La despedida de Carlos Franganillo de sus compañeros en TVE: “Me habéis dado más de lo que podía soñar”

La bomba televisiva de este lunes, cuando verTele adelantó que Mediaset fichaba a Carlos Franganillo, se confirmó poco después con un comunicado oficial del grupo privado. Y tras explicar que no volverá a presentar el Telediario 2, con más calma, hemos analizado lo que supone para él, para RTVE y para Mediaset.

Un día después, este martes 21 de noviembre, ha sido el propio periodista el que se ha despedido de sus compañeros. Como puede verse gracias a un vídeo compartido en la red social X (antes conocida como Twitter) por la periodista de RTVE M.J. Guerola, Franganillo ha tenido unas palabras en medio de la redacción.

En el fragmento del vídeo compartido, el periodista expresa: “Para mí estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio, y estar con vosotros un lujo. El haber sido la cara, o haber estado poniendo la cara del trabajo que se hace en esta redacción. Para mí es realmente un honor inmenso, y quiero que lo sepáis”.

Franganillo ha continuado: “Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE, al revés, no tengo nada que recriminarle, todo lo contrario. Me han dado, y me habéis dado, más de lo que podía soñar, y me lo he pasado muy bien. Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos, y gente que voy a considerar siempre parte de la familia”.