Noemí Galera da un ultimátum a los concursantes de 'OT 2023' tras una nueva bronca: “¡Es la puta obligación que tenéis!”

Noemí Galera ha dado un ultimátum a los concursantes de OT 2023, a los que se ha visto obligada a abroncar por enésima vez por su actitud en al Academia. Tras el segundo pase de micros, la directora del centro reprendió a sus alumnos por perder el tiempo y no preparar los temas de la segunda gala.

“Si acabo de decir después del pase de micros que no quiero ver a nadie sin trabajar, habéis tardado cero coma”, empezó diciendo la catalana. “De verdad, esto no es un campamento. Mañana nos vamos a ensayar, ensayo general. Pero no, yo me siento y me tomo mi café. Entonces, la hora de la merienda para qué”, se preguntó.

“Me da la sensación de que os importa una mierda. No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros. ¡Es la puta obligación que tenéis! Aprenderos una canción y cambiaros los micros. No tengo que estar pendiente de si estáis trabajando o de la academia está limpia o no”, prosiguió.

La advertencia de Noemí Galera

Galera se mostró harta de repetirles siempre lo mismo: “De verdad, parezco un puto sargento”, se quejó. “Luego vendrán los lloros. 'No es que claro, me han nominado', pues a veces dices 'nominado y expulsado' por no aprovechar la puta oportunidad que tenéis”, les advirtió.

“Cuando salgáis de aquí por la puerta, echaréis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis. Aprovechadla, leche”, sentenció ante el silencio general de los concursantes.