Nebulossa, “en shock” tras ganar el Benidorm Fest: “Cuando el jurado ha empezado a votar no dábamos crédito”

Todavía con la emoción a flor de piel, Nebulossa ha valorado su victoria en el Benidorm Fest 2024 y su próxima representación en Eurovisión en una rueda de prensa celebrada en el mismo Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, en la que ha estado presente verTele, y en la que se han mostrado rotundos sobre cómo puede entenderse su tema en Europa.

“Estoy en shock aún, es que no me lo creo”, ha comenzado diciendo su vocalista María Bas, que se ha mostrado visiblemente emocionada. A su lado, su pareja artística y sentimental Mark Dasousa ha confesado que “cuando ha empezado el jurado a votar no dábamos crédito. Pensaba que ganarían Jorge o St. Pedro, que nuestra propuesta no iba a ser capaz. Es una sorpresa mayúscula. Pensábamos que la canción podía gustar al público, pero que no estaba preparada para ir a Eurovisión”.

En la línea de lo que comentaron en una entrevista reciente a verTele, Nebulossa ha reafirmado que “llevar este mensaje a Europa era muy importante. No sólo por la gente de aquí, esto es mundial. Todas necesitamos estar en igualdad de condiciones y que no haya más marginación en cualquier sector, ni en cualquier universo”.

El grupo valenciano se ha sentido orgulloso por haber resignificado la palabra zorra: “En el escenario me he sentido súper zorra. Siempre son súperhéroes, ¿por qué? Superzorra me he sentido” (...) “Sabía que era una canción necesaria, que tenía un mensaje muy directo. A la vista está que lo era porque la gente la ha acogido como propia. Se ha liberado con ella”. “Zorra es un animal. Si hemos resignifcado la palabra, es un animal. No es bitch, es foxy”.

Además, han confirmado que su equipo ya trabaja en la traducción de la canción para Eurovisión: “Cuando me pasaron la letra traducida me dio buena sensación”.

“La edad es una cosa que nunca me ha importado”

María Bas y Mark Dasousa han respondido también a preguntas sobre si por su edad, pensaban que no iban a tener la oportunidad de estar en el Benidorm Fest y también ganarlo: “Es una cosa que a mí nunca me ha importado. Si uno tiene un sueño, ¿qué mas da tener la edad que tengas?”, ha dicho ella. “A mí sí me afectaba. Pensé, 'cuando vean la edad, van a flipar'. Más que un grupo emergente somos un grupo de emergencia”, ha bromeado él.

Para terminar, el matrimonio ha reflexionado sobre cómo esperan que les cambie la vida este salto de su proyecto, pues hasta ahora los dos compaginan Nebulossa con otros trabajos: “Nuestra vida hace tiempo que estaba cambiando. Compaginamos trabajo con este hobby que teníamos. Siempre nos lo hemos tomado muy en serio, han sido muchas horas de trabajo. ¿Todo cambiará? No se sabe. Aún nos tenemos que reorganizar”, ha comentado la vocalista. “Tenemos los pies en el suelo”, ha zanjado él.