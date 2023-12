Borja Prado dimite como presidente de Mediaset España tras perder su poder y oponerse a la nueva línea editorial

El futuro de Mediaset España no lo marcará Borja Prado. El presidente de la compañía, nombrado en febrero de 2022 para suplir a Alejandro Echevarría tras 26 años en el cargo, dimitirá antes de acabar 2023, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar verTele.

Borja Prado llegó avalado directamente por Silvio Berlusconi, el magnate italiano del grupo que confió en él tras presidir Endesa entre 2008 y 2019 y ser el responsable de adelgazar la empresa. A finales de 2022, cuando se confirmó la salida de Vasile como consejero delegado para ser sustituido por Alessandro Salem, su poder en Mediaset creció y la compañía literalmente informó en un comunicado de que asumía “las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”, lo que suponía que podía intervenir en la línea editorial de los programas informativos.

En Mediaset creció un ambiente de guerra interna con dudas por “censura” y politización, que sólo se resolvieron tras fallecer Silvio Berlusconi en mayo. Fue en el mes de junio cuando la compañía decidió clarificar su poder dándole todos los galones a Alessandro Salem y dejando a Borja Prado sólo con responsabilidades institucionales.

Por el camino, según explica ahora el citado medio, los hijos del magnate italiano apostaron por Salem y no por Prado, que aunque sí ha cumplido el mandato de efectuar bajo sus riendas la fusión por absorción con la nueva matriz Media For Europe (MFE), no logró imponer la línea editorial que él deseaba. El Confidencial asegura incluso que su adiós responde precisamente a esa discrepancia con la nueva línea editorial.

Recordemos que recientemente Mediaset España ha fichado a Francisco Moreno como nuevo director de informativos de Mediaset, un profesional que ya había triunfado en la TV Canaria y que había defendido la televisión pública, imparcial y alejada del control político. Ya entonces, desde verTele explicamos que Moreno era la apuesta “italiana” del grupo, mientras que desde España se había tanteado a un perfil radicalmente distinto a Moreno como es el de Vicente Vallés.

Tras esa decisión, otro relevo clave ha sido el de Pedro Piqueras, cuya jubilación fue anunciada al mismo tiempo que se confirmó su “sustituto” adelantado por verTele: Carlos Franganillo, un perfil también alejado de la significación política y que no responde a la polarización actual.

Después de haberse anunciado y asentado esa revolución de los informativos de Mediaset España, Borja Prado ha decidido dimitir por discrepar con la nueva línea editorial, según informa el citado medio. Su presidencia durará, por tanto, 22 meses, sin llegar a los dos años desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2023.