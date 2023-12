'Bake Off': TVE desvela por sorpresa sus 14 concursantes famosos y los tres jueces

La 1 de TVE ha anunciado los 14 concursantes famosos y los tres jueces que formarán Bake Off: Famosos al horno, una de sus grandes apuestas de entretenimiento para 2024. El talent de repostería, que ya tuvo una edición en Amazon Prime Video bajo el nombre de Celebrity Bake Off, aterrizará próximamente en la parrilla de la cadena pública con Paula Vázquez al frente.

La gallega, que repite como presentadora, será testigo directo de esta competición, en la que 14 caras conocidas de nuestro país lucharán por convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a una ONG de su elección.

Los famosos que se ajustarán el delantal serán Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Algunos de estos nombres ya habían salido a la luz, como los de Terelu Campos, Alba Carrillo y Rocío Carrasco, pero la mayoría no. Y la curiosidad que deja el casting, visto en su conjunto, es que hay hasta tres parejas de hermanos: los Salinas, las Salazar, así como Ana Boyer y Julio Iglesias Jr. Seis concursantes en total, casi la mitad del casting.

Además, Blas Cantó y Yolanda Ramos volverán a coincidir en un concurso tras compartir experiencia en Tu cara me suena 5, mientras que Rocío Carrasco y Alba Carrillo trabajaron juntas en Hable con ellas, y ambas, a su vez, saben lo que es estar en el mismo plató con Terelu Campos. Ahora, las tres aceptan el desafío de Bake Off: Famosos al horno.

Los tres jueces del programa

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamada repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.

Los postres más espectaculares

En el programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes.

Bake Off: famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.

En lo que respecta a España, el programa tuvo primero una edición de anónimos, Bake Off, que Cuatro emitió en 2019 con Jesús Vázquez al frente. Dos años después, en 2021, Prime Video produjo una edición con famosos llamada Celebrity Bake Off, que presentaron por Paula Vázquez y Brays Efe y que ganó el actor Pablo Rivero. Como la plataforma de Amazon no renovó el formato, TVE aprovechó para adquirirlo en octubre de cara a reforzar su programación del próximo año.