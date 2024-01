Rayden: “Lucas ('OT 2023') no envió ninguna canción al Benidorm Fest”

“No envió ninguna canción”. El cantante y productor Rayden, que participó en la selección de temas del Benidorm Fest 2024 como asesor musical, ha asegurado a verTele que el concursante de OT 2023 Lucas no mandó ninguna propuesta para participar en la preselección de Eurovisión. El rapero, que ya reaccionó en redes sociales a las declaraciones del 'triunfito' dando a entender con un meme que aquello no era cierto, lo confirma a este medio durante la promoción de su segunda novela, Todo en contra, que ha salido a luz este jueves.

La noticia saltó el pasado lunes 15 de enero cuando, durante el desayuno, Lucas indicó a sus compañeros: “En el mes de espera me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por OT”. El concursante se refirió así a las semanas que transcurrieron a principios de octubre entre el casting final del programa de Amazon Prime Video, donde conoció que era uno de los 18 elegidos para la Gala 0, y el estreno de la edición que tuvo lugar el 20 de noviembre. Según él, en ese impasse recibió la llamada de TVE y tuvo que elegir entre ambos proyectos. Optó por el liderado por Noemí Galera.

La cadena pública, por su parte, oficializó las 16 candidaturas de su certamen el 11 de noviembre en el marco de los Latin Grammy, en Sevilla. Por lo que durante el 'tiempo de espera' que mencionó el 'triunfito' se estaba produciendo la selección final de la preselección eurovisiva.

Lucas iba a ser uno de los 16 de Benidorm Fest, pero lo rechazo por Operación Triunfo #OTDirecto15E pic.twitter.com/cfBrIxUJJl — 𝛂lejandro | ot era (@_alejandrocg_) 15 de enero de 2024

Del campamento del 'Benidorm Fest' a un malentendido

“Creo que igual a lo que le invitaron es al campamento. O que, a lo mejor, sí que le escribieron de su oficina de contratación para que enviase canciones por si quería participar. Y a lo mejor ahí él diría: 'No, que estoy en pos de ir a OT, a punto de ser seleccionado o ya me han seleccionado'. Y, por fechas, evidentemente no se podía. Pero no se ha enviado ninguna canción”, asegura. Cabe recordar que el campamento de composición del Benidorm Fest tuvo lugar a finales de verano.

En ese momento, Lucas ya llevaba varios meses elegido para el casting final de OT, ya que él se presentó en Barcelona en los primeros días de julio y el casting final no se celebró hasta octubre.

Las palabras de Lucas no tardaron en hacerse virales el lunes, por lo que pronto llegaron a Rayden. “Me escribieron diciendo que si era cierto”, plantea. Aunque sí que ha visto otras ediciones del concurso, visitando incluso la Academia –en 2020, de hecho, produjo el single de uno de los concursantes, Bruno–, el cantante reconoce que esta no la está siguiendo. Por lo que lo primero que hizo fue buscar quién era Lucas y escuchar cómo cantaba, pero no le sonaba de nada. Después de oírle, lo tuvo claro: “Esta persona no había enviado nada, y mira que han sido más de 800 canciones”.

El rapero valora que “algo que se comentó de esa manera se puede entender mal. Y ya está”. Plantea que para lo que sí que se le pudo llamar es para que se animara a enviar algún tema, pero que no ocurrió. “Creo que es mala comunicación y que lo que sucede en OT coge rápidamente toda una dimensión. Si lo juntas con otra ballena como el Benidorm Fest, es fácil que dé que hablar”, zanja. Habrá que esperar a que el concursante de salga de OT para que aclare cuál fue si relación