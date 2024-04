Jordi Cruz y Tamara reaparecen cocinando juntos para explicar y bromear sobre su polémica en 'MasterChef'

En directo, cocinando juntos y con bromas sobre su polémica. Así han apagado Jordi Cruz y Tamara el 'fuego' generado estos días alrededor de MasterChef por la criticada reacción del juez al abandono de la aspirante, que ha llevado en última instancia a TVE a retirar el programa de su plataforma RTVE Play.

Tras la emisión el pasado miércoles del comentado momento y la sucesión de críticas al cocinero por su trato a la exconcursante, a la que aplaudió incluso la ministra Mónica García por su “valiente decisión” de salir por voluntad propia del programa de La 1, los dos han reaparecido juntos este domingo 28 de abril en un directo en el perfil oficial de Instagram de Jordi Cruz.

“Ayer estaba preparando este directo y por cosas del azar pudimos contactar y hablar con Tamara. Hablamos de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión de lo que ha pasado”, comienza explicando el chef, acompañado de la protagonista de la semana en clave MasterChef, que afirma que “todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha tergiversado un poco todo”.

Tamara: “De salud mental estoy fantástica”

A continuación, juez y aspirante proceden a dar su opinión, haciendo hincapié en la salud mental de Tamara: “Es un tema muy delicado y creo que se han pasado muchísimo. Yo de salud mental estoy fantástica”, comenta ella ante la cámara, mientras Jordi Cruz apunta que “yo suelo decir cosas con carácter a personas que tienen carácter. Y Tamara es una persona de mente fuerte”.

Cuestionada por el cocinero, la aspirante explica por qué decidió abandonar MasterChef ya que “se han dicho temas que no son así”: “En el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas que no te gustan, como en un trabajo o en una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta, te vas. Pero de 'no estoy bien' a 'tengo problemas mentales...'”, apunta.

En ese sentido, Jordi agrega que “se han hecho comentarios, en muchos casos, sin haber visto el programa. Yo, que he tenido mis problemas también con la ansiedad, no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. En MasterChef hablamos de superación, evolución, actitudes, de querer superarte... No estamos para hundir a nadie, ni atacar a nadie”.

“Estamos haciendo tele, no sé si alguien se ha dado cuenta”, ironiza el cocinero. “Yo me la tomo muy en serio. Cuando enchufamos la cámara yo me pongo más serio. Sí, disculpadme. Llevo 12 años poniéndome muy serio. ¿He metido la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí”, añade Cruz, que zanja: “Cuando alguien decide irse de mi casa le suelo dar la mano aunque me moleste que se vaya. Pero en MasterChef estamos haciendo tele”.

Bromas sobre el momento más comentado en 'MasterChef'

En un segundo directo realizado este domingo, en el que ambos cocinan una Carrot cake con fin publicitario para una marca, es cuando dan paso a las bromas. “Le he dado un delantal, luego se lo voy a quitar”, comenta el cocinero al iniciar la conexión, ironizando sobre el criticado momento de la gala en el que retira el delantal a la concursante y le señala la puerta del plató. “Me lo voy a llevar”, comenta ella entre risas, y con aparente complicidad con el chef.

Al final del cocinado, Jordi prosigue con la ironía: “No me puedes echar porque estoy en mi casa”. “Tú sí me puedes echar”, comenta Tamara, que dice que “esta experiencia ha sido muy chula”. Por último, el anfitrión comenta que “ayer estaba enfadado con la vida, incluso enfadado con ella que no tenía ninguna culpa, y hoy estamos tan a gusto”.