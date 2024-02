Nebulossa gana el Benidorm Fest 2024 y llevará su himno 'Zorra' a Eurovisión

Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024. La formación compuesta por María Bas y Mark Dasousa ha ganado la final del Benidorm Fest, celebrada en la noche de este sábado 3 de febrero, logrando conquistar el Micrófono de Bronce y obteniendo el preciado billete a Malmö con su éxito Zorra.

El grupo valenciano, que partía entre los favoritos tras ganar la primera semifinal, se ha impuesto en la cita definitiva a St. Pedro, el otro candidato que aspiraba a disputar este triunfo por arrasar en la 'semi' 2. El intérprete de Dos extraños ha quedado segundo en la clasificación final, que ha sido decidida por el televoto después de que el jurado les otorgase a ambos la misma puntuación por primera vez en el certamen.

“Es algo increíble, estoy viviendo un sueño. Vamos a seguir zorreando”, ha dicho su vocalista tras recibir de manos de Blanca Paloma el trofeo que les acredita como ganadores del tercer Benidorm Fest y próximos representante de RTVE en el festival europeo de la canción.

Con su victoria en el Benidorm Fest 2024, el proyecto de Nebulossa alcanza el que es por ahora el escalón más importante de una carrera que llevan años construyendo a la sombra. El matrimonio, que compagina otros trabajos con esta propuesta musical, llegaron al festival como los más desconocidos de la edición y se van con el Micrófono de Bronce en sus manos y con la canción más escuchada de este año.

Ranking final del Benidorm Fest 2024

Nebulossa: 156 puntos St. Pedro: 139 puntos Angy Fernández: 128 puntos Jorge González: 124 puntos Almácor: 99 puntos María Peláe: 86 puntos Sofía Coll: 73 puntos Miss Caffeina: 59 puntos

El reparto de votos

Puntos del jurado:

St. Pedro: 86 puntos

Nebulossa: 86 puntos

Angy Fernández: 63 puntos

Almácor: 51 puntos

Jorge González: 49 puntos

María Peláe: 41 puntos

Sofía Coll: 29 puntos

Miss Caffeina: 27 puntos

Voto demoscópico:

Jorge González: 40 puntos

Angy Fernández: 35 puntos

Nebulossa: 30 puntos

María Peláe: 25 puntos

St. Pedro: 25 puntos

Sofía Coll: 22 puntos

Almácor: 20 puntos

Miss Caffeina: 16 puntos

Televoto:

Nebulossa: 40 puntos

Jorge González: 35 puntos

Angy Fernández: 30 puntos

Almácor: 28 puntos

St. Pedro: 25 puntos

Sofía Coll: 22 puntos

María Peláe: 20 puntos

Miss Caffeina: 16 puntos

Así ha sido la gran final del Benidorm Fest 2024

La gala, emitida en directo en La 1 de TVE, ha arrancado con una de las actuaciones más especiales vistas sobre el escenario del Benidorm Fest en sus tres ediciones: la de una Ruth Lorenzo que, además de presentar la gran cita junto a Marc Calderó y Ana Prada, ha puesto el broche a su 'semana grande' rememorando el Dancing in the rain con el que consiguió una destacada novena posición en Eurovisión 2014 y del que se cumple el décimo aniversario este mismo año.

En lo que a la competición se refiere, y como ya hiciese en la segunda 'semi' de este jueves, María Peláe ha sido la encargada de levantar el telón de la final del Benidorm Fest 2024 con Remitente. La artista malagueña ha vuelto a hacer gala de su potente directo con una actuación cargada de mensaje en la que representa la reivindicación contra la represión franquista fijándose en Las Trece Rosas, 'La Desbandá' y un fusilamiento, como analizamos en este otro artículo.

A continuación ha sido el turno del que llegaba a la gran cita como favorito principal, St. Pedro. El tinerfeño ha emocionado con su bolero Dos extraños, manteniendo la puesta en escena que ya presentó en la semifinal y arrancando una de las ovaciones de la noche en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm.

Así ha sido la actuación de St. Pedro con 'Dos extraños' en la final del Benidorm Fest 2024

También ha sido fuertemente coreada Angy Fernández, la tercera en actuar, que ha abrazado a sus miedos con un número que tiene una gran carga emocional para ella, y que ha logrado transmitirla al público con un momento cumbre de Sé quién soy que ya es historia de esta edición. Su actuación, eso sí, ha tenido que retrasarse unos minutos por problemas técnicos que han obligado a Ruth Lorenzo y Ana Plaza a improvisar, e incluso ir a publicidad.

Tras tres actuaciones cargadas de sensibilidad ha llegado el tramo más desenfadado de la final, con una sucesión de propuestas que llevan como objetivo poner a bailar a Europa. Es el caso de Caliente, de Jorge González, que ha vuelto a prender el escenario del Benidorm Fest con una actuación que lo apuesta todo a la sensualidad y el erotismo, y que ha culminado en lo más alto de una plataforma con un potente agudo.

El clímax de la final ha llegado con la quinta candidatura de la noche, la de Nebulossa, que ha causado furor entre el público presente en plató con el que es el tema más viral de la edición: Zorra. No ha habido ni un alma en el Palau que no haya coreado la canción, lo que ha contagiado al dúo valenciano. También se han venido arriba los presentes con Sofía Coll y su artística propuesta para Here to stay, otro de los temas favoritos de los eurofans y de los que más se han aplaudido en la gala.

🔴 Así se ha vivido desde el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm la actuación de Nebulossa (@Nebulossa_of) con ‘Zorra’ en #BenidormFestFinal



VÍDEO 👇🏼 pic.twitter.com/G5Id5GX71d — verTele! (@Vertele) 3 de febrero de 2024

La recta final la han iniciado los chicos de Miss Caffeina, que con Bla, bla, bla han 'callado' a aquellos que tienen opinión para todo firmando una de las actuaciones más televisivas de esta edición del Benidorm Fest. El broche, al igual que en la semifinal 2, lo ha puesto Almácor con otro número planteado para televisión y de lo más innovador en la historia de las preselecciones españolas para Eurovisión. Brillos platino ha sido cantado también en todos los rincones del recinto, en un número que por problemas técnicos no ha podido brillar como el jueves, ya que no han funcionado ni los visuales ni la lluvia pirotécnica que culminaba por todo lo alto su propuesta.

La polémica ha llegado cuando su mánager ha denunciado en redes “boicot” y ha pedido que se repitiera la actuación, y en plató Ruth Lorenzo y Marc Calderó han pedido disculpas mientras el público también clamaba por la repetición del show en plenas condiciones.

En lo que a los invitados se refiere, Abraham Mateo ha repetido tras actuar junto a Vicco en la primera semifinal, y Camela han añadido la guinda al Benidorm Fest.

Así han sido las actuaciones de la final

· María Peláe - 'Remitente'

· St. Pedro - 'Dos extraños'

· Angy - 'Sé quién soy'

· Jorge González - 'Caliente'

· Nebulossa - 'Zorra'

· Sofía Coll - 'Here to stay'

· Miss Caffeina - 'Bla Bla Bla'

· Almácor - 'Brillos platino'