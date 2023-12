Benidorm Fest 2024: escucha las 16 canciones oficiales que ya ha lanzado TVE

Ya pueden escucharse las 16 canciones que competirán en el Benidorm Fest 2024 en busca de un billete a Eurovisión. Tras la filtración de los títulos y posteriormente de los temas de manera anticipada, este jueves 14 de diciembre TVE ha presentado oficialmente las propuestas de los artistas candidatos que se interpretarán a principios de febrero en el certamen y de las que saldrá nuestra representación en Malmö.

En una rueda de prensa celebrada en Prado del Rey, y ante la presencia de los propios participantes, la cadena pública ha desvelado las versiones finales de las canciones de Almácor (Brillos Platino), Angy Fernández (Sé quién soy), Dellacruz (Beso en la mañana), Jorge González (Caliente), Lérica (Astronauta), Mantra (Me vas a ver), María Peláe (Remitente), Marlena (Amor de verano), Miss Caffeina (Bla bla bla), Nebulossa (Zorra), Noan (Te echo de -), Quique Niza (Prisionero), Roger Padrós (El Temps), Sofia Coll (Here to stay), St. Pedro (Dos extraños) y Yoly Saa (No se me olvida).

“Esta es como nuestra noche de Reyes, toca abrir los regalos”, ha dicho María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE antes de dar paso a un adelanto breve de cada uno de los temas. “Hemos podido trabajar con ellos, tener reuniones. Tenemos buenos artistas, buenas canciones y nuestra obligación es que todo brille en el escenario. Puedo decir que hay una diversidad grande en las propuestas escenográficas. Algunas minimalistas para ceder protagonismo a la voz del artista y otras en las que las estructuras el escenario explicarán mejor lo que es la canción”, ha declarado Ana María Bordas, codirectora del Benidorm Fest.

“Detrás de estas canciones hay grandes autores, grandes letristas... Eso nos ayuda a hacer industria detrás del Benidorm Fest. Es sorprendente quién está de estas canciones”, ha destacado su compañero César Vallejo, también codirector del certamen que se celebrará los próximos 30 de enero, 1 y 3 de febrero en la icónica ciudad de la Comunidad Valenciana.

16 temas de estilos y géneros variados que puedes escuchar íntegros en esta noticia, como previa al lanzamiento en todas las plataformas musicales este viernes 15 de diciembre:

· 'Brillos platino' - Almácor

Almacor lleva su sonido urbano al Benidorm Fest con Brillos Platino, un tema que fusiona ritmos y estilos con una mezcla representativa de la música que reina en el mercado español y latino.

· 'Sé quién soy' - Angy Fernández

Sé quién soy es la propuesta de Angy Fernández, que vuelve a la música con una canción que tiene sonidos pop y rock y que habla del proceso de enfrentarse a nuestros miedos. Está producida por Thomas G:son, artífice de Euphoria y Tattoo, y Dino Medanhodzic.

· 'Beso en la mañana' - Dellacruz

El pop urbano tendrá representación en el Benidorm Fest de la mano de Dellacruz, que aporta frescura con su Beso en la mañana.

· 'Caliente' - Jorge González

Con el referente 'hot' de Chanel llega Jorge González, que propone recuperar “lo que quieren en Europa” con su tema Caliente. Tiene ritmos latinos y anticipa incluso un momento dancebreak.

· 'Astronauta' - Lérica

Quienes también pretenden poner a bailar a Europa son Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, Lérica, que presentan al Benidorm Fest su canción Astronauta.

· 'Me vas a ver' - Mantra

La radiofórmula de Mantra suena en Me vas a ver, una canción pop pegadiza con la que Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg buscarán alcanzar la final del Benidorm Fest.

· 'Remitente' - María Peláe

El flamenco vuelve al Benidorm Fest de la mano de María Peláe, que aporta con Remitente una canción repleta de raíz y mensaje. El tema está incluido en su disco Al baño María, pero con una versión diferente y más extensa a la presentada para el festival.

· 'Amor de verano' - Marlena

El sello de Marlena en su máxima potencia está presente en Amor de verano, una canción pop de lo más comercial que buscará reeditar el fenómeno de Nochentera en el Benidorm Fest.

· 'Bla bla bla' - Miss Caffeina

A aquellos que tienen una opinión y una crítica para todo va dedicada Bla bla bla, la canción de Miss Caffeina para el Benidorm Fest. La banda madrileña se mantiene fiel a su estilo en una carrera eurovisiva que afrontan sin prejuicios.

· 'Zorra' - Nebulossa

Al más puro estilo Rigoberta Bandini, Nebulossa aterriza en el Benidorm Fest 2024 con Zorra, una canción con mensaje empoderado que aspira a convertirse en un nuevo himno.

· 'Te echo de -' - Noan

Sonidos 'dosmileros', con El canto del loco como referente, es lo que emana la propuesta de Noan para el festival: Te echo de -.

· 'Prisionero' - Quique Niza

Quique Niza llega al Benidorm Fest con Prisionero, una canción nacida en el campamento de composición puesto en marcha por TVE y que supone el debut como solista en un gran escenario del actor salido de UPA Next y curtido en el teatro musical.

· 'El Temps' - Roger Padrós

El catalán vuelve al certamen con la propuesta de Roger Padrós, artista de la factoría La Voz. Tras el debut del idioma en la carrera eurovisiva con Siderland en 2023, este cantante, compositor y pianista lo intenta ahora con la canción El Temps.

· 'Here to stay' - Sofía Coll

Hasta tres lenguas combina Sofía Coll, exparticipante de Eufòria, en su canción Here to stay. Con letra principalmente en castellano, y fragmentos en inglés y catalán, la artista presenta la propuesta más diferente y arriesgada de la edición.

· 'Dos extraños (Cuarteto de cuerdas)' - St. Pedro

Sensibilidad y emoción promete aportar St. Pedro con Dos extraños (Cuarteto de cuerdas), su canción para el Benidorm Fest. Lejos de otros temas de su discografía con sonidos urbanos, el ex de La Voz apuesta por una propuesta intimista para la carrera eurovisiva.

· 'No se me olvida' - Yoly Saa

Las raíces gallegas de Yoly Saa resuenan en No se me olvida, una canción pop con sonidos celtas con la que esta cantautora pretende dejar su huella en el Benidorm Fest.

