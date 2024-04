Lolita sorprende al hablar del dinero que ganaba en sus comienzos en 'Tu cara me suena': “Entré cobrando muy poco”

Sonsoles Ónega recibió este viernes la visita de Lolita Flores, que se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles pocas horas antes de la emisión en Antena 3 de la tercera gala de Tu cara me suena 11, en la que un nuevo triunfito se llevó la victoria ante un Juanra Bonet que demostró que sí, que “puede ganar” el talent de imitaciones de Atresmedia. Aprovechando que hablaban del programa estrella de la cadena, la artista recordó sus inicios en el mismo y sorprendió con una revelación sobre cuál era entonces su salario.

Como ya ha contado en más de una ocasión, Lolita empezó explicando ante las cámaras que fue ella la que se postuló como jueza de Tu cara me suena después de que Tinet Rubira, director de Gestmusic, le propusiera ser concursante. “A mí me llaman de todos los programas para que concurse. La primera vez que me llamaron fue para ir a Eurovisión y dije que no. Yo no soy nada competitiva, no me gusta competir. Yo prefiero opinar de lo que sé y si no lo sé, pues me lo invento”, arrancó declarando con humor la invitada.

“Yo hablé con Tinet un año, estaba con un monólogo, pero estaba interesada en ser jueza y fui yo la que llamé. Me dijo: '¿Pero no quieres ser concursante?' Le dije que no, que quería estar de jurado. Me dijo: 'Este año no puede ser, pero a lo mejor el año que viene'. Y el año que viene entré”, rememoró la cantante.

Fue entonces cuando Lolita habló del dinero que comenzó ganando por su labor en la mesa del jurado: “Entré cobrando muy poco, ahora estoy cobrando un poco más”, aseguró muy seria la invitada. “No me quejo”, destacó, añadiendo que “no se me caen los anillos por decirlo”. “¿Por qué no? El trabajo se busca, seamos artistas o no seamos. Si tienes que llamar a una puerta para que te la abran, pues se llama. El no ya lo tienes”, defendió.

Lolita pone fecha a la vuelta de Llàcer

Durante la charla, Sonsoles aprovechó para interesarse por el estado de salud de Àngel Llàcer, que fue hospitalizado hace unas semanas a causa de una bacteria estomacal, lo que provocó que el catalán se ausentase de las grabaciones de Tu cara me suena, siendo sustituido en la mesa por otros famosos, como Silvia Abril.

“Creo que este fin de semana vuelva a trabajar otra vez, cosa que me alegra muchísimo. Porque en Tu cara me suena por supuesto que hay mucha gente válida, el otro día estuvo Silvia Abril, que es una fenómena y que ha estado concursando también, y como jurado lo hace estupendamente. Pero yo creo que igual que el eslogan de este año es que 'Tu cara me suena es pura vida', yo creo que Àngel Llàcer es pura vida. Y sin él estamos un poco cojos, falta un puntal”, dijo muy seria en apoyo a su compañero, que parece que va a estar ya disponible para la próxima grabación de una gala que se verá en las siguientes semanas en Antena 3.