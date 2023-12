Suzete, la primera expulsada de 'OT 2023' a la que le 'costó integrarse': “Tratar de ser perfeccionista a veces te traiciona”

Suzete Correia se convirtió este lunes en la primera expulsada de OT 2023. El talent musical de Amazon Prime Video vivió una gala cargada de emociones en la que Lucas acabó llevándose el favor del público en un primer y ajustadísimo duelo que acabó con la joven fuera de la Academia.

La concursante original de Santo Tomé y Príncipe afincada en Tenerife era una de las que más expectativas generó en el casting final. Sin embargo, el hecho de no entrar con buen pie tras su actuación en la gala 0 hizo que los nervios empezaran a apoderarse de ella: “No es justificable pero me han podido traicionar las hormonas”, expresa Suzete a verTele apenas un día después de abandonar el concurso.

Y es que, para la artista, “el escenario de OT tiene algo que te hace sacar lo mejor de ti y a lo mejor te puede traicionar a veces”. Por ello, cree que le “faltó un poquito más de seguridad y de tiempo”. “A mí me cuesta normalmente mucho adaptarme al principio pero cuando le cojo el truquillo ya arranco muy rápido”, expresa.

¿Se arrepiente de algo? ¿Qué cambiaría si pudiese viajar atrás en el tiempo? “Si pudiera, trataría de empezar desde el positivismo y ser yo desde el minuto 1”, señala la cantante, que reconoce también que ese proceso de adaptación lo tuvo que hacer con sus compañeros en el apartado de la convivencia. “Al principio me costó integrarme porque... bueno... factores que no puedo controlar”.

¿Qué sensaciones tienes un día después de tu expulsión?

Una sensación de asimilación. Ahora mismo me encuentro muy tranquila, demasiado tranquila, pero porque creo que ayer lo di todo. Hoy estoy un poco como con la resaca, pero estoy animándome poco a poco y pasito a pasito.

La expulsión estuvo reñida. ¿Por qué crees que el público acabó decantándose por Lucas?

Creo que Lucas ha hecho un concurso superbueno y también tiene un vozarrón, entonces los votos lo muestran. Estuvo muy igualado y cada uno tiene su opinión y hay que estar preparada para ello.

¿Qué análisis haces de lo que te ha sucedido? ¿Crees que te ha podido un poco el escenario o has tenido vértigo frente al público?

Sí, me pasó que justo esa semana me encontraba un poquito de bajón. No es justificable pero sí me han podido traicionar las hormonas. Mentalmente, me he dejado influenciar también por el entorno, que no era el habitual. Y el tratar de ser perfeccionista, que a veces eso te traiciona. Pero el escenario de Operación Triunfo tiene algo...

¿Qué tiene?

Tiene algo que te hace sacar lo mejor de ti, pero a lo mejor también te puede traicionar a veces. Por eso tienes que ir con mucha seguridad y pensar en positivo.

Ayer lo bordaste. ¿Le estabas cogiendo el pulso ya al plató? ¿Te sentiste más cómoda o influía que era una canción que controlabas?

Efectivamente. La canción la sentía mucho, tiene un significado para mí muy profundo. Era una responsabilidad hacerla bien, pero desde el amor y de decir: “Yo puedo con esto y lo voy a hacer bien”. Y el resultado fue el que fue, aunque el resultado posterior fue el que fue también. Pero el hecho que podría ser la última vez hace que lo des todo. Y eso fue lo que traté de hacer. Que no lo di todo porque sí que creo que puedo dar mucho más, pero estoy contenta con mi actuación.

¿Te pareció justa tu nominación la semana pasada? ¿Te pareció justo que te nominasen por un olvido en la grupal más que por lo que hiciste en tu dúo con Bea?

Yo creo que es un conjunto de todo. Yo venía de equivocarme en una frase y no sólo eso, sino que la semana había sido... A mí me cuesta normalmente mucho adaptarme al principio pero cuando le cojo el truquillo ya arranco muy rápido. Y creo que me pasó eso, que me faltó un poquito más de seguridad y de tiempo. Y se vio en la segunda semana, que eso me traicionó.

¿Crees que los profesores se han arrepentido de no haberte salvado la semana pasada?

Sobre la nominación, yo lo he dicho esto en plató, en comparación con mis compañeros, era la que más destacaba en cuestión de error, porque basta que te falte algo para destacar. Eso fue lo que me hizo estar nominada y creo que los profesores, aunque crean que no fue justo, al fin y al cabo esto lo elige el público y ellos no tienen otra opción que aceptarlo.

¿Cómo estáis viviendo desde dentro las valoraciones del jurado?

A veces puede chocar un poco, porque ellos te enseñan y convives con ello, pero luego es el resultado que das en las galas. No es lo mismo ensayar que luego agrupar todo lo que has aprendido durante la semana y darlo en el escenario, que eso es lo que va a hacer que salga un resultado y, de ahí, su opinión.

¿Qué cambiarías si pudieses retroceder el tiempo a la Gala 0?

Si pudiera, trataría de empezar desde el positivismo y tratar de ser yo desde el minuto 1. Pero creo que si no fue es porque realmente no tenía que ser. Así que eso me sirve para aprender y para en caso de que hubiesen más oportunidades, tenerlo como referencia y no volver a hacerlo.

¿Crees que fue acertada la elección de tu tema en la gala 0? ¿Tenías otras opciones?

La canción de la gala 0 para mí fue todo un reto que lo quise superar. Siento que hubiese podido ser muchísimo mejor, pero ya está hecho y sólo puedo estar orgullosa dentro de lo que cabe.

¿Pero la elegiste tú?

Sí, eso es un consenso. Te dan opciones pero tu tienes la última palabra. Entonces, al fin y al cabo es mi responsabilidad.

¿Qué te ha enseñado OT 2023 en estas dos semanas de concurso?

Me llevo que siempre tienes que seguir aprendiendo, aunque pienses que te lo sabes todo... no es así. Toca seguir trabajando, aprendiendo. Si quieres aprender a tocar un instrumento, aprenderlo; si quieres ser actriz, ir a por ello, o a clases de baile... Siempre puedes mejorar. Para eso está la Academia, para mejorar. Por eso me presenté, porque mi sueño siempre ha sido aprender y estar en un entorno en el que lo pueda hacer. OT lo permite y me llevo eso, que también lo puedo hacer fuera.

¿Qué tal has llevado la convivencia con tus compañeros?

Mis compañeros son lo más. Al principio me costó integrarme porque... bueno... factores que no puedo controlar. Pero después sí que nos fuimos conociendo, nos fuimos integrando todos y sí he notado más cercanía de mis compañeros y yo me acerqué más a ellos. Entonces, se fueron formando mejor las amistades.

¿A qué compañeros te llevas como amigos?

A todos, completamente a todos. No hay nada en contra de ninguno, real que es así. Todos aportan algo y todos tienen buen corazón.

En estas dos semanas, Noemí os ha echado varias broncas por no estar trabajando lo suficiente. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay compañeros que no se están tomando en serio esta oportunidad?

A ver, es que el ritmo de la Academia es intenso. Cada hora te toca hacer algo y a veces nos pilla de imprevisto. Si queremos un momentito para tomarnos un té... Pues igual no era el momento en verdad. [Risas] Pues luego cada uno tiene que asumir las responsabilidades de sus actos.

¿Qué canción te hubiese gustado cantar antes de irte? ¿Tenías alguna baza guardada para el futuro?

Seguramente alguna de Beyoncé me hubiese encantado.

Si tuvieras hoy por hoy que apostar por un ganador, ¿quién crees que se llevará la victoria?

Eso es muy difícil decirlo ahora... Son todos muy buenos. El nivel de esta edición es tan alto que nunca se sabe lo que puede suceder.

Lola Índigo es un ejemplo de que ser la primera expulsada no tiene por qué ser algo negativo. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a empezar a moverte para intentar aprovechar el tirón que te está dando el programa?

Sí, es un poco difícil por mi estado de ánimo, la opción más inteligente que se puede tomar en este momento es seguir avanzando, coger el impuso que ha dado esta plataforma y seguir creciendo, aprendiendo y demostrando fuera que también puedes hacerlo.