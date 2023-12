Piqueras confiesa lo que le da “rabia” de jubilarse ahora y desvela cómo influyó en el fichaje de Franganillo como su relevo

Viajando con Chester cerró este miércoles su décima temporada, la última producida por La Fábrica de la Tele, con una de sus visitas más importantes: la de Pedro Piqueras, que ofreció a Risto Mejide su primera entrevista en profundidad sobre su retirada de Informativos Telecinco y desveló cómo influyó en la contratación de Carlos Franganillo como su relevo.

La charla entre publicista y periodista arrancó sin rodeos: “¿Te vas, o te echan?”, le preguntó el presentador de Cuatro, nada más sentarse. “Me voy, y además conforme se acerca el día lamentando no tener una edad más joven para seguir”, respondió un sincero Piqueras, que explicó con todo lujo de detalles cómo se fraguó su decisión de dar a un paso a un lado y poner fin a más de 50 años de carrera profesional.

“Llevo pensando en irme desde hace un par de años porque hay que saber irse en un momento en que puedes hacer otras cosas distintas. Cuando se trabaja tanto tiempo saliendo a las 22h olvídate de tomarte unas cañas o de ir al teatro”, comenzó contando el hasta ahora presentador y director de Informativos Telecinco, en la línea de lo que ya había comentado en una entrevista reciente.

La novedad, en este caso, fue su explicación de por qué ha creído que el fin de este 2023 es el momento oportuno para irse: “Le llevo dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia, pero enseguida estalló la guerra de Ucrania y no me parecía el momento de irme. He escogido el momento, se lo dije a Salem y la nueva administración se ha portado de maravilla en ese sentido. Firmé mi salida en primavera, pero venían acontecimientos como las Elecciones Generales anticipadas. Me tenía que quedar, lógicamente, hasta que pasara la investidura. Ya me siento liberado en cuanto al compromiso de no irme con las cosas inacabadas”, contó.

Además, Piqueras admitió su temor ante ese mes de enero en el que se enfrentará a la vida sin una rutina en su día a día: “Ahora tengo un poquito de pena porque me gusta mucho esto. A veces cuando pienso en ese lunes sin una agenda, que será en enero, ¿qué voy a hacer?”.

Piqueras y su colaboración en el fichaje de Franganillo

Ya en los compases finales de la entrevista, y tras hacer un repaso a su trayectoria, fue el propio Pedro Piqueras el que sacó el tema que más curiosidad generaba desde que se supo que Carlos Franganillo, hasta ahora en TVE, será su sustituto en Informativos Telecinco.

“No hemos hablado de eso”, comentó el periodista ante Risto Mejide, al que pidió permiso para profundizar en el asunto. “He colaborado en que venga Franganillo. Creo que es una buena elección, yo estoy muy contento”, comentó.

Sobre el hasta hace poco líder del Telediario 2, y su salida de la cadena pública, Piqueras explicó que “siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera, porque además lo veía muy parecido a lo que es mi idea de cómo hacer las cosas. Y hablando, alguna vez se lo decía. Él estaba muy a gusto en TVE porque le trataban muy bien y todo giraba en torno a él, y no era fácil. Al final he colaborado para que viniera y estoy satisfecho de eso”.

Fue entonces cuando Risto le planteó que a Franganillo no le toca una época fácil y no sólo por el contexto político, sino por la situación empresarial del grupo Mediaset. “Está en un momento muy tocado a nivel de audiencias y nos estamos resintiendo todos”, le dijo el conductor del Chester. “He notado la fuga de Pasapalabra, lo he sufrido”, admitió Piqueras.

En esas, el presentador de Telecinco confesó que lo que le da “rabia” de su jubilación es no poder participar de manera activa en la nueva etapa de cambios en los Informativos, personificando y elogiando la apuesta del nuevo Consejero Delegado de Mediaset. “Eso es lo que me da un poco más de rabia, irme en un momento en el que veo que Alessandro Salem está apostando fuertemente por los Informativos”, lamentó.

“Ha montado un decorado magnífico, ha traído a un jefe de Informativos, Paco Moreno, que es amigo mío. Con todo esto yo digo 'al fin del mundo con ellos'. He remado y he apostado por una persona [Franganillo] que va a remar mucho también”, añadió.

Para hacer entender su decisión, Piqueras se explayó: “Yo tengo 68 años, cumplo 69 dentro de seis meses. Un proyecto informativo necesita un tiempo para hacerse y consolidarse, y me plantearía en los 72 años en ese momento de consolidación. Creo que es mucho más honesto decir 'mira, creo que este es el momento en el que ayudo a remar acompañando a la persona que me va a sustituir, apostando por alguien que es muy bueno, y apartándome'”.

“No voy a tener la fuerza necesaria para batirme el cobre. Este es un trabajo que empiezas por la mañana y terminas por la noche, y a veces noto que no soy tan ágil haciendo la escaleta como hace diez años. Noto que es el momento de hacerlo. Hay que saber estar, y hay que saber salir”, sentenció el periodista.