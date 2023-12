Ángel Cristo acusa a Chelo García Cortés de obligarle a escribir una carta: “Es capaz de todo para engañar”

Telecinco emitió anoche la segunda parte de la entrevista que Ángel Cristo Junior ha concedido al programa De Viernes. El hijo de Bárbara Rey volvió a cargar contra su madre por haberle utilizado para llevar a cabo los montajes fotográficos que supuestamente organizó contra el rey emérito Juan Carlos I y el deportista Frank Francés.

De hecho, enseñó las imágenes que él mismo había tomado mientras la vedette y el deportista, que en aquel momento eran pareja, se bañaban desnudos en la playa.

El entrevistado no se quedó ahí. Señaló también a Chelo García Cortés, con la que su madre tuvo una relación amorosa que se hizo pública en los platós de televisión.

La que fuera tertuliana de Sálvame se refirió hace unos días a las primeras declaraciones de Ángel Cristo Junior en De Viernes, emitidas la semana pasada. “Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podía provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra”, explicó en Espejo Público (Antena 3). “Se le ha dado lo mejor, pero creo que por lo que él ha vivido, tiene un problema, se le tiene que tratar”, agregó la colaboradora, cuyo affaire con Bárbara Rey fue confirmado por ellas mismas en 2011 en el plató del Deluxe.

“Chelo no debería hablar absolutamente de nada”, defiende el aludido. “Yo he discutido un montón con mi padre porque me aseguraba que mi madre había tenido una relación con Chelo y yo lo negaba defendiendo a mi madre. Años más tarde me enteré por los medios de comunicación, obviamente sacando su rendimiento, y me di cuenta de que mi padre no mentía”, relató en Telecinco.

“Chelo debería darme las gracias por haber hecho posible todos los reportajes de Navidad, Semana Santa y verano que nos ha hecho gratis. Yo nunca quería salir y al final cedía y acababa saliendo aunque para mí era una tortura. No era por las fotos en sí, era porque yo no quería salir con mi madre en las fotos. No quería enviar señales falsas de 'familia feliz' cuando nunca hemos sido una 'familia feliz'”, continuó antes de mandar un mensaje a la famosa periodista.

“Chelito, Chelito”, empezó diciendo. “Cuando yo estaba en Irlanda me obligaste a escribir una carta abierta en tu revista defendiendo públicamente a mi madre de mi padre. Escribiste una carta poniendo las palabras en mi boca cuando yo ni siquiera la leí y lo único que hice fue firmarla. Y eso se repitió una segunda vez. Esa es Chelo, una persona capaz de todo para engañar a las personas que van a ver sus reportajes y a escuchar sus entrevistas”, sentenció.