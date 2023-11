Pedro Piqueras habla de su jubilación y 'bendice' a su sustituto Franganillo: “En cierto modo nos parecemos”

Hace una semana conocíamos la noticia televisiva del año: el fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco para ser el sustituto de Pedro Piqueras, que se jubila a finales de este año. Una información que avanzó verTele en primicia y sobre la que se ha pronunciado, días después, uno de sus protagonistas principales.

El actual director y presentador de Informativos Telecinco, que en apenas unas semanas pondrá fin a una trayectoria de más de 50 años de profesión y 17 en Mediaset, ha confirmado en una entrevista a Pronto que la decisión la tomó “hace tiempo” y que se la comunicó a su empresa “en mayo”, en la línea del comunicado que emitió el lunes el grupo privado.

Será el próximo mes de diciembre cuando Piqueras pondrá el punto final a su carrera para ceder el mando en enero a Carlos Franganillo, a quien bendice: “En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado”, declara a la citada revista.

Sobre su jubilación, de la que Mediaset aclaró que era “decisión propia” del periodista, admite: “Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia”.

Recordemos que Franganillo ya no ha vuelto a presentar el Telediario desde que se conoció la noticia y que se ha despedido de la redacción de TVE, como recogimos. En enero se incorporará a Telecinco en relevo de Piqueras, a quien la cadena despedirá con honores. “Deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble”, pudo leerse en el comunicado de Mediaset.