sirve para lanzar un mensaje y reivindicar que no hay edad para alcanzar un éxito como este? ¿Llegasteis a pensar que la edad iba a pesar a la hora de ser seleccionados?

He sentido que muchas veces la edad me ha cerrado las puertas. Tenía cinco proyectos, pero no llamaban de ningún sitio. Y yo pensaba que igual no había gustado el grupo, pero me parecía raro. Y mira lo que está pasando... tiene que ser por edadismo.

Lo más bonito que ha pasado es que en el videoclip, la directora Laia Lluch ha acertado de pleno con la temática: tiene el guiño a Manuela Trasobares y también aparece gente mayor, lanza el mensaje reivindicativo y liberador para romper tabúes. Todo se ha plasmado en el vídeo.

En el momento vital en el que os llega esta oportunidad, ¿cómo vivís el hecho de tener enfrentaros a todo tipo de opiniones en un festival de la magnitud del Benidorm Fest? ¿Os habéis preparado de alguna manera para lo que puede llegar en la semana de máxima exposición?

Creo que nosotros tenemos una edad que nos tiene que dar igual lo que comenten. Es cierto que somos humanos y te pueden afectar ciertos comentarios, como cuando entro a Youtube y veo que hay gente que tiene maldad. Pero es que enseguida salen los defensores. He pensado mucho en estos días y me tengo que quedar con que de esos 2.000 comentarios, lo negativo es minúsculo. Me quedo con lo bueno, porque si no me voy a amargar. La exposición tiene eso, y hay que estar muy preparado. Hay artistas que se han tenido que preparar con psicólogos y coaches, pero yo espero quedarme con lo positivo y aparcar lo malo.

Con el éxito que está alcanzando la canción, ¿sientes que llegáis a Benidorm como favoritos?

La verdad es que no nos hemos visto con nuestros compañeros. Yo quiero estar tan normal como hasta ahora, porque hay mucho compañerismo, y lo veo por los comentarios que nos vamos haciendo por WhatsApp. Somos como una familia, nos estamos apoyando todo el rato. Te tengo que decir que hay mucha gente, yo en mi caso, que si no respondo mensajes a veces puede quedar como que te apartas, pero no es cierto; es por mi horario, mi trabajo y mis hijos. Ellos no tienen otra cosa que hacer salvo ser artistas [risas]. Yo no te puedes imaginar el nivel de estrés que llevo. Ya no son solo las entrevistas, los viajes, los vídeos que tengo que hacer para redes... Y mi trabajo, que mañana [por el viernes 19 de enero] terminaré aquí y me quiero relajar un poco porque si no me voy a trastornar.

Rivalidad, además, yo no considero que haya. Favoritos somos todos y todas. Además, cada una de las canciones son superbonitas. No podría decirte cuál elegir, sí que tengo mis favoritos por afinidad, pero realmente me parecen todas. No sé cómo hay gente, que tiene mucha maldad, que se atreve a decir que esto es una mierda o está mal. Con nuestra canción también ha pasado, y dices: '¿Pero cómo pueden llegar a hacer ciertos comentarios?'. Por lo visto hay gente muy aburrida.

"No queremos salirnos de cómo somos, de nuestra esencia. No soy Chanel, no voy a hacer una coreografía" María Bas, Nebulossa

Falta poco para que viajéis a Benidorm y podáis plasmar vuestra propuesta sobre el escenario. ¿Cómo está siendo la preparación para la actuación? ¿Qué podéis avanzar de la puesta en escena?

No podemos contar mucho. Particularmente me he preparado, como ya me hice en su día para preparar el directo, con una coreógrafa, con mis clases de canto... No he hecho nada que no estuviera haciendo ya. Evidentemente necesitas un realizador, un escenógrafo... Pero toda esa gente que me está preparando ya lo estaba haciendo anteriormente.

Nosotros no queremos salirnos de cómo somos, de nuestra esencia. No soy Chanel, no voy a hacer una coreografía. Como te digo, mi amiga Vero ya me preparó en su día para los directos, y la propuesta va a ser una cosa supersencilla. Quiero estar siendo yo, no quiero ser otra persona, porque cantar y bailar es superdifícil. Pero queremos sorprender y que sea algo bonito, con el tema del decorado. Pero nuestra canción por sí sola no necesita más.

Lo único que me da un poco de respeto es el público, y cómo va a ser allí. ¿Se va a escuchar a la gente más? ¿Sabes la de vídeos que se han hecho virales en TikTok? Eso ha sido muy loco: no sabes cómo se prepara la gente los vídeos, madre mía qué trabajón... Una pasada.

Has comentado que tanto Mark como tú tenéis vuestros trabajos fuera de la música. ¿Qué expectativas tenéis con lo que pueda pasar tras el Benidorm Fest? ¿Esperáis cambiar de vida con este trampolín?

De vida no vamos a cambiar, no queremos. Pero obligatoriamente va a suceder. De momento tenemos un contrato que se firma con TVE que incluye galas, estrenos... eventos a los que ir. Eso ya nos va a cambiar. En cuanto a nuestros trabajos, tenemos que dar gracias porque yo tengo a mi hija aquí, que lleva muchos años conmigo y va a poder llevarlo, y en el caso del estudio también tenemos a un técnico que se quedará cuando nosotros no podamos estar.

En caso de ser los elegidos para representar a España en Eurovisión, ¿os sentís preparados para volcaros en todo que implicaría la candidatura?

No quiero pensar en eso. Primero tiene que venir la semifinal, y conseguir el pase a la final. Eso lo primero. Si pasase, soy una persona que me gustan mucho los retos y lo defendería porque pienso que es un mensaje, como me dijeron en Mañaneros, que sería muy grande poder llevarlo a Eurovisión. Sería un cambio para nuestro país poder expresar ese mensaje a nivel europeo. Tengo claro que nos tenemos que preparar mucho, pero eso ya vendrá.

¿Ha existido alguna conversación con RTVE sobre si la UER podría poner algún problema a la letra de 'Zorra'?

No ha existido. Además, mucha gente nos ha preguntado si podríamos traducir al inglés la letra, porque hay mucho público de Irlanda, de Londres, de Gran Bretaña... Pero creo que es un mensaje que, cuando escuchas música en otro idioma, sí te gusta realmente el tema te preocupas para traducirte tú la letra. Y sobre llevar la canción a Eurovisión, no nos han dicho nada de qué podría pasar.

¿Pero estaríais dispuestos a cambiarla, o iríais hasta el final con ello?

No creo que hubiese ningún problema en cambiar el título. De hecho, la canción se podría haber llamado Estoy en un buen momento, pero decidimos que Zorra iba a impactar más.