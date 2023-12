'OT 2023' vivió una “bofetada de realidad” con su primera expulsión y disgustó con sus dos nuevos nominados

“La primera expulsión es una primera bofetada de realidad”, advertía Noemí Galera antes de saber que sería Suzete la que estrenaría la puerta de salida de la Academia. Por muy poco, Lucas continuaba por pocos votos de diferencia, gracias al apoyo de los espectadores.

Sonrisas y lágrimas se apoderaron de una Gala 2 en la que hubo para todos. Desde actuaciones que salvaban a las tres protagonistas de golpe, hasta otras que gustaban a medias o sentenciaban a todos.

Y es que, tras una semana en la que se les había dado hasta un ultimátum a los concursantes para que aprovecharan las clases, hasta Vanesa Martín les advirtió sobre ello. La jueza invitada completó la mesa del jurado junto a los veteranos Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero.

Todo ello en una noche en la que también actuaron Vicco y Abraham Mateo, y los 16 concursantes interpretaron el tema grupal: 'Alright' de Supergrass:

Suzete se convierte en la primera expulsada por un porcentaje muy ajustado

La primera en romper el hielo de la noche fue Suzete que subió al escenario para versionar 'A Song for You' de Leon Russell, solo acompañada por Manu Guix al piano. Una “actuación de 10” según los profesores pero que no fue suficiente para los espectadores.

Le siguió Lucas con su propio 'Dígale' de David Bisbal con el que quedó “contento”. Y ambos se sentaron a esperar la sentencia del público.

Una hora después, Chenoa leía el primer sobre de expulsión de la edición: “Los espectadores han decidido, con un 54,1% de los votos, que quien debe seguir en la Academia es Lucas”. Una noticia que provocaba las lágrimas de la joven.

“Tienes el amor y el cariño de todos” le consolaba Chenoa, a la vez que su compañero salvado le abrazaba.

Las 6 actuaciones y los 2 nuevos nominados

El primer trío de la noche lo protagonizaron Ruslana, Chiara y Bea cantando el 'Walk Like an Egyptian' de The Bangles. Las tres transmitieron “alegría en el escenario” pero a nivel vocal “se pasaron de rosca”, aún así les animaron a cruzar la pasarela.

Los siguientes fueron Álvaro Mayo y Denna interpretando 'El fin del mundo' de La La Love You. El joven conquistó a los jueces con su “progresión pero ella no a causa de ”desafinar“, por lo que también la nominaron.

En tercer lugar subieron al escenario Juanjo y Cris al ritmo de 'Leave the Door Open' de Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic. El jurado pidió a los dos que “aprovecharan más el tiempo en la Academia para aprender”, señaló que habían estado “desconectados” pero aún así les permitieron cruzar la pasarela.

Álex Márquez y Violeta les siguieron con el conocido 'Quiero decirte' de Abraham Mateo y Ana Mena. Un “momento muy bonito” en el que no vieron “conectado con su compañera” a Álex por lo que los jueces le nominaron. Lo mismo que a Violeta a la que definieron con una “evolución estancada” y tampoco le dejaron cruzar la pasarela.

El archiconocido 'Se fue' de Laura Pausini fue interpretado por Omar, Salma y Naiara que aparecieron en un coche en mitad del escenario. Según los jueces, Naiara estuvo “brillante” en la actuación y Salma mostró su “enojo” y le pidieron que “domara el carácter”. Mientras que Omar no les convenció al no llevar el peso del trío, a pesar de su carisma, por lo que le nominaron.

Y los últimos en actuar fueron Paul y Martin a ritmo del 'Little Green Bag' de George Baker Selection. El jurado animó a Paul a cruzar la pasarela por “sumar siempre a su compañero” y a Martin por su “evolución”.

Tras las actuaciones, Paul, Naiara y Martin fueron los más votados para ser los favoritos pero fue ella la que se impuso y se alzó con la inmunidad.

En el lado opuesto se quedaron Omar, Violeta, Denna y Álex Márquez. De los cuatro, los profesores decidieron salvar a Denna por ser “trabajadora, constante y capaz de desbloquearse”. Mientras que los compañeros apoyaron a Violeta.

Por lo que los nominados de la semana fueron Omar y Álex que se mostraron abatidos, mientras Chenoa informaba de la apertura de las votaciones.