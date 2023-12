El mensaje de Jorge Javier tras conocerse el adiós de Borja Prado: “Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores”

El universo de Mediaset España se escribe muchas veces con indirectas. Tradicionalmente siempre ha sido así, como durante tantos años demostraron Sálvame y el Deluxe, como dos referentes de Telecinco que desaparecieron cuando la empresa inició su renovación tras la salida de Alejandro Echevarría como presidente (y la llegada de Borja Prado) y el adiós de Paolo Vasile como consejero delegado (sustituido por Alessandro Salem).

Pues bien, la noche de este lunes 4 de diciembre explotó la bomba: Borja Prado dimitirá como presidente de Mediaset España antes de que acabe este año 2023. Lo adelantó El Economista, y verTele pudo confirmar que el máximo responsable institucional de la compañía dejaba su cargo tras perder su poder y oponerse a la nueva línea editorial que tiene a Francisco Moreno y a Carlos Franganillo como sus dos nuevos referentes en informativos.

Horas después de saltar la noticia, Jorge Javier Vázquez ha compartido un enigmático mensaje a través de la red social X, antes conocida como Twitter. El presentador, que espera su regreso a la pantalla seguramente con Supervivientes tras el fracaso de Cuentos chinos y la cancelación de Sálvame y el Deluxe, ha escrito: “Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores”.

Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 5 de diciembre de 2023

Por supuesto, en su mensaje no nombra a nadie, ni se refiere a nadie. Pero acostumbrados a que muchas líneas del universo Mediaset se escriban con indirectas, y a la ironía de la que siempre ha hecho gala Jorge Javier Vázquez, lo cierto es que su mensaje llega después de conocerse la renuncia de Borja Prado.

En la primera entrega de Cuentos Chinos, el presentador envió un mensaje también indirecto que muchos consideraron que iba dirigido al todavía presidente de Mediaset: “El 18 de mayo me ingresaron de urgencias y tomé la decisión acertadísima de parar porque no podía seguir bajo esas condiciones”. Cabe recordar que ese día fue el que se filtró a los medios un posible despido del presentador desde la nueva cúpula de Mediaset.

Seguidamente, añadió más detalles de lo que vivió aquellas semanas: “En Mediaset se ha producido una transición, especialmente doloras para mí. He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica: rabia, ira, tristeza, desencanto....durante la baja médica fui capaz de atar cabos y saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera”.

Y zanjó: “No olvido pero vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Estoy aquí por el apoyo que me ha bridando Alessandro Salem y vengo con una única misión, la de entretener. Mi único mensaje es que 'yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede'”.