Jorge González, al Benidorm Fest con el ejemplo 'hot' de Chanel: “En Eurovisión hay que darles lo que quieren”

Jorge González llega al Benidorm Fest 2024 con el firme convencimiento de que es su momento. Tras probar suerte en las preselecciones de 2009 y 2014 con el sueño de Eurovisión, el artista retoma su objetivo desde un punto más maduro y con la que considera que es la propuesta que puede hacernos triunfar en Malmö, ciudad sueca en la que se celebra la próxima edición del festival europeo.

Así lo expresa el propio protagonista en una entrevista con verTele realizada horas después de su presentación como uno de los 16 candidatos del certamen de TVE que se celebrará a inicios del próximo año en Benidorm, en busca de nuestro mejor abanderado para Eurovisión. Una charla en la que reflexiona sobre los errores del pasado y su crecimiento como artista, y en la que deja claras las claves de su proyecto.

“Hemos dado en el clavo”, afirma rotundo ante los periodistas, explicando que su canción “es lo que de verdad funciona” en un escaparate internacional. Jorge González opina que “lo latino bien hecho es lo que ha dado éxito al país” y menciona a Chanel como su ejemplo a seguir en esta carrera eurovisiva: “Mi canción tiene un momento muy 'hot', muy sensual. ¿Qué somos los españoles? Somos pasión. Se va a poner toda Europa que no veas...”.

Sobre sus intentos anteriores de cumplir su sueño de ir a Eurovisión, reconoce aliviado que “gracias a Dios nunca fui en esas ediciones porque estaría hoy arrepentido y pensaría que eso ha sido un error”. Y tras presentarse como un Jorge maduro y preparado para el reto tras su bagaje en programas como Tu cara me suena [también ha pasado previamente por OT 2006 y La Voz], lanza un mensaje a sus detractores: “A la gente que critica tanto le digo que se busque un amigo y se dé una vuelta”.

¿Cómo ha sido el proceso de presentarte al Benidorm Fest 2024?

Desde que arrancó el Benidorm Fest me preguntaban por qué no me presentaba y volvía a intentar ir a Eurovisión. Y aunque siempre ha sido mi sueño, con la edad he ido viendo que a lo mejor lo más prudente era dejarlo ahí: ya lo intenté, no hubo suerte y ya está. Es verdad que nunca había recibido una canción que me hiciera pensar que podía ganar y defenderla bien. Las veces que me presenté [a las preselecciones] fue porque me daban un tema y como tenía tanta ilusión por ir a Eurovisión, aceptaba.

Ahora que tengo la edad de decidir, recibí un tema a medio hacer, un boceto, y sentí algo. Sentí que esta oportunidad era la buena. Nos metimos al estudio y empezamos a componer. Parte de la autoría es mía, he podido componerla junto a David Parejo y Adrián Ghiardo, y hemos hecho un temazo. Tenemos un trabajo muy bonito. Hemos vivido en un estudio de grabación, le hemos dado a todo muchas vueltas, y creo que hemos dado en el clavo. La escucho y me emociona.

¿Qué tipo de canción es?

Es latina a tope. Va a haber un momento muy latino, muy de baile. Tengo la cabeza en el escenario y se me pone la piel de gallina. Es un concepto que creo que es lo que de verdad funciona, y hablo como eurofan: lo latino bien hecho que ha ido a Eurovisión es lo que creo que ha dado éxito al país, como Chanel.

¿Ya tienes pensada la propuesta escénica también?

No me he reunido todavía [a fecha 11 de noviembre] con mi equipo, que está liderado por David Pizarro (escenógrafo de Agoney con Quiero Arder en 2023) y el coreógrafo Toni Espinosa, que ha recibido un montón de premios. Me han dicho que me prepare, porque esto viene fuerte, viene movidito. Tiene un momento muy 'hot', muy sensual. ¿Qué somos los españoles? Somos pasión. Se va a poner toda Europa que no veas...

Gracias a Dios nunca fui [a Eurovisión] en otras ediciones porque hoy estaría arrepentido y pensaría que ha sido un error Jorge González

¿Qué aprendizaje extraes de tus intentos anteriores de ir a Eurovisión que puedas aplicar ahora de cara a tu participación en el Benidorm Fest 2024?

A mí no me gusta hablar de errores porque creo que todo sucede por algo, todo te enseña y te ayuda a crecer, pero mis anteriores intentos los considero errores que me han hecho aprender y mejorar muchas cosas. Gracias a Dios nunca fui [a Eurovisión] en esas ediciones porque estaría hoy arrepentido y pensaría que eso ha sido un error. Ni era la canción, ni era el momento. Yo no estaba preparado, probablemente.

Hoy soy un tío maduro que ha venido de otros talent shows, que sé lo que es estar delante de una cámara en un formato muy grande. Tu cara me suena es como estar ya directamente en el plató del Benidorm Fest. Sé controlarme a mí y lo que está sucediendo alrededor. He hecho musicales, que esto te ayuda a prepararte como actor, como cantante y como bailarín, que es algo en lo que me he estado formando mucho en todos estos años. El Jorge del 2014 no es el de hoy. Es el mismo en esencia, pero es un Jorge hecho.

¿El formato del Benidorm Fest ha influido en tu decisión de presentarte ahora?

Todo. Obviamente, si las preselecciones hubiesen sido como anteriormente no me hubiese presentado. Me presento porque el Benidorm Fest se ha convertido en el evento musical del año en España. La proyección que tiene, y ya no sólo lo que te aporta a nivel artístico, es porque vivir esto es ya como estar en Eurovisión. Lo veía y decía 'yo quiero estar ahí, pero no tengo la canción'. Hasta que llegó.

¿Has hablado con artistas de otras ediciones, o ha sido el mero hecho de tener la canción lo que te ha impulsado a lanzarte este año?

Primero fue el hecho de que me llamase una persona para plantearme la idea y decirme que alguien como yo podía funcionar. Ahí fue cuando pensé, 'pues igual sí'. En ese momento recibí esta canción desde Estados Unidos como un boceto, y me lancé a intentar componer algo así, muy internacional. Que aunque suene a España, esté muy enfocado a que se entienda en Europa y en el resto del mundo. A nosotros algo nos puede parecer maravilloso, pero igual fuera no entienden lo que acaba de pasar [sobre el escenario]. Puede ser una maravilla, pero [en Eurovisión] hay que darles lo que quieren.

Yo ya tengo experiencia también porque estuve en el New Wave 2021 en Rusia, sé lo que es competir por un país. Quedé tercero y pude notar qué es lo que quieren de España. Te ven como un latino sacado de una telenovela, que está todo el tiempo enamorando.

¿Cómo gestionas las expectativas? ¿Eres muy autoexigente?

Con las expectativas hay que tener mucho cuidado. Nunca quiero poner la expectativa de que voy al Benidorm Fest con lo más grande porque hasta que no lo escuchéis vosotros, no sirve de nada. Personalmente confío en mi propuesta, soy muy exigente, y los años me han ayudado a no conformarme. No me he conformado en ningún momento con cada detalle de la canción, he buscado la excelencia. Ahora vosotros tenéis que decidir si esto es lo que tiene que ir o no a Eurovisión. Creo que es un trabajo cerrado, trabajado con profesionales brutales, y estoy emocionado porque pienso que de verdad estoy en un momento muy bueno.

¿Cómo vas a llevar las críticas? Porque contigo en el pasado han sido muy duros...

Y no lo entiendo porque soy buena gente. No entiendo por qué me odian tanto. El ser humano tiene este error de quedarse con el pasado y juzgarte por cosas que has hecho antes. La gente evoluciona, mejora, se prepara. Demos la oportunidad y dejémonos sorprender. A la gente que critica tanto le digo que se busque un amigo y se dé una vuelta.