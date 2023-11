Miss Caffeina, sin prejuicios en la carrera por Eurovisión: “Este año ha habido hostias por entrar en el Benidorm Fest”

Acostumbran a ser cabezas de cartel en los festivales de verano, pero nunca antes se habían animado a intentarlo en un gigante televisivo como Eurovisión. Hasta ahora. Tras rechazar “hasta en tres ocasiones” formar parte del Benidorm Fest por distintos motivos, Miss Caffeina lidera la lista de la edición de 2024 sin prejuicios y con la implicación y la ilusión desbordadas.

Así lo reconocen sus integrantes Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza en una entrevista con verTele ofrecida apenas unas horas después de su presentación como una de las bandas participantes, en el marco de los Latin Grammy en Sevilla. Una charla en la que dan las primeras pistas sobre la canción que han presentado al certamen y explican los motivos por los que, esta vez, sí han decidido lanzarse con todo a por un billete a Malmö 2024.

“No teníamos prejuicio musical, pero el mundo Eurovisión es muy heavy”, reflexiona el grupo, que afirma que “las opiniones de gente que no sigue nuestra música nos daba un poco de reparo, pero ya tenemos el culo pelado”. La experiencia, el feedback de sus amigos de Varry Brava y la marca Benidorm Fest han sido la clave en este proceso: “Este año ha habido hostias por entrar. El prestigio que ha conseguido generar en sólo dos años de historia... hay peña pegándose por estar aquí”, reconocen.

Para ellos, llegar al festival de TVE es “poner nuestra música en un amplificador en el que no estaba antes”. Y aunque afirman que son muy seguidores de Eurovisión, de la música sueca y “de las divas”, no se han dejado llevar por 'lo eurovisivo' en su propuesta para el certamen ya que tienen “el culo pelado de no encajar”: “No hemos hecho una canción para Eurovisión, pensando lo que puede funcionar en el festival, sino una canción nuestra. Es un tema que la gente que nos sigue va a identificar muy bien como nuestro estilo, y que a la gente que nos conoce por primera vez le va a entrar muy fácil”.

¿Cómo habéis llegado al Benidorm Fest 2024? ¿Cuándo surgió la idea de presentaros? ¿Os insistieron mucho?

Alberto Jiménez: Ha habido varios años que nos lo han propuesto, pero estábamos haciendo otras cosas y nos parecía mucho. Teníamos nuestra gira y no sabíamos si queríamos tener esa responsabilidad de tener la opción de representar a España en Eurovisión. Cuando nos lo propusieron este año en un principio estábamos en las mismas, pero lo hablamos al día siguiente y todos en casa habíamos pensado '¿por qué no? Igual es este el año de presentarnos'. Una vez decidimos que sí, y nos dio el subidón, ya empezamos a componer el tema. Estamos supermetidos, implicados, y a tope. Tenemos muchísimas ganas.

Hay artistas o grupos consagrados que rechazan el Benidorm Fest porque les da reparo competir contra gente menos conocida, pero lo cierto es que el festival ha demostrado que cualquier grupo que se ha presentado ha tenido un relanzamiento. ¿Qué sentimiento tenéis vosotros? ¿Buscáis también un relanzamiento, o tenéis reparos por competir y que exista la opción de no ganar?

AJ: Es verdad que nosotros no hemos competido con nadie en nuestro ámbito musical, pero eso no nos preocupaba tanto. En un principio pudimos pensar que igual no se entendía [que nos presentáramos] desde el punto más independiente, o indie, o como queramos llamarlo, pero creo que todo el mundo está contento. El Benidorm Fest ha cambiado mucho las cosas, la música que se presenta, y no existe ese prejuicio. No nos ha preocupado demasiado lo de competir, y además nos rejuvenece. Estar rodeado de tanta gente tan joven haciendo música es vernos ahí metidos aunque llevemos mucho tiempo. Y de verdad, entre nosotros [los participantes] no se siente quién lleva más o quién lleva menos.

Ya habíais compuesto para otro proceso de preselección, ¿verdad? Eurovisión no es un mundo ajeno para vosotros...

AJ: No, de hecho yo fui jurado de la preselección un año. Además, compusimos para Agoney un tema que al final no fue a Eurovisión [para la preselección de Lisboa 2018 en OT 2017], y alguna cosa más hemos hecho también. Es un mundo que nos ha interesado siempre. Y como espectadores sobre todo.

¿Teníais algún prejuicio a la hora de participar en un concurso como este y lo habéis superado, o nunca lo habéis tenido?

AJ: Prejuicio musical, no. Sinceramente, era más que todos sabemos que el mundo Eurovisión es muy heavy, y las opiniones son muy fuertes, hay mucha gente que lo ama... Es una cosa para la que tenemos que estar preparados. Las opiniones, que gente que no sigue nuestra música opine... eso nos daba un poco de reparo al principio, pero ya tenemos el culo pelado de esas cosas.

Antonio Poza: Y el ejemplo de ver a Varry Brava, que son amigos y hemos girado juntos, y cómo nos contaban toda su experiencia en el Benidorm Fest nos animó.

¿Y qué os contaron?

AP: Que es una experiencia única, que se lo pasaron increíble y que aprendieron mucho.

AJ: Además nos contaban a tiempo real, porque les íbamos escribiendo antes de salir al escenario. Sí, eso fue un detonante. Nos han animado y están superfelices por nosotros, nos han dado consejos...

Sergio Sastre: Y también hay una realidad, que es la marca Benidorm Fest. Ahora somos 16 artistas que estamos muy contentos de estar aquí, y te aseguro que hay otros 800 que están muriéndose de ganas de estar aquí.

AJ: Este año ha habido hostias por entrar.

SS: Es una marca que el prestigio que ha conseguido generar en sólo dos años de historia... hay peña pegándose por estar aquí. Y hay músicos llorando en su casa hoy. No lo digo en plan mal, sino que les hubiera encantado estar aquí también.

¿Sois conscientes de que el objetivo no es sólo ir a Eurovisión, que hay éxito más allá?

AJ: Claro, hay un abanico enorme de cosas que pueden suceder, o que nos ponen para hacer esto. Pasarlo bien es una muy importante.

SS: Salir de nuestro círculo es otra. Llevamos años yendo a los camerinos con los mismos artistas siempre, y estar aquí y conocer a gente nueva haciendo cosas muy diferentes y que no tienen que ver con lo nuestro es muy divertido, y un aprendizaje.

AJ: Y, por supuesto, poner nuestra música en un amplificador en el que no estaba antes: la tele. Vamos a ir paso a paso. Si fuéramos a Eurovisión sería un placer, nos fliparía, pero poco a poco.

¿Cómo os estáis preparando para presentar vuestra propuesta en un escenario televisivo?

AJ: ¿Sabes lo bueno de esto? Que ser fan de Eurovisión y de otros artistas te da muchas pistas de lo que mola, de lo que no, de cómo funciona la tele o qué te esperarías de una actuación en la tele. En nuestra gira la parte visual es muy importante, pero obviamente esto es un programa de televisión, estamos trabajando con gente externa a nuestro equipo habitual para hacer la puesta en escena lo más parecida a lo que nosotros tenemos en la cabeza.

A la hora de componer vuestra canción, ¿pensasteis en 'lo eurovisivo' o lo que puede funcionar?

AJ: No. Pienso que si quieren que vayamos a Eurovisión tiene que ser porque les gusta nuestra música. Dije 'vamos a hacer algo que nos divierta'. Lo que sí pensamos es que el Benidorm Fest es un programa de televisión, hay una puesta en escena, y tenemos que llevar un tema que dé juego para eso... pero que sea muy Miss Caffeina o cosas que se nos da bien hacer. Y creo que es un tema que la gente que nos sigue va a identificar muy bien como nuestro estilo, y que a la gente que nos conoce por primera vez le va a entrar muy fácil.

¿De qué habla vuestra canción para el Benidorm Fest?

AJ: Es una canción de baile, pero tiene un mensaje personal de cabreo hacia la gente que siempre tiene una opinión para todo, que siempre tiene que dejar su impronta como si a alguien le interesase o todos tuviésemos que opinar de todo. Se puede aplicar a muchas cosas, a las redes sociales o simplemente a gente de tu alrededor, a los que saben de todos.

¿Habéis leído las reacciones a vuestro anuncio como participantes?

AJ: En el momento en que nos presentaron, entramos en el camerino y estábamos los 16 así [con el móvil]. Antes habíamos hablado de quitarnos Twitter, de no leer nada, pero entramos todos. Y por suerte ha sido todo bastante positivo, ¡menos mal!

Habéis hablado de Varry Brava, ¿también habéis tenido contacto con Agoney? ¿Qué os ha dicho?

AJ: Sí, nos llevamos muy bien con él. Nos ha dicho que disfrutemos y que nos quitemos Twitter [ríe]. La gente que conocemos está muy contenta de que estemos aquí y eso nos hace mucha ilusión.

Y de compañeros de este año, ¿quién os ha llamado más la atención musical y personalmente?

AJ: Todos muy guay en general. Con Marlena y Yoly Saa estamos haciendo con muy buenas migas, nos conocimos en el tren a Sevilla. Pero con todos muy bien, y mira que somos cada uno de nuestra madre y nuestro padre, pero hay muy buen rollo. Había gente que no conocíamos, de la que no habíamos oído hablar, y estuvimos bicheando. Tenemos muchas ganas de escuchar las canciones.

¿Tenéis algún referente eurovisivo o algún grupo que haya pasado por el festival y en el que penséis ahora?

AJ: ¿Sabes lo que pasa? Nos flipa el pop y todo lo que propone Suecia siempre nos encanta.

SS: Hay un punto de conexión fuerte con las propuestas de Suecia porque es la cuna del pop europeo y mundial.

AJ: Somos muy fans de grupos suecos y nos encantan las propuestas que hacen. Pero grupos como nosotros no sé decirte, me quedo más con solistas o divas. Hay temas que nos encantan de Eurovisión que nos han servido de referencia para lo que nosotros hacemos como Heroes de Måns Zelmerlöw, o Hold Me Closer de Cornelia Jakobs.

Este año Eurovisión se celebra en Suecia...

SS: Eso forma parte del aliciente.

En ese sentido, ¿cómo creéis que encaja vuestra propuesta en el universo de Eurovisión?

AJ: Yo creo que bien, creo que podría encajar. No hemos hecho una canción para Eurovisión, pensando lo que puede funcionar en el festival, sino una canción nuestra. Pero una vez hecha, creo que encajaría muy bien.

SS: Es una canción que podría estar en cualquier disco nuestro.

AJ: Además, ya la escucharéis, pero hay algo que hace fácil que se entienda.

Hay muchos artistas que dicen que sus fans no han parado de pedirles que se presentaran al Benidorm Fest. ¿Es vuestro caso, o no? Porque al venir de un mundo más independiente, Eurovisión es algo que no tienen muy en el horizonte los fans de grupos como vosotros...

AJ: Hay muchos que sí que nos lo pedían, otros por supuesto no porque son del mundo más 'indie hondo'. Pero me ha sorprendido que mucha de la gente que nos sigue y que es habitual, está muy contenta de que estemos en esta carrera por Eurovisión.

¿Puede ser porque Eurovisión se ha abierto a más estilos? ¿Esta apertura ha sido también un aliciente para vosotros?

AJ: Totalmente. Y además se nota en los últimos años, que cada uno tiene un estilo y no se hace por buscar lo eurovisivo, que además es un concepto raro cuando ha habido ganadores como Salvador Sobral o Lordi. Creo que Eurovisión es un buen escaparate de la música que se hace en Europa, y es una exposición musical. Es muy guay como programa de televisión, las puestas en escena, la realización... pero es un programa de música y, cada vez más, de música más buena.

¿Creéis que a una parte de vuestro público le puede sentar mal que os presentéis porque no entienden que el Benidorm Fest es precisamente tal como lo estáis definiendo?

AJ: Hablando del culo pelado, también tenemos el culo pelado de no encajar. Nos ha costado encajar en el mundo festivales, llevamos una propuesta que no es canónica.

SS: Creo que nuestro público, la gente que se ha quedado después de tantos años, valora que nos metamos en estos líos, que hagamos cambios, que peguemos un giro inesperado de guion... estas cosas las valoran un montón y es el feedback que estamos recibiendo.

¿Sentís esa presión de hacer lo que los fans esperan?

AJ: No, pero sí tenemos mucho comentario de 'me gustabais más cuando erais más rock, o más indie...'. Y nosotros siempre pensamos: 'ahí tienes los discos anteriores para escucharlos cuando te dé la gana'. Imagínate qué aburrido hacer la misma música toda la vida. Hay gente que nos sigue desde el principio, gente que se ha quedado por el camino, otra que ha venido nueva... creo que como todas las bandas y todos los artistas. Y también está bien. Te puede interesar un artista durante un tiempo, luego desconectar, conectar otra vez... En ese sentido, todo el público nuevo que venga a raíz del Benidorm Fest, bienvenido sea. Espero que no se vaya mucha gente y si se va... ¡pues un beso!