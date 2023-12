El consejo de Dave Zulueta a los concursantes de 'OT 2023': “Disfrutadlo todo, pero no vayáis a 'El Hormiguero'”

Los concursantes de OT 2023 recibieron este miércoles la visita de Dave Zulueta, que charló unos minutos con ellos en calidad de concursante de OT 2018. Es decir, de alguien ya ha pasado por muchas de las vivencias que ellos vivirán de ahora en adelante, tanto dentro de la Academia como fuera de ella.

En este sentido, el andaluz se permitió dar algunos consejos a los nuevos 'triunfos'. Entre ellos, el siguiente en clave televisiva: “Lo único que os voy a decir que no hagáis cuando salgáis. Mira, bebed, follad, todo con método, como decía Lola Flores. Disfrutad de la vida, disfrutad de la 'fama' que tendréis al principio... Disfrutadlo todo mucho, pero no vayáis a El Hormiguero”.

Dave no explicó el porqué de su comentario, pero lo cierto es que los concursantes de Operación Triunfo respondieron al mismo con risas y aplausos. “Gran consejo”, llegó a decir Salma.

“Me voy, me retiro”

Dave se puso más serio cuando anunció a los concursantes su retirada temporada del mundo del espectáculo. “Me voy. Me retiro. Dejo la música, dejo el teatro y dejo el arte. Lo dejo. Llevo cinco años, desde que salí de aquí, viviendo de esto, pero llega un momento en el que pagar el alquiler se hace un poco más difícil y lo tengo que dejar. Lo dejo también porque siento que estoy desenamorándome, y en una profesión tan vocacional como es esta es muy importante la ilusión”, dijo en ese sentido.

Acto seguido explicó que se 'desenamoramiento' se está traduciendo en una pérdida de ganas y motivación para salir a actuar. “Antes de OT y al principio de salir yo tenía un bolo y estaba ahí antes que el técnico. Ahora, son las 18:00h del día de un bolo y estoy en mi casa [pensando] 'a ver si se cancela', 'ay, dios mío, qué pereza'... Esto no puede ser. Entonces, decido irme yo y que no me echen. No quiero agonizar, quiero irme en un momento en el que la carrera podría ir para arriba o para abajo, pero se mantiene lineal desde hace mucho tiempo ya”.

Por tanto, tiene claro que debe apartarse de los escenarios, aunque no por cuánto tiempo. “A lo mejor cinco años, diez o quince. Uno o mañana pongo un tuit y digo 'oye, que en verdad, no'”, dijo a los concursantes de OT 2023.